LA NACION ganó el premio The Telly Awards de Estados Unidos por un documental sobre la sequía

LA NACION ganó el Premio Internacional The Telly Awards por el documental “Pampa Seca”, que realizó el año pasado para reflejar en primera persona el drama de la peor sequía de la historia en la Argentina. Se quedó con el reconocimiento en la categoría “Documental: cortometraje”, de menos de 40 minutos, en la que competían trabajos de medios de todo el mundo y el cine norteamericano. Este es el segundo reconocimiento internacional que recibe este trabajo.

La lista de los ganadores se dio a conocer la semana pasada, en donde se observa que el documental de LA NACION, cuya categoría formato corto- menos de 40 minutos en línea, obtuvo el premio internacional donde también competían trabajos de Al Jazeera Digital, Grupo 4media, Cinema Giants y American Masters, por citar algunos.

En marzo pasado, Pampa Seca también ganó el Premio Internacional Rey de España de Periodismo Medioambiental. El galardón, creado en 1983, es concedido por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y tiene el respaldo de la Corona Española. Su objetivo es reconocer el trabajo de los profesionales del periodismo de lengua española y portuguesa. Según la información que brindó la agencia EFE, el jurado consideró que este trabajo sobre la sequía “es una historia muy bien contada, con una narración muy cercana para reflejar un problema común en el mundo y el problema que conlleva en el campo”.

The Telly Awards busca honrar la excelencia en video, cine y televisión en Estados Unidos. Fue fundado en New York en 1979 para reconocer los trabajos de la televisión local, regional y por cable de ese país y se sostiene con financiación privada. The Telly Awards reconoce todos los años el mejor trabajo creado dentro de la televisión y en video para todas las pantallas.

Los premios son seleccionados por un grupo de más de 200 líderes de la industria en actividad, quienes son miembros del consejo de jueces de los premios. Los trabajos fueron elegidos de entre más de 13.000 producciones de 50 países y cinco continentes. Los ganadores de The Telly Awards representan, con su labor, la excelencia a la hora de documentar la realidad, indica en su página oficial.

El documental Pampa Seca, presentado el 22 de mayo de 2023, fue desarrollado con la producción general de Matías Boela y bajo la dirección de Francisco Ferrari. Las entrevistas y la producción periodística estuvieron a cargo de Pilar Vazquez, Belkis Martínez, María Sol Coliva y Ezequiel Díaz. La realización audiovisual fue responsabilidad de Tomás Cuesta, Julieta Bollini y Matías Aimar. Andrea Platón se encargó de la edición gráfica. El equipo de LA NACION recorrió y habló con los productores de las zonas afectadas en el norte bonaerense y el sur, y norte de Santa Fe. Para su presentación en The Telly Awards, el video fue traducido al inglés.

Pampa Seca narra con testimonios e imágenes una campaña agrícola que será recordada por un derrumbe en la producción que impactó de lleno en la economía y en el país en general. Tras tres años consecutivos del fenómeno climático La Niña, que generó lluvias muy por debajo de lo normal, el año pasado el país perdió más del 50% de la producción de trigo, maíz y soja, junto con una notable disminución del stock ganadero. Fue algo nunca visto en términos de caída de producción entre una campaña agrícola y otra.

Según informó la organización de The Telly Awards, los trabajos que se recibieron este año son procedentes de estudios de producción independientes, redes, marcas importantes y organizaciones respetadas, incluidas The Artery, ESPN, Calvin Klein, Katara Studios, LinkedIn, Magnopus, MTV Entertainment Studios, PlayStation Studios, ProPublica, Televisa, Univision, La Fundación Michael J. Fox, NASA y LA Clippers (NBA). Este año, la organización celebró la 45a. gala, que honró el trabajo en equipo que busca empujar los límites de la creatividad. En esta temporada se centró en una exploración de posibilidades, al abrazar nuevos formatos narrativos, interactuar con tecnología emergente y utilizar técnicas clásicas para presentar diversos puntos de vista.

Entre los ganadores de años anteriores también se encuentran CNN, The Walt Disney Company, ESPN, HBO, National Geographic Society, Netflix, Paramount, PBS Digital, Sony Music Entertainment, entre otros.

