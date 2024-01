escuchar

Son 36 las economías regionales que por estas horas quedarían con 0% de retenciones y no sufrirían la suba al 15% en la ley ómnibus. Sin embargo, en el listado, que todavía el Gobierno no oficializó pero está circulando, no se contempla a los cereales, oleaginosas, carnes, nutrición animal, pesca ni la industria de la maquinaria agrícola. En el sector agropecuario hay cautela hasta ver todo por escrito en la misma ley.

Según pudo saber este medio, al listado de las economías regionales que quedarán exentas de pagar el 15% de retenciones se sumó maní, vitivinicultura y alfalfa, entre otras.

Entre los legisladores que están a cargo del armado de la lista explicaron a LA NACION que todavía “faltan algunas cuestiones puntuales como extensión del tiempo” que va a durar la medida, pero también necesitan definir “qué va a suceder con los cereales, oleaginosas, carnes, nutrición animal y la metalúrgica”.

El listado de los productos con 0% incluye: sector olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arvejas, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos, lana, maíz pisingallo, floricultura, forrajera, ovoproductos, jojoba, girasol confitero, alpiste, mijo, trigo sarraceno, quinoa, lupinos, lino, vitivinícola, aceites esenciales de limón, algodón textil, forestal, maní y alfalfa.

El sector vitivinícola estaría exento del 15% Marcelo Aguilar - LA NACION

Durante una reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, se planteó que la propuesta era poner todas las economías regionales en cero. “La reunión fue con los presidentes del bloque PRO [Cristian Ritondo], UCR [De Loredo] y Coalición Federal [Miguel Ángel Pichetto]”, contó una fuente al tanto de la reunión.

En los últimos días, las diferentes entidades que integran la Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se reunieron con autoridades del gobierno nacional para exponer la situación de cada uno de los sectores del agro. También hubo visitas al Congreso. Por caso, Elbio Laucirica, junto al gerente general, Marcelo Espinosa, la asesora económica, Silvina Campos Carlés, y su asesor, Enzo Santilli, mantuvieron reuniones con legisladores de los distintos bloques para exponer su postura.

Laucirica manifestó que entendían “el programa de estabilización, la búsqueda de desregular, liberar y ordenar la economía”.

“Valoramos que los legisladores hayan dado lugar a los planteos de Coninagro en la discusión de la ley ómnibus en un tema tan importante para el sector como son los derechos de exportación, y que este se realice en el Congreso, por ser el ámbito que corresponde dentro de las instituciones democráticas de la República. Insistimos en que los derechos de exportación son un impuesto regresivo, advirtiendo que son contraproducentes con los objetivos que se pretenden de incrementar la producción, generar divisas, tener superávit fiscal y empleos genuinos. Por todo esto, expresamos en estas reuniones mantener en el cero a todas las economías regionales y el rechazo al aumento de los DEX al 15% a cereales, oleaginosos y carnes como se solicita en la ley”, indicaron.

Luis Picat, diputado por Córdoba, por UCR Gentileza

Según trascendió, existe una contrapropuesta de compensación fiscal para evitar derechos de exportación en manufacturas de origen industrial promovida por el diputado nacional Luis Picat (UCR) por Córdoba, donde se explica que la alícuota del 15% implicaría un incremento de alrededor de 11,5 puntos porcentuales sobre las alícuotas vigentes (3,5% en promedio, con 0% para exportaciones incrementales). Con un promedio de US$20.000 millones de exportaciones de Manufactura de Origen Industrial [MOI] durante los últimos 10 años, se trata de US$2300 millones de recaudación anual. El diputado propone dar de baja muchos fideicomisos de diferentes sectores de la economía y la propuesta es que el dinero vaya a compensar la eliminación de los derechos de exportación, según aclaró.

La decisión final la maneja el Gobierno, de la mano del ministro del Interior, Guillermo Francos. Por eso, aún está analizándose el listado final. Economías regionales como el vino y el aceite esencial de limón que iban a quedar gravadas en un 8% ahora quedarían así en un 0%. En un despacho de la oposición explicaron que se sumaron los reclamos que pusieron las diferentes actividades a lo largo de los últimos días, pero la lista aún no estaría cerrada. Las sugerencias son que si no se empiezan a ordenar por capítulo habría actividades que quedarían afuera de los 36 que hasta ahora están.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), de aprobarse este incremento de retenciones que sube, además, dos puntos a la alícuota para la exportación de harina y aceite de soja, desde 31% a 33%, y a un 15% algunas economías regionales, esto sería una carga fiscal adicional de más de US$1505 millones para las cadenas agroindustriales en 2024. “Impactará fuertemente en gran parte de la agroindustria argentina”, puntualizaron.

“En las principales cadenas agro (complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) se espera un impacto fiscal superior a los US$561 millones. Por su parte, el incremento de la presión fiscal sobre las economías regionales se estima en US$504 millones En tanto, la suba de derechos de exportación espera recaudar US$284 millones y US$156 millones en carnes y pesca, respectivamente, señalaron.

Días atrás, el sector del maíz pisingallo sostuvo: “[La noticia del 0%] la recibimos con alegría porque ponerle DEX al pisingallo de cualquier monto, pero peor aún con un 15%, nos deja fuera de mercado frente a una competencia tan fuerte como Brasil, Sudáfrica, o los mismos Estados Unidos”.