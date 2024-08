Luis Caputo: “Vinimos a terminar con la inflación, la emisión y los impuestos”

Escuchar

Luego de que se conociera que la inflación de julio pasado se ubicó en el 4%, el menor registro en lo que va del año, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la gestión del Gobierno en el combate contra la suba del costo de vida. Además, remarcó que es “la primera vez en décadas” que hay una vocación política por tener un orden macroeconómico y alentó a la gente a ingresar en el blanqueo ya que, dijo, “no va a valer la pena guardar la plata debajo del colchón”. Caputo habló así en el 170° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Disertó tras el presidente de la entidad anfitriona, José Martins.

“Vinimos a terminar con la inflación, la emisión, los impuestos, todo lo que se hizo siempre. Los resultados están a la vista. Terminamos con el déficit fiscal en un mes y el cuasi fiscal. No hay más emisión en la Argentina”, señaló el ministro de Economía ante el público, compuesto por empresarios del sector y dirigentes. Insistió: “Estamos terminando con el impuesto más distorsivo de todos, que es el inflacionario”. Por el lugar también pasaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la canciller, Diana Mondino. También, entre otros, el secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

En su exposición, compuesto por un auditorio de referentes ligados con la agroindustria, Caputo insistió en que se avanzará en la reducción de impuestos, algo en lo que buscó llevar tranquilidad. También subrayó el rol de los empresarios del sector.

Luis Caputo: "No tengan dudas que vamos a ir bajando los otros impuestos distorsivos" LA NACION/Soledad Aznares

“Ustedes son los coprotagonistas y ustedes son los actores principales, si ustedes entienden que estamos frente a un cambio histórico. No tengan dudas que vamos a ir bajando los otros impuestos distorsivos, hay que ganar competitividad, en general; lo que ganamos es una carrera que nos lleva a la carrera que siempre hemos tenido, de ganar la competitividad; va a pasar. Tengan plena confianza que esto va a continuar. No perdamos de vista que estamos en un país que tiene un potencial enorme”, arengó el ministro.

Además, el funcionario hizo mención al cepo y no puso plazo para una salida. “Sé que a ustedes los desvela el cepo y a nosotros también, pero no se trata de salir a las apuradas o mal. Acá lo que hay que entender es que estamos terminando con el impuesto más distorsivo de todos que es el impuesto inflacionario”, opinó.

En este contexto se refirió al rol del presidente Javier Milei en todo este proceso. “Nunca hemos tenido un Presidente con la convicción de que el orden macro es la respuesta a los males que venimos sufriendo desde hace más de 100 años. Tenemos un Presidente con la convicción total de no moverse ni un ápice de nuestra regla fiscal”, expresó.

“Algunos de los que están acá no hemos vivido procesos de estabilidad, algunos podemos pensar en los años, no era precisamente tener un orden macroeconómico, era de calma provisoria producto de venir de grandes crisis de mercado, de la salida de la Convertibilidad, los salarios cayendo más del 60%, no había una consecuencia de un orden macro”, agregó.

Caputo: “El blanqueo es algo muy parecido a la Ley Bases, es para la gente" LA NACION/Soledad Aznares

Caputo también puso el foco en el blanqueo y alentó a la gente a entrar en esta herramienta que se puso en marcha. Afirmó: “El blanqueo es algo muy parecido a la Ley Bases, es para la gente. No tiene una intención recaudadora, que todos van a ser parte. No va a valer la pena tener la plata guardada en una caja de seguridad o debajo del colchón; tengan la plena convicción de que el país va a cambiar, la idea es que se motorice la economía”.

En tanto, entre otros puntos, Martins, que precedió a Caputo, dejó un elogio para el Gobierno. “Hemos expresado nuestro apoyo al Pacto de Mayo y al proyecto de desburocratización y reforma del Estado. Confiamos en la promesa de las autoridades del gobierno nacional sobre las nuevas medidas económicas con impacto en el sector”, apuntó.

Por otra parte, habló de la situación en torno del puerto de Quequén, donde venció una concesión y está por terminar una prórroga. Apuntó al gobierno provincial al decir que, pese a una propuesta a las autoridades bonaerenses, solo hubo “promesas incumplidas, dilaciones y tentativos llamados a licitación que nunca se concretan”.