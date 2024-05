Melconian cree que es imposible que el Gobierno baje las retenciones este año y lanzó una indirecta hacia Milei

Escuchar

MAR DEL PLATA.- El economista Carlos Melconian dijo que al gobierno de Javier Milei le será imposible sacar las retenciones al agro en 2024 y consideró que recién en 2026 podrán reducirlas “solo si hay crecimiento económico”.

El expresidente del Banco Nación fue el último orador del congreso A Todo Trigo 2024, organizado por la Federación de Acopiadores en esta ciudad, en una sala abarrotada del hotel Sheraton.

“No me puede correr nadie en términos de impuestos, retenciones y liberación cambiaria. Al que prometió liberación cambiaria y baja de Derechos de Exportación (DEX), a ese sí pueden correrlo”, expresó en alusión a que Milei, en la campaña electoral, dijo que si ganaba las elecciones iba a eliminar las retenciones aunque sin establecer plazos.

“La próxima vez que venga un gobernante que les hable de esto, sepan que miente”, expresó y argumentó que la dificultad de bajar las retenciones se explica en que son clave, junto con el impuesto PAIS, para sostener el superávit fiscal.

"No tenés que esperar nada del Gobierno, eso es liberal, no libertario; el Gobierno está para sacarte, no para darte" Carlos Melconian

El excandidato a ministro de Economía, con la fórmula del PRO, de Patricia Bullrich, recordó que hizo la campaña “diciendo la verdad” y que le recomendaban recorrer el interior con la promesa de dejar flotar el tipo de cambio y bajar las retenciones. Pero para él, la prioridad era tener el crédito de la gente y que dijera “yo a este tipo le creo”, expresó.

En un auditorio colmado de productores y empresarios agroindustriales, enfatizó: “No tenés que esperar nada del Gobierno, eso es liberal, no libertario; el Gobierno está para sacarte, no para darte”.

Para Melconian, el campo está “mejor que el año pasado”, pero porque hay un aumento de las cantidades, en referencia a la recuperación de la cosecha tras la dura sequía de 2023. Respecto de los precios internacionales de los granos, señaló que están bajos “aunque no son el meo (SIC) de la época de De la Rúa”.

Sobre el dólar, el economista opinó que “hay olor a atraso cambiario para este sector”, dijo, pese a que reconoció que estaba menos preocupado que sus colegas por la cotización de la divisa norteamericana.

Carlos Melconian: “Hay olor a atraso cambiario para este sector”

Al describir la evolución de la economía, dijo que “esta es una recesión fuerte; es clave el tercer trimestre [para saber] si habrá rebote del PBI o no”, sostuvo. Añadió que la inflación no es un tema terminado, si bien bajó en los últimos meses.

El economista señaló que en los programas de ajuste similares a los implementados por el Gobierno se puede caer en tres tipos de trampa: “pueden no arreglar los precios relativos, que el nivel de actividad se parezca a la paz de los cementerios y que haya atraso cambiario”, advirtió.

“El plan es de apriete fiscal y monetario. La inflación está bajando por ese plan de seca monetaria, va a ir a un dígito duradero. Estos programas basados en ajuste fiscal como venga y “te seco”, en el resultado puede no ser la cura”, explicó y consideró necesario que una vez corregida la emergencia haya un plan de estabilización.

Al principio de la charla sostuvo que la situación para cualquiera que ganara las elecciones de octubre pasado era complicada. Recordó que el primer “escollo” era el tipo de cambio. “La prioridad del Gobierno es bajar la inflación. Este es un momento donde hay un apretón social y comunitario durísimo”, señaló.

A Todo Trigo 2024 fue organizado por la Federación de Acopiadores A todo trigo

Melconian vinculó también el escenario económico con la situación política. “El mayor activo de este presidente es la falta de oposición. Eso es bueno para el Presidente, pero no para la Argentina. Tiene que haber dos o tres candidatos a presidente. Hasta que no los tengamos estamos jodidos”, se lamentó.

Para el economista, “la Argentina tiene que reconstruir la política, tener liderazgo... Es el segundo presidente más votado de la democracia. No cuenta con pata territorial, con mayoría parlamentaria, con red de contención, sindicatos y organizaciones. Y el apoyo externo está por verse. Es un tema no menor. No es de un país normal y no es solo culpa del Presidente. Es un escenario de tensión constante, de mesa hiperchica y de una inestabilidad constante”, amplió.

“Hay déficit de gobernabilidad aunque salgan las leyes y se puede seguir así hasta la elección de medio término. Es una oposición desmembrada y sin liderazgo. El Presidente no sacó todavía ninguna ley. En la ley fiscal algo hay, pero no cambia nada. Si está, mejor, pero si no está, no está”, expresó, aunque dijo que era mejor que la ley fuera aprobada.

LA NACION