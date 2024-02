escuchar

Sophie Gallego Barraco (26) no viene de familia agropecuaria, pero habla del agro como una más. Cree que su “alma vieja” trabajó en el campo y es allí donde pertenece, aunque ella haya nacido en medio de la jungla de cemento de Capital Federal. El año pasado se embarcó con su amiga Anabella Broggi en una movida para acercar el campo a la ciudad a través de las redes sociales con iniciativas que le permitan a la gente conocer lo que hace el productor y la importancia del sector en la sociedad.

“Un chico que vende medias en la calle o en el subte podría estar manejando un tractor en un campo”, reflexiona durante la conversación en la que habla de la potencialidad que tiene el agro argentino. La joven, estudiante de la Licenciatura en Gestión y Producción Agropecuaria, viene de una familia ligada a la medicina; su madre Patricia Barraco, oriunda de Salta y enfermera terapéutica, le enseñó sobre el arraigo rural y el sentido de pertenencia por la patria. De la familia de doctores, dice que con quien siente más afinidad por su amor por el campo es con su hermana mayor, una docente de historia, cuyo sueño es enseñar en una escuela rural.

“Yo vivo acá en la ciudad, pero sé que voy a morir en el campo, porque voy a estar trabajando allí, seguramente”, relata en medio de la emoción. La facultad le otorga herramientas para explicarle a los que viven en la ciudad cómo se trabaja y producen los alimentos. Cada tanto viaja a algún campo de algún amigo y se permite vivir esa conexión inexplicable. El año pasado creó con Anabella “Ellas hacen agro”, el sitio donde trata de impulsar el trabajo rural (En Instagram: @EllasHacenAgro) . Este nació por el “desconocimiento” de la gente en la materia, teniendo en cuenta que es un país donde la mayoría de los dólares que ingresan son gracias al sector agropecuario. La iniciativa tomó fuerza después de conversar con un grupo de compañeras de trabajo, quienes dice que no tenían conocimiento del flujo de trabajo que se genera desde el campo, de manera directa e indirecta, en el origen de los alimentos hasta que llegan a la mesa.

Sophie Gallego Barraco nació en Capital Federal y quiere unir al campo con la ciudad

“Siempre me preguntaban cómo funciona un tambo o cómo se cultivan las papas. Era muy irónico porque había gente grande sentada alrededor mío escuchándome atentamente. Eso era muy bueno porque mis compañeras de trabajo me daban el lugar para conversar de esto”, contó. El desafío de llevar adelante la iniciativa es bajar a tierra el mensaje para alguien que nació en una zona urbana, y que esta sepa cuánto genera el agro y qué tan involucrado está en la vida de cada uno.

“Pensé en que tenía que hacer algo, porque no podía ser que tantas generaciones tuvieran tanto desconocimiento sobre el tema. No es posible que uno que está en la ciudad solo abra la heladera, tiene su leche y huevos, pero no sabe cuánto invirtió un productor para poder generar esos productos o cuánto trabajo dio; si llegaron por medio de un transporte”, relata.

Anabella, una fanática de la agricultura regenerativa, es la que tiene más herramientas tecnológicas, por eso la ayudó a materializar las ideas a través de campañas en las redes sociales para que más gente hable del agro sin pertenecer a él. “En las noticias todos vemos los números de la cosecha gruesa o fina, pero cuánto sabe la gente común qué es una cosecha gruesa y sobre todo las palabras que usamos en el agro”, ejemplifica.

Sophie Gallego Barraco con Anabella Broggi, su amiga y cómplice en la idea de Ellas hacen agro

Allí explica desde qué son las retenciones, algo muy cuestionado en el país que constantemente está en la agenda pública, las BPAs (Buenas Prácticas Agrícolas) o la jerga agropecuaria. “Es la gracia de unir la ciudad con el campo. Más allá de que hay un trabajo de los influencers que acercan un poco más al campo, pero por ahí las palabras que siempre se implementan, para un señor que nunca pisó un campo no las entiende”, narra. La idea es comunicar de manera asertiva y didáctica el campo para tratar de tener a la sociedad en general del lado del sector.

“En mi familia soy la única bicho raro que agarró el lado del campo. Mi mamá siempre me dice: esto es lo tuyo. Metele para adelante porque el campo necesita gente como vos, pero yo no me la creo. Cada vez que veo las estadísticas del sitio que son números, digo que mi mamá tiene un poco de razón”, explica con una sonrisa.

Mientras habla, se identifica e incluye con los que trabajan la tierra, se siente una más. “Va a llegar un momento en el que me voy a ir a trabajar al campo, como dice mi mamá: el campo es eso, ser parte. Arraigo y amor por la tierra. El agro está más involucrado en nuestras vidas de lo que se cree”, sostiene. Sophie trabaja para Nestlé, actualmente, en la parte de business services. En su familia, donde los sueños no son imposibles, saben que su persistencia la va a llevar a lograr sus objetivos.

Sophie Gallego Barraco: "El agro en la Argentina tiene mucho potencial"

“En el interior siempre hay laburo, porque se escucha a la gente decirlo. Tengo amigos que sus padres siempre dicen que necesitan gente para trabajar. Entonces me pregunto, cómo puede ser que acá hay chicos que están vendiendo medias en la calle para poder comer, cuando podrían irse al interior a trabajar. Por eso creo que la carrera va a ser un impulso al recibirme, para irme al interior a trabajar; quiero ver si puedo generar alguna investigación sustentable para el agro, meterme en eso. El agro tiene mucho potencial en la Argentina. Hacemos cosas inimaginables y somos muy resilientes”, relata.

Sophie es consciente de que le va a costar involucrarse de lleno desde adentro, sobre todo porque es porteña y no tiene un vínculo directo con el campo. El primer paso lo dio al inscribirse a una carrera distinta a la de su familia. “Tenía siempre compañeros que venían del interior. Cuando me preguntaban de dónde era, les decía que de Capital, pero que quizás mi alma vieja laburó y era del campo”, cierra, esperanzada.