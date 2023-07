“Mirar lejos”: el presidente de la Rural se quejó de la inflación, las retenciones y dijo que falta una charla con Lousteau

escuchar

Eran cerca de las 8 y el frío de un invierno tardío se hacía sentir en la pista central del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el barrio de Palermo. Desde temprano, los camiones con sus trailers ya estaban acomodados en la tranquera de entrada. De ahí descendieron los dos ejemplares que dieron el inicio al ingreso oficial de los animales que participarán de la 135º Exposición Rural de Palermo, la muestra que se hará desde el próximo jueves hasta el 30 del actual.

El primero en bajar e inaugurar una nueva pista de arena fue “Pericón”, un caballo de la raza Criolla perteneciente a la cabaña Breland Chico, de Magdalena Paz Anchorena, que llegó desde Coronel Vidal, en el partido de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. Luego fue el turno de “Mercosur”, un toro de la raza Shorthorn, de Héctor Mario y Francisco Eyherabide, de la cabaña Santa Cecilia, proveniente del partido bonaerense de Trenque Lauquen. El arribo del ejemplar de la raza Shorthorn es porque la asociación celebra dos siglos de la llegada del toro Tarquino a la Argentina. En tanto, la presencia del equino es para festejar los 100 años de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Abajo los esperaba el presidente de la SRA, Nicolás Pino, junto a Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Mario Raiteri, secretario de Coninagro, y Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA). No presencia de políticos como otros años.

En un año marcado por la feroz sequía y las elecciones, para Pino en la muestra los reclamos del campo van a estar presentes. En tanto, se aguarda que los precandidatos presidenciales pongan sobre la mesa sus propuestas para el sector agropecuario. Esto ocurrirá en una jornada del próximo lunes.

“Vengan a la muestra y vean la potencia y resiliencia que tiene el campo argentino de levantarse ante la adversidad y mostrar que somos el sector más competitivo y más productivo de la Argentina, luego de tres años malos y sobre todo este último, donde la sequía nos pegó realmente una trompada a todos”, dijo en rueda de prensa.

El toro Mercosur y el caballo Pericón

El dirigente señaló que, puntualmente el lunes 24 a las 9, estarán los principales precandidatos, incluido Sergio Massa, para que “le hablen al campo y le comenten qué piensan hacer si les toca mandar a partir del 11 de diciembre”. Confirmó que para el evento estarán presentes Horacio Rodríguez Larreta (JxC), Javier Milei (La Libertad Avanza), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), Patricia Bullrich (JxC) y Sergio Massa (Unión por la Patria).

En este marco, para Pino en las últimas elecciones en Santa Fe no fue solo el voto del campo, sino que toda la sociedad santafecina la que mostró “porqué lado quieren seguir en su futuro”.

“Fue bastante contundente. Son señales de que hay algo que está fácil: saber porqué camino no hay que ir más”, remarcó.

Recordó los 15 años del conflicto del campo con el Gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner por la resolución 125, que buscaba imponer retenciones móviles a la soja. “Pasaron 15 años y seguimos hablando de lo mismo, si derechos de exportación, si o no, con índices de inflación y de pobreza vergonzantes. Y pasaron 15 años y hay algo que en la vida no te va a devolver que es el tiempo y con esta ida y vuelta la Argentina perdió un tiempo valiosísimo. Así que aprendamos de eso y empecemos a construir”, indicó.

Para el dirigente, se debe dar vuelta la página con respecto a lo pasado con la 125. Destacó que con el artífice de la resolución y actual precandidato a jefe de Gobierno porteño por JxC, Martín Lousteau, se “deben una charla”.

“Si queremos una Argentina que vaya para adelante, tenemos que hablar de tres cosas que son claras: derecho de exportación, un pésimo impuesto; el tipo de cambio, que es nefasto y, lo más importante, es que al que le toque mandar a partir de diciembre, genere la confianza necesaria para darnos a los productores la previsibilidad que necesitamos a largo plazo. Somos el único sector que más sufre la inflación, porque no somos fijadores de precios: nos ponemos engordar un novillo hoy y no sabemos cuánto vamos a vender la carne años más tarde. Necesitamos que nos dejen mirar lejos”, agregó.

En su discurso de bienvenida, Pino destacó la importancia del sector agropecuario para el país. “Acá se va a vivir la esencia del campo, que es en definitiva también la esencia de nuestra Argentina, que necesita y mucho de nuestro sector para empezar a salir adelante. Seguramente no me equivoco, si digo que somos el sector que es esencial para que el país se ponga a transitar la ruta que nos que merecemos todos los argentinos, la ruta que lleve a que podamos vivir en un país más justo y más alegre”, destacó.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), coincidió que hay que poner en valor el potencial que tiene el campo. “Todos los días estamos luchando para que se reconozca, para que se tenga en cuenta al sector agropecuario. Sin duda, la muestra va a ser un punto de encuentro para que de alguna forma se discutan todas las necesidades y básicamente las políticas agropecuarias que hacen falta para que definitivamente el campo encuentre un rumbo”, indicó.

“Hace mucho tiempo que el campo está dando señales claras de la necesidad de políticas estables, que generen confianza. Venimos reclamando la unificación del tipo de cambio, la eliminación de retenciones y la liberación de los mercados. Siempre hemos sido lo suficientemente claros como para que cualquier Gobierno entienda lo que el campo necesita para encontrar el camino del desarrollo y crecimiento. Da la sensación de que el ámbito político, independientemente del color, no lo termina de entender o no lo quiere entender”, subrayó.

Para Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria Argentina (FAA), que también estuvo acompañando a Pino, a medida que se acerca la fecha de las PASO, los precandidatos van tomando posiciones precavidas y se muestran cada vez más cautos a la hora de hacer propuestas. Para el dirigente, se está aplicando el teorema de Baglini, que sostiene que el grado de responsabilidad de las propuestas de un candidato político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder.

“Es decir que cuando están más cerca del poder menos pueden prometer. En estos días se empieza a ver como todos los candidatos están viendo que tal cosa no lo van a poder cumplir, que tal otra no la van a poder hacer. Lo que no pueden hacer es traicionar al campo, lo que no pueden hacer es ir en contra de la producción y de la generación de divisas para toda la Argentina. Deberán encontrar la formula porque esta de 21 años ininterrumpidos pagando retenciones no dio una buena ecuación: miles de millones de dólares aportados y se ha potenciado la pobreza, una alta inflación, multiplicidad de tipos de cambio, mucha incertidumbre y desconfianza”, aseguró.

En este contexto, Achetoni pidió que los políticos sean honestos en las propuestas. “Medio difícil en una carrera electoral pedir honestidad, porque muchas veces se miente para que los voten. Lo importante es que, más allá de de que lo voten, que digan con sinceridad cómo le van a dar rumbo a una Argentina, que lamentablemente está sumida en una pobreza muy fuerte, en una economía complicada y que tiene mucha potencialidad”, cerró.

Por su parte, Mario Raiteri, secretario de Coninagro, insistió que el sector necesita que no se lo vea solo como “la caja de la administración de turno y que se convoque a otros sectores a realizar los aportes de la economía formal, porque si no para el campo se le hace muy dificultoso y le quita potencialidad e inversión para traer esos recursos que son los dólares”.