Mostró cómo se gesta el vínculo entre su hijo y los animales y revolucionó las redes sociales

Muchas veces sucede que los padres procuran generar un vínculo entre sus hijos con los animales. En la medida que se conocen y la relación se afianza, estos reflejan a través de imágenes cómo se va gestando ese acercamiento y algunos de ellos lo registran en videos o imágenes que después publican en sus redes sociales.

Tal como lo hizo un productor agropecuario, quien mostró a su hijo mientras acariciaba un novillo de la raza Braford que se caracteriza por su mansedumbre, por lo que se puede observar a través de las imágenes cómo este se acercaba lentamente a él y le devolvía el gesto el pequeño. Así, el productor Augusto Gastaldo, de Reconquista, Santa Fe, exhibió a su hijo Rufino sentado sobre una pastura mientras intenta alcanzar el hocico del animal para acariciarlo, pero al ver la reacción del bebé se acerca pasivamente y le lame la mano.

Para reflejar la situación, Gastaldo citó en Twitter las palabras de Marcos Giménez Zapiola, autor del libro El buen trato del ganado. “El temperamento es un rasgo heredable. Las razas Hereford y Beefmaster son más reconocidas por su mansedumbre, algunos toros Holando son peligrosos, otras razas continentales son nerviosas y los índicos poseen un carácter más arisco”, escribió el productor.

un productor agropecuario mostró el vínculo entre su hijo y los animales

Y agregó: “Sin embargo, no se trata de un acervo genético inamovible de las razas, depende también de la selección que hagan los ganaderos y del manejo a que los animales sean sometidos a lo largo de las generaciones. La selección por mansedumbre no es habitual en regiones y países donde los ganaderos no reconocen su importancia, ni tampoco pueden suavizar los hábitos de manejo de sus empleados o capacitarlos en el trato al ganado”.

Según aclaró el productor a LA NACION, esos novillos pertenecen a un sistema de producción que se encuentra en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Reconquista a cargo de su pareja, Soledad Roulet, donde se realiza pastoreo racional. Esto significa que todos los días los maneja un hombre en contacto directo, de a pie, sin caballo. “Gracias a eso ellos presentan ese compartimiento de mansedumbre”, afirmó.

Gastaldo es el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista y explicó que desde la entidad fomentan las buenas prácticas productivas tanto en genética como en manejo con foco en la sustentabilidad.

En el texto de la red social también mencionó que “en países con alto nivel de vida se privilegia el buen carácter del animal, por ejemplo los ganaderos norteamericanos ubicaron la mansedumbre como el segundo criterio de selección de toros, después de la fertilidad”.

LA NACION