“Nadie va a pagar”: una productora desafía a Kicillof por la suba de un impuesto y prepara una batalla judicial

Productores de la provincia de Buenos Aires van a iniciar acciones legales por el aumento “desmedido” de la cuarta cuota del inmobiliario rural, que en algunos casos superan el 100% respecto de la tercera. Con el apoyo de un grupo de rurales del norte bonaerense buscan armar grupos de 100 productores para pedir en la Justicia un amparo.

Florencia Bros, abogada y parte del equipo técnico de la senadora provincial Florencia Arietto (LLA), quienes patrocinan a los productores, indicó que hubo productores que este año recibieron aumentos de entre un 300% y 400% en la boleta. En algunos casos hasta de un 700% en comparación con la primera cuota del año anterior. “Hasta donde sabemos se autorizaba el cobro de una 5ta, cuota, y el acuerdo que se hizo fue que esa 5ta. cuota no se iba a cobrar, pero los productores se encontraron que esa 4ta. cuota que vence en estos días se duplicó”, dijo.

Las letradas tienen un caso testigo que en la 4ta. cuota, que vence el 12 del actual, el 22 de julio le figuraba un pago de $1.700.000, pero en estos días cuando llegó la boleta fue de $3.550.000, es decir, más del doble. “El campo de esta persona está valuado en 186 millones, y a valores actualizados, el productor le regaló a la provincia su campo en 15 años”, dimensionó.

Más allá de este caso, hay decenas de historias similares. Por eso, se unieron las rurales del norte bonaerense. “Se incumplen los principios del derecho tributario, legalidad, igualdad, razonabilidad, certeza que es saber cuánto voy a pagar y cuándo”, sostuvo. Entre los argumentos que expondrán en la Justicia serán las previsiones de gastos fijos que tienen los productores a la hora de sembrar o enfrentar una campaña.

El aumento es de un 100% respecto de la última cuota Nicolas Aboaf - PBA

“Esa es la preocupación de los productores. Los funcionarios de la provincia de Buenos Aires han intentado minimizar la cuestión, diciendo que los casos de estos aumentos son el 9 o 10% de las partidas. Si uno tiene en cuenta la fuerza agroindustrial que tiene la provincia, no es un número despreciable ese porcentaje”, agregó.

“Es inconstitucional un aumento porque no cumple con los principios de la ley tributaria. La provincia de Buenos Aires, a instancia del gobernador Axel Kicillof, se encuentra en origen de una ley de emergencia, que se aprobó en enero de 2024 y que prorroga la emergencia en materia social, económica y productiva hasta marzo del año que viene. Además, pone énfasis en los fundamentos sobre el impacto que tuvo la sequía en la cosecha y en la economía nacional y provincial”, completó.

Inconsistencias

“Hay una serie de inconsistencias y en última instancia hay una afectación directa a la producción. Es contradictorio el argumento, porque reconoce la situación [de la sequía] que es real y sucedió. Se cree que toda la gente que trabaja en el campo es archi-mega millonaria y está en condiciones de pagar impuestos desmedidos. Es incoherente la posición que adopta el gobierno”, afirmó.

Cristina Boubee, productora de Azul, provincia de Buenos Aires, está a cargo de la convocatoria de los productores para que se sumen en la demanda colectiva. Según dijo, dentro de los afectados hay gente que tiene hasta 140 hectáreas que pagaban, por ejemplo, $300.000 y ahora pasarían a $1.120.000. “No lo va a poder pagar”, dijo. Lo mismo sucede con los grandes productores.

“No lo van a cobrar, porque nadie va a pagar ese impuesto. La cantidad de gente que paga impuestos bajó a un 40%. Igual en los municipios, hoy solo paga el 50% y la tasa vial la paga el 22%. Por más que suben impuestos, no los van a poder cobrar porque los productores no los pueden pagar”, advirtió.

Cristina Boubee contó que ya se sumaron 60 productores que estarían dispuestos a pedir el amparo judicial Archivo

En Azul ya se sumaron 60 productores que estarían dispuestos a pedir el amparo. En Pehuajó también hay una ofensiva similar.

“Nosotros no vamos a aflojar, queremos este amparo para tener un respaldo legal. Así pasó en 2018 y terminamos donde terminamos. Nos faltan tres años de Kicillof. No tenemos rutas ni caminos. La policía no tiene ningún tipo de medios para salir a los campos. En Azul hay 80 policías afectados al campo y de los medios que tienen para moverse, el último se fundió ayer”, afirmó.

Agregó: “Kicillof nos va a sacar del sistema. Voy a luchar para que la gente tenga un respiro de pago. La plata la quieren usar para las elecciones del año que viene, y como viene del campo que no dice nada…”

“Nos están reventando la cabeza continuamente, no nos dejan respirar. Hoy, los números en los cultivos que te dan son muy malos. La ganadería no ha subido, el gordo no sube, no hay cantidad de consumo interno, estamos en una línea pareja que no sube. No todos tenemos exportación. Hay muchos problemas en el campo, pero parece que los productores tienen que dejar de ser productores. ¿Si vendés el campo después que queda? Porque se termina la plata. La gente del campo está queriendo salir de la actividad. A nivel provincial estamos ahogados: en los municipios tenemos intendentes que nos vienen aumentando las tasas viales, es un combo que se junta y la gente se deprime”, aseveró.

Belkis Martínez Por