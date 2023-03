“No se está discutiendo”: el secretario de Agricultura descartó un dólar soja III

escuchar

Desde muy temprano a la mañana, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, cruzaron versiones sobre uno de los temas que mantiene expectante al sector agropecuario. Fue en el Hotel Hilton de Buenos Aires, donde se desarrolla la Conferencia Internacional de Aceite y Semillas de Girasol (ISSOC), que por primera vez se organiza en la Argentina: en medio de la necesidad de dólares del Gobierno, se refirieron a las versiones sobre un dólar soja III.

Los nervios antes de acercarse al atril de ambas partes fueron evidentes, pero las sonrisas posteriores a la presentación les devolvió esa sensación de confianza, tras hacer sus respectivas intervenciones en el marco de un evento que convocó a más de 150 empresarios, directivos y funcionarios de varias partes del mundo. Fue allí donde unificaron una postura ante los rumores.

Luego de inaugurar oficialmente el Congreso, Bahillo habló con los medios sobre la posibilidad de implementarse otro tipo de cambio diferenciado. “El dólar soja III no es un pedido del sector agropecuario, y en lo personal no lo veo”, comenzó a decir. “Tampoco se está discutiendo ni evaluando, porque es más una medida que tiene que ver más con la macroeconomía que con lo productivo, pero no ha estado en la agenda en las últimas dos semanas”, aclaró.

En conversaciones de pasillos, según trascendió, Idígoras y Bahillo habrían hablado muy brevemente sobre este tema. No obstante, el presidente de (Ciara-CEC) aclaró ante una consulta de LA NACION que “no existen conversaciones con el Ministerio de Economía por el dólar soja III”.

El presidente de Ciara-Cec, Gustavo Idígoras; Sandeep Bajoria, presidente de la International Sunflower Oils Association(ISOA); Juan José Bahillo, secretario de Agricultura; Enrique Moro, presidente de Asagir y Dinesh Bhatia, embajador de India en la Argentina

Por otra parte, Bahillo ante la prensa mencionó que habló con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sobre la eximición del pago de impuestos, a través de un proyecto de ley, por la sequía que afectó a los productores de esa provincia. Le manifestó estar de acuerdo.

“La decisión que ha tomado el gobernador Bordet es acertada, porque enmarca los productores que tuvieron declaración de emergencia agropecuaria durante dos años seguidos. Para acceder a esa medida el productor tiene que haber estado en la emergencia agropecuaria el año pasado y este año, obviamente. Esto tiene que pasar por una ley, todo lo que es eximición, modificaciones impositivas y tributarias pasan por la Legislatura, en cualquier ámbito, nacional provincial o municipal”, puntualizó y contó que se va a avanzar, porque hay un borrador y ya hay un anteproyecto de ley que va a remitirle al gobernador: “Entiendo que va a ser rápidamente aprobado”.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno anuncie nuevas medidas para el sector para paliar los efectos de la sequía, indicó: “Estamos haciendo todo lo que entendemos que está a nuestro alcance. Vamos a ayudar, si algo está faltando. No tenemos ningún problema en ese sentido y la ayuda va a seguir existiendo. Seguramente, habrá nuevos programas, nuevas medidas, de hablar nuevas formas de asistirlo o facilitarle el acceso al crédito o cuestiones impositivas. No hay una sola medida que reemplace o garantice la continuidad económica del productor. Hay varios frentes, me consta que se están evaluando distintas medidas, pero no es solo observar la complejidad, sino observarla, atravesarla. No estaba en el escenario la agudización de la sequía, pero se van a generar las herramientas para transitar este año complejo, aun con esa falta de dólares y otras alternativas y programas que permitan transitar la economía”, puntualizó.

Por otra parte, recordó que desde Economía se anunciaron recientemente las medidas excepcionales para el campo, que aún está esperando por una resolución que facilite la llegada a los productores. “Es la que está marcada dentro de la emergencia, el productor va a acceder prácticamente de manera automática a los beneficios de la AFIP; acá había un problema no sé si de comunicación o percepción. Había una queja importante en los reclamos de que las medidas no llegaban o no se accedían a las medidas, para saldarla se generó esta decisión administrativa que es un decreto, con lo cual los productores, que tengan la declaratoria de emergencia van a acceder a este beneficio automáticamente sin hacer trámites”, recordó.

Aclaró también que la eximición no la pueden hacer: “Es una facultad que tienen los cuerpos legislativos, la nuestra está en diferir, suspender, en generar condiciones de mejor y mayor accesibilidad, pero no tenemos facultades para eximir. Eso se lo transmití ayer a Carlos Achetoni, que me lo planteó”. Además, aclaró que si bien hay emergencias que vencen en abril, mayo o junio estas se pueden prorrogar con una solicitud de los gobernadores. “Nosotros lo vamos a hacer rápidamente, es mucho más fácil el trámite. Hay algunos que ya lo hicieron”, dijo.