“No habrá tregua”: el gremio en conflicto con la empresa John Deere alertó que podría intensificar un paro

Escuchar

El conflicto salarial en la planta de John Deere en Granadero Baigorria, Santa Fe, alcanzó su cuarto día consecutivo de paros de dos horas diarias por turno, y el Sindicato de Operarios y Empleados de la Industria del Tractor (Soeit) advirtió que podría intensificar las medidas de fuerza si no se llega a una solución pronto.

“No habrá levantamiento de la medida de fuerza si la empresa no ofrece aumentar los salarios a partir de julio. Luego, negociaremos la forma, el porcentaje y cómo lo hacemos, pero el aumento debe ser desde julio. De lo contrario, no habrá tregua”, aseguró Osvaldo Mattana, secretario general del gremio.

Mattana aclaró que el problema no se trata de despidos. “A nivel global, John Deere tuvo despidos, pero en la Argentina fueron mínimos y solo afectaron a personal fuera de convenio, no sindicalizado. El problema actual es el conflicto salarial que comenzó el martes con paros de dos horas por turno. Es el tema de la discusión salarial, es decir, la paritaria”, explicó.

El secretario general detalló que en los últimos años han hecho acuerdos trimestrales. “Después de que hicimos el acuerdo abril-junio, cuando terminó ese período, en junio nos reunimos para evaluar cómo íbamos a tratar el trimestre o el semestre. La empresa planteó hacer un acuerdo de seis meses sin incrementar los salarios en julio, agosto y septiembre, y recién aumentarlos en octubre. Esto fue rechazado por el sindicato y los cuerpos orgánicos”, dijo Mattana.

“Por eso determinamos las medidas de fuerza que ahora están en dos horas, pero seguramente aumenten si no se encuentra una solución. Es decir, un ofrecimiento que realmente sea coherente de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo”, agregó.

El sindicalista cuestionó la postura de la empresa y destacó la disposición del sindicato para dialogar. “No entendemos por qué la empresa no hace ningún ofrecimiento para este trimestre. Estamos dispuestos al diálogo, pero la empresa ha sido sumamente inflexible y no ha ofrecido absolutamente nada. No creo que exista otro convenio colectivo en el país donde la patronal ofrezca cero por un trimestre”, remarcó Mattana.

La empresa hace tractores, cosechadoras y motores en Granadero Baigorria

Recordó que los acuerdos anuales eran la norma, pero debido a la inflación se han reducido a acuerdos más cortos. “Hace unos años, comenzamos con acuerdos semestrales y ahora trimestrales, porque en un país inflacionario no se pueden hacer acuerdos a largo plazo”, explicó.

Por otro lado, indicó que dialogaron con el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, quien manifestó su predisposición a interceder en el conflicto. “Habló con la empresa y con nosotros, y la semana que viene tendrá un nuevo diálogo con ambas partes”, dijo. En rigor, Báscolo, visitó la planta de John Deere y ofreció su mediación para resolver el conflicto. Báscolo se reunió con los representantes de la empresa y con Mattana, y manifestó su disposición a interceder en la disputa. Explicó que, aunque los despidos a nivel global han sido significativos, en la Argentina fueron mínimos y no afectaron a los operarios de producción.

En respuesta a la situación con el gremio, ayer la empresa dijo a LA NACION que mantiene un “diálogo constante” para alcanzar un “acuerdo justo”. Fuentes consultadas confirmaron desvinculaciones de personal temporario durante el año, pero aseguraron que no se ha afectado a los trabajadores permanentes, aunque no precisó la cantidad.

La marca es referente a nivel global en maquinaria agrícola Shutterstock

“Las negociaciones colectivas con los representantes de nuestros trabajadores son un proceso habitual y necesario en el marco de las relaciones laborales de nuestro país y empresa. En este sentido, en John Deere Argentina propiciamos el diálogo constante y estamos siempre a disposición, con el objetivo de alcanzar un acuerdo justo y razonable para todas las partes involucradas”, dijeron a LA NACION desde la empresa ante una consulta sobre las medidas de fuerza y despidos de personal.

Agregaron: “Por otro lado, dentro de su operatoria normal, John Deere adecua sus esquemas de producción y plantillas de acuerdo a las realidades de los volúmenes de mercado de cada región y proyecciones. Sin embargo, vale aclarar, que los hechos consultados no están relacionados uno con el otro”.