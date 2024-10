“No hay plata”. Un intendente puso a todo un pueblo a emprender para terminar con los planes sociales: hacen mermeladas, huertas y cervezas

Escuchar

POSADAS.- “Hay algo que tenemos que tener en claro, acá no hay plata ni planes, pero sí los vamos a acompañar en el proceso y los vamos a ayudar a encontrar los fondos”, dijo Matías Sebely, intendente de la localidad misionera de Alem a 31 flamantes emprendedores.

Sebely, de 39 años, asumió en diciembre, es un abogado con vocación de emprendedor y se le ocurrió como forma de dar una salida a quien tenga ganas -aunque no posea fondos ni apoyo-, darles una mano a los vecinos y ayudarlos a que piensen a autoemplearse ofreciendo bienes y servicios que la localidad demande. Es una apuesta “para ayudar a terminar con la cultura asistencialista y los planes sociales, de la cual no será fácil salir, pero hay que dar el primer paso, intentarlo y mostrarle a otros una salida alternativa”.

Hace unos días, los 31 emprendedores que forman la primera cohorte de la Escuela de Negocios de Leandro N. Alem, presentaron sus proyectos y desde ahora empezarán a escalarlos. “Algunos ya funcionan y buscan crecer y ganar escala, otros deberán conseguir fondos y vamos a darles todas las herramientas para que accedan a créditos blandos para inversiones y capital de trabajo”, dijo Sebely a LA NACION.

El intendente, hace unos años, lanzó el emprendimiento “Comida por un dólar”, que ganó premios locales (Naves, de la Universidad Austral, entre otros) e internacionales. También fundó De la Finca, que cultiva con hidroponía y produce barras de cereales y otros snacks saludables.

A comienzos de este año abrimos las puertas de la Escuela Municipal de Negocios y Emprendedurismo, con un objetivo claro: brindar las herramientas necesarias para que los vecinos realicen sus ideas.



Hoy 31 egresados presentaron sus trabajos finales, culminando su formación 🧵👇🏻 — Matias Sebely (@MatiasSebely) October 1, 2024

Justamente en las exposiciones que se realizaron se notó el gran esmero de los responsables de la Escuela de Negocios por seleccionar y promover emprendimientos que tuvieran ideas originales que busquen atender un nicho o demanda de la localidad, y, al mismo tiempo, sean fácilmente realizables y escalables.

Mermelada de frutas exóticas

“Solamente un dos por ciento de las frutas de Misiones se conoce y son explotadas comercialmente, según un estudio de un botánico”, arrancó Mauro Malvichuk, ingeniero en alimentos y fundador de Travisia. “Existe baja variabilidad en la oferta de mermeladas con sabores y texturas que tienden a lo natural, también hay una poca valorización en las frutas autóctonas de la provincia y la región”, explicó.

Su propuesta consiste en una línea de mermeladas naturales, libres de sustancias químicas como conservantes, que aproveche al máximo la gran oferta de frutas poco conocidas y poco utilizadas que hay en la tierra colorada.

Las primeras 31 startups surgieron de la Escuela de Negocios y Emprendedurismo de Alem

Cecilia Candia es una joven ingeniera agrónoma y fue la primera en exponer. Lanzó su proyecto “Sintropia”, que consiste en transformar los residuos que genera cada hogar. “Se calcula que cada casa genera 1 kilo de residuos en promedio por día”, explicó Candia.

Cecilia Candia, ingeniera agrónoma que apuesta al compostaje y el reciclado, para ayudar a las familias a aprovechar desperdicios como restos de yerba, cáscaras de fruta y más

“De ese kilo la mitad son restos orgánicos, por ejemplo la yerba, restos de verduras, frutas, cáscaras de huevo, servilletas de papel, cartón, entre otras cosas”, completó. “Eso se puede transformar en algo nuevo, así nace Sintropia”, señaló Candia.

Un chop de cerveza artesanal

“Ustedes asocian la cerveza artesanal a un evento, pero ¿qué pasa si quieren tomar una cerveza artesanal con una pizza esta noche en sus casas?”, desafió Juan Pablo Aramburu al público en el auditorio ITEC. Y explicó su emprendimiento, Cerveza Babieka, para distribuir la cerveza artesanal que elabora hace 15 años, más como hobby que como emprendimiento sustentable. En este caso, la innovación está en los canales que hoy no son tan tradicionales para esta bebida.

“Con Cerveza Babieka queremos estar presente de manera diaria y al alcance de todos, en el negocio de barrio, apuntamos a que se transforme en una identidad para Alem y para Misiones”, explicó. “A mi me apasiona fabricarla”, señaló Aramburu, que vive en Alem desde hace 7 años. “Hace tiempo que vengo buscando transformar este hobby en un emprendimiento real, la Escuela de Negocios me dio herramientas, me siento más preparado y más confiado para dar este salto”, afirmó.

Matías Sebely hace suyas las célebres palabras de Churchill: "El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que realmente cuenta es el valor para continuar"

En total, los 31 emprendimientos presentados comprenden a rubros como los panificados, ropa para bebés, peluquería, masajes y cuidados personales, soluciones para regalos y agroturismo.

Tras seis meses de cursos, el Municipio de Alem a partir de ahora hará un acompañamiento con estos nuevos emprendedores. “Vamos a seguirlos con los profesores, a ver cómo están, como van, vamos a ayudarlos a darles difusión y que empiecen a vender, aunque algunos ya están vendiendo. Otros ya se están formalizando y empezando con las inscripciones”, señaló Sebely.

“Estamos con el Banco Macro, el Banco Nación y el Fondo de Crédito y el CFI buscando líneas de créditos, sobre todo a partir de algunos modelos de negocio sólidos; vamos a presentarles las líneas para que se pongan a trabajar en ello”, explicó el intendente de Alem. “En mi vida como emprendedor aprendí mucho más de los fracasos que de los aciertos, tuve éxito, sí, pero lo importante es intentar, superar obstáculos y seguir adelante”, señaló.

“Eso es lo que queremos transmitir, claro está que no todos los emprendimientos van a prosperar, pero así es la vida y queremos cambiar la mentalidad, demostrarle a todos que con ganas, con vocación y con trabajo se puede buscar un futuro mejor y que vale la pena intentarlo”, indicó a LA NACION.