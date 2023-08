“No le da pelota”: apuntan contra un administrador de La Cámpora por la crisis del agua en una región

escuchar

En medio de los problemas de una crisis hídrica agravada por la sequía que no ha mermado en algunos lugares del país, un grupo de 1250 productores de la región más austral de la provincia de Buenos Aires están en alerta y enojados por lo que consideran una intromisión de La Cámpora en la administración de un consorcio hidráulico desde 2020. La última inversión que se hizo fueron pequeñas impermeabilizaciones de 1000 metros en algunos canales principales, que dicen que no sirvieron para nada. En ese marco, hablan de una situación difícil que impacta en cuatro pueblos del partido de Patagones y ha llevado a los habitantes de la zona a mudarse para poder seguir con la producción.

Los productores de la región están en un llamado Consorcio Hidráulico, hoy a cargo de la productora Gabriela Cicone, y que se creó en 2001 cuando la provincia “le soltó la mano”, en un momento de dificultades y sin maquinaria, a la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (Corfo).

Este último es un ente público que regula el agua en esa región y está administrado por Ramiro Vergara -a quien identifican ligado a la organización que creó Máximo Kirchner- desde mediados de octubre de 2020. Hace un tiempo ya hubo un cruce de los productores con la administración de Vergara.

“El administrador está más dedicado a hacer una campaña política con una candidata del municipio de Villarino que está con La Cámpora y no le da pelota al sistema de riego”, dijo a LA NACION Luciano Príncipe, expresidente del consorcio hidráulico y uno de los que denunció la situación.

Para elegir el administrador de Corfo se tiene que hacer un concurso que esta vez no se hizo “porque no daban los tiempos”, y a Vergara lo nombró Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Vergara es un ingeniero civil que ya estaba relacionado con la corporación y quedó a cargo del nuevo directorio. “Se hizo sin consultar a los regantes y sin ningún concurso o interconsulta. Es un camporista de la zona, sin capacidad de llevar adelante un organismo como Corfo de distribución de agua y proyecto“, completó.

Un canal en un campo interno impermeabilizado

El problema, dicen los productores, es que tienen la peor temporada de nieve en la cuenca y, por ende, sufren la falta de agua. En 2023 lo poco que llovió -70 mm en lo que va del año- sirvió para aumentar en dos metros un dique, esto representa 60 días de agua cuando se necesitan 180 días para poder regar. Los cultivos más afectados son la cebolla, girasol, maíz y pasturas para 60.000 hectáreas.

“Rodríguez viene a la zona y no llama a los productores ni se reúne con los representantes de los productores. Son autistas del sistema. El problema es que no podemos controlar los fondos. Los anteriores nos robaron y estos no explican qué hacen con la plata es casi lo mismo. Tenemos sospechas de que manejan los fondos indiscriminadamente y no van a donde tienen que ir”, agregó Principe.

El consorcio hidráulico debe brindar balances e informes de la situación a Corfo sobre el dinero que designa el gobierno de la provincia en obras. “La última inversión fueron pequeñas impermeabilizaciones de 1000 metros en algunos canales principales, que no sirvió para nada porque uno hace un ahorro y nosotros necesitamos obras integrales y estudios que no se hacen. Cuando Corfo hace 1 km los productores de los canales propios secundarios han hecho 60 km, porque se toman decisiones con plata nuestra sobre obras que el año pasado hicieron y que no sirven para nada”, añadió.

De un 100% que se regaba originalmente todos los años se achica el número y hoy se está en un 30% de la superficie, porque no hay obras de mantenimiento de la red, a lo que se suma un problema con las bombas que ponen en la ribera del río los productores para “robar” el agua que no se embalsa y se va para el mar. El consorcio pasó de regar 140.000 hectáreas a 60.000 hectáreas por la escasez de agua.

“Esto es un problema social, no es solo del productor. Hay cuatro pueblos que viven exclusivamente del agro y si no se puede producir desaparecen. Hay gran cantidad de casas en venta y mucha gente que se fue a producir más al sur porque está asegurada el agua. Es una crisis de agua e infraestructura porque el ente nunca hizo ni se ocupó de dar soluciones a los problemas y pérdidas de agua e impermeabilizaciones”, amplió.

La falta de lluvias afecta a la región

“La gente de La Cámpora está en un procedo de hacer política para el partido de Villarino. Seguimos sin contacto y el gran problema que tenemos es que hasta hoy no hay nevadas importantes en la cuenca. Nos siguen restringiendo la plata que el consorcio hidráulico necesitaba para funcionar”, complementó.

El consorcio hidráulico tenía la facultad de ver los gastos de Corfo, pero ahora no tienen más información. “Ahora no podemos. Se hacen compras que no son consultadas y se manejan fondos que aporta el regante, pero no nos dan explicaciones. Estamos en la peor de las situaciones. Hay gente que tiene que salir a sembrar y estamos en una situación extrema. El productor sigue gastando, apostando y si no puede regar la próxima semana va a ser una catástrofe. Corfo había previsto sin consultar hacer turnado de riego, pero extraoficialmente dicen que no lo va a llevar adelante porque no hay agua. Económica y financieramente el escenario es malo. La gente está gastando plata, sembrando, y no sabemos si vamos a tener y cuándo el agua”, resumió.

Los productores creen que “Vergara no está a la altura de las circunstancias como administrador”, ya que no informa sobre la real situación de la zona de riego que maneja. Ante la “incapacidad” de la provincia, los productores se hicieron cargo del sistema de riego. Además del canon, comenzaron a comprar la maquinaria y establecieron el consorcio, administrado por los productores que se dedican a juntar los fondos para comprar herramientas y manejar la red secundaria de riego.

“El consorcio cobraba los fondos a los productores, ahora esta persona lo que hace es limitar lo que el consorcio puede cobrar. No nos autorizó más a cobrar con el fin de hacerlo desaparecer al consorcio, él cree que es un error de sistema”, sintetizó.

En medio de la disputa, fuentes provinciales detallaron lo realizado por Corfo. “Desde el año 2021 Corfo puso en marcha un plan histórico de impermeabilización de los canales principales, detectando los tramos más vulnerables y a partir de 2022 se comenzó con la impermeabilización del canal Matriz Buratovich, que es el más grande la zona. Con un desembolso de $10.308.210, en septiembre de ese mismo año se finalizó el revestimiento de 750 metros del canal mencionado. En 2023 se ampliaron los trabajos en el canal Mayor Buratovich y actualmente se está impermeabilizando el canal Unificador II. El canal Unificador II tiene una capacidad máxima de 10.000 lts/seg. y abastece de agua a más de 15400 ha de concesión de riego”, dijeron.

Agregaron: “En julio último, la provincia dio un paso histórico para mejorar el sistema de riego del Valle del Río Colorado al abrir el llamado a licitación pública para el revestimiento e impermeabilización de dos tramos en zonas urbanas del canal Unificador III y el canal Villalonga. La obra realizada contempla el revestimiento de un tramo de 2000 metros del canal desde la progresiva 22.000 (puente RN3) a la 24.000 (puente del ferrocarril)”.

Precisaron: “Luego de intensas gestiones ante organismos internacionales, que comenzaron en plena pandemia, se logró que la obra sea financiada con un crédito del BIRF a través de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose), en el marco de un acuerdo celebrado entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce Axel Kicillof, y el Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Sergio Massa. Contará con un presupuesto estimado total de $1.835.519.577,68 y prevé un plazo de ejecución de 18 meses”.