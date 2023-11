escuchar

Sigue el malestar en el sector agropecuario por las declaraciones del ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, en Córdoba, donde habló de un acercamiento del Gobierno hacia el campo. Jóvenes del agro consideraron que, cuando dijo que no hubo tractorazo porque fueron “a abrazar a cada productor sin importar cómo pensaba”, estaba “ninguneando todo el maltrato” que sufrió, según los ruralistas, la producción.

Mauricio Petrucci, presidente del Ateneo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), señaló: “No hay que olvidar que Massa, además de candidato a presidente, fue el encargado de llevar las políticas económicas del país el último tiempo. Por lo tanto, al llamar y decir que nos ha dado un abrazo a los productores y por eso no hemos hecho un tractorazo, y no nos manifestamos en contra de su gestión, nos está faltando el respeto a nosotros y a nuestras familias”.

Mauricio Petrucci, presidente del Ateneo de Carbap

El dirigente agregó: “Todos los días los jóvenes vemos a nuestras familias que trabajan duro para poder luchar no solo contra las condiciones climáticas, sino también contra el plan económico que nos plantean, totalmente dañino y perjudicial para el productor y los sectores productivos”.

Petrucci calificó de “desafortunado” el comentario referido al abrazo al campo y señaló que se estaba “ninguneando todo el maltrato” al agro. Contó que durante este año recorrió toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa para visitar a los diferentes ateneos. Esto le permitió conocer la visión de los jóvenes de ambas provincias.

Precisó que pudo percibir el gran “desaliento y desánimo” de los jóvenes porque ven que “las cosas no cambian” y les “siguen mintiendo”.

Sergio Massa durante su visita a Córdoba Prensa UP

“Dicen que no hubo un tractorazo, pero los productores están con la soga al cuello. Que no exista una movilización no significa que no haya voces que se manifiesten en contra de las políticas del gobierno”, indicó.

En este contexto, Agustín Arechavala, presidente del Ateneo de jóvenes de la Sociedad Rural de San Vicente, Buenos Aires, sostuvo: “En la Argentina lo que hemos tenido durante muchos años y gran parte de la gestión de Massa es un modelo extraccionista de recursos del campo totalmente discrecional y a merced de las necesidades políticas del gobierno de turno”.

Un encuentro de jóvenes de ateneos de Carbap

Del gobierno de Alberto Fernández cuestionó las modificaciones y cambios en las reglas de juego respecto a los mercados agropecuarios. Mencionó, entre otras medidas, los dólares diferenciales, como para la exportación a cambio del ingreso de productos en Precios Cuidados o ahora Precios Justos.

“Son políticas que, en lugar de alentar la producción, hacen todo lo contrario”, afirmó el dirigente agropecuario.

Otro punto que preocupa a los jóvenes es el mal uso que se da al dinero recaudado del sector vía retenciones y otros impuestos: “Todos somos la Argentina, y nadie está en contra de que el campo aporte para infraestructura como rutas, puentes o hospitales, sino que va al yate de Insaurralde y a mantener a quienes están en el gobierno; es lo que nos hace ruido”.

Sobre las propuestas de Sergio Massa para una eventual presidencia, apuntó: “No coinciden ni siquiera con el presupuesto que el gobierno ya envió [al Congreso], en el cual se afectaría gravemente al campo con nuevos impuestos”. Se refiere a la separata 2024 que, en otras cosas, deja en libertad a los legisladores para analizar el fin de ciertas exenciones como de los inmuebles rurales en Bienes Personales.