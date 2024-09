“Obscena”: en la Mesa de Enlace alertaron que el campo no tiene tiempo para esperar una baja de las retenciones

Escuchar

ROSARIO-. Para la Mesa de Enlace, el sector agropecuario no tiene tiempo para esperar por una reducción de las retenciones. En el caso de la soja, esa carga es “obscena” [el cultivo paga un 33%]. En el Seminario de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), que se realizó en esta ciudad, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Andrea Sarnari, secretaria Gremial de Federación Agraria Argentina (FAA), Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, coincidieron en que hay incertidumbre para la campaña agrícola por precios y el clima. La postura sobre las retenciones se conoció luego que se difundiera que el presupuesto 2025 del Gobierno contempla una suba del 100,4% en la recaudación por derechos de exportación.

Según Pino, la presión impositiva que tiene la soja es “obscena” porque supera ampliamente cualquier otra producción. “Es casi confiscatorio lo que pasa con la soja. Tenemos que hacer amigable la producción, el crédito en la Argentina facilita a los que han apostado”, dijo. Luego amplió: ”Seguimos insistiendo en lograr vender nuestros productos a un mismo valor y dólar… evidentemente al tener un país donde la producción va a pasar a la historia dentro de poco, eso nos obliga a replantearnos cómo vamos a seguir adelante. No tenemos eso, tenemos la posibilidad de créditos, tenemos la potestad de colaborar, de apostar”.

En este contexto, Sarnari aseveró que el reclamo del sector para eliminar las retenciones va a seguir siendo “contundente”. “El campo tuvo en su momento la generosidad de decir poneme las retenciones cuando hubo la necesidad. Ahora, dados los momentos históricos, se puede pensar en las formas de eliminarlos con una forma de sacarlos, pero hay que conocer los tiempos y plazos, hasta lograr el momento de eliminarlos. Cuando el número no te da en la producción lo vamos a hacer; de algún lado vamos a acortar tecnología, pero eso no le hace bien ni al productor ni al país. Esa baja rentabilidad no nos va a permitir adoptar tecnología”, manifestó la productora.

El Seminario se realiza en la Bolsa de Comercio de Rosario DANIEL SPINO

Castagnani, en tanto, recordó que, según la última reunión que mantuvieron con funcionarios del Gobierno, no está la intención de bajar las retenciones. “El productor está deseoso de que se comience con un cronograma de rebaja de retenciones, creo que es un desafío importante, no solo para los productores, sino para las entidades. Hay que lograr proyectos que puedan beneficiar a toda la producción. Se va a buscar plantear una alternativa: está en pañales, si se suman más entidades se buscará una alternativa al Gobierno para bajarlas. Esto es un desafío para las entidades y ver qué se puede dar y no esperar hasta 2026″, afirmó.

Laucirica mencionó que los Ingresos Brutos y las retenciones son impuestos regresivos porque van sobre la producción y no a la ganancia. Aseveró que se necesitan mejores leyes y una Justicia de trabajo y un gobierno que aplique una gestión administrativa, austera, cuyo gasto público no sea un condicionante para el bienestar de los argentinos. “En esta realidad estamos todos los argentinos”, señaló. También dijo que la Argentina tiene la posibilidad de ser el supermercado del mundo.

Afirmó que el sector ya no tiene tiempo de esperar para una reducción de las retenciones. “Tenemos que gestionar ante las autoridades. El otro día en el Congreso de Coninagro le manifestamos a las autoridades que el productor ya no aguanta las espaldas y que necesita de una previsibilidad muy cierta a futuro para ir resolviendo el alivio fiscal que vienen pidiendo: no hay tiempo”, precisó el productor.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro

En este marco, Pino se refirió a la plataforma Visec, creada por el sector privado a instancias de los exportadores para garantizar que la soja que se venderá a la Unión Europea desde el próximo año cumplirá con el requisito de venir de zonas libres de deforestación. Pino defendió su postura sobre la plataforma Visec y sostuvo que en esta no solo tienen que estar los exportadores, sino toda la producción. “Porque uno apoye eso, no quiere decir que esté a favor de lo otro [por la reglamentación de la UE]. No estamos a favor de la medida, estamos completamente en contra, estamos para defender el país y entendemos que el comprador pone sus reglas y yo como vendedor las acepto o no las acepto”, subrayó.

Castagnani sostuvo que desde CRA no están conformes con algunas medidas de la Unión Europea y que se sentían incómodos de estar en Visec. Las 16 entidades que integran CRA, indicó, estuvieron de acuerdo con dejar la plataforma, medida que tomaron la semana pasada. “Fue una decisión institucional, vamos a seguir trabajando con Cancillería y la Unión Europea, pero nos tomamos la libertad de no pertenecer a ninguna plataforma. Hay mucha gente que no comparte nuestro pensamiento, quizás en un tiempo digamos que nos equivocamos o aceptamos, pero lo hacemos muy seguros de lo que hacemos”, aclaró.

Los integrantes de la Mesa de Enlace durante el panel

Sarnari coincidió en que muchas veces las entidades también se tienen que adaptar para acceder o no a los mercados. Dijo que hay que estar preparados porque si no es este año va a pasar el próximo. “Hay que hablar con los productores para que lo que hay que instrumentar no sea una carga más”, acotó.