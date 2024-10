“Panorama distinto”: dos expertos anticiparon qué va a pasar con una variable clave del clima hasta fin de mes

Escuchar

El agroclimatólogo Eduardo Sierra dio su visión sobre lo que puede pasar con las lluvias en las próximas semanas, en especial considerando que hay lugares de la zona agrícola núcleo que todavía no tuvieron el alivio necesario para el trigo sembrado y para continuar la siembra de maíz y encarar la de soja. Habrá lugares con mejoras en su situación y otros donde las precipitaciones no serán suficientes, lo que complicará la implantación de los cultivos. También Natalia Gattinoni, del INTA, brindó su perspectiva para las precipitaciones, señalando que podría darse un cambio respecto de la situación de septiembre último, que fue de déficit.

Hasta el 20 de octubre próximo se observan algunas lluvias sobre el norte de zona núcleo, en Santa Fe, el este de Córdoba, Entre Ríos, que podrían estar entre los 25 y 50 milímetros, aunque no repondrían toda la humedad que se necesita, según Sierra.

Las precipitaciones acumuladas del 1 al 10 de octubre, según la Bolsa de Comercio de Rosario Bolsa de Comercio de Rosario

En tanto, del 21 al 31 octubre se observan muy buenas lluvias, entre los 75 y 100 mm, estrictamente sobre la zona más núcleo. Esto es el extremo norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, el este de Córdoba. Pero alertó: “Se nota que no llega la lluvia al sudoeste de Buenos Aires, ni al oeste ni a La Pampa. No llega bien al norte de Santa Fe, al norte Entre Ríos, o sea, son franjas de lluvias. No son lluvias generales que alivian al área agrícola”. Agregó: “Es de temer que siga habiendo problemas para la implantación de la campaña gruesa, lamentablemente la situación es esta”.

Por su parte, Natalia Gattinoni, especialista del Instituto de Clima y Agua del INTA, agregó que para los próximos días, hasta el 27 de octubre, se observan aportes que podrían ser agronómicamente interesantes para encarar la campaña gruesa. “Si bien con la propia variabilidad de las precipitaciones, pero podríamos tener en algunas localidades acumulados que podrían rondar entre los 20 y 30 mm”, expresó.

Natalia Gattinoni, especialista del Instituto de Clima y Agua del INTA Fabián Malavolta

Pueden observarse cinco eventos de precipitaciones por la llegada de sistemas de mal tiempo. “Es un período que vamos a ir siguiendo en los pronósticos, para ver cómo se va desenvolviendo la atmósfera. Sin embargo, es un panorama distinto al que transitamos en septiembre y las posibilidades de lluvia están presentes, así como las condiciones de inestabilidad en varios días de los próximos. Esto da la esperanza de tener un aporte de precipitaciones, tanto de la núcleo como la región pampeana”, afirmó.

Por eso, aconsejó ver los pronósticos de corto plazo. “Es una buena noticia, porque la posibilidad de recibir precipitaciones en distintas zonas, hoy lo marcan los pronósticos. Teniendo en cuenta que puede haber diferentes variables”, agregó.

El maíz

En su último panorama semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló que “la siembra de maíz, grano comercial, avanza lentamente producto de la falta de humedad en gran parte del área agrícola”. Según mencionó, a la fecha se ha sembrado el 18,5% del total estimado [6,3 millones de hectáreas], reportando un avance intersemanal de 4,8 puntos porcentuales. Durante los últimos días, el centro-norte de Córdoba y Santa Fe tuvieron lluvias abundantes en varias zonas que mejoran sustancialmente su situación hídrica.

Las precipitaciones que se esperan hasta el 16 de octubre Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Por otro lado, señalaron que los colaboradores de la provincia de Entre Ríos informaron que la siembra se encontraría prácticamente finalizada y la superficie que no han podido sembrar a la fecha pasaría al cultivo de soja y, solo en algunos casos puntuales, a maíz tardío. “El oeste bonaerense presenta alta heterogeneidad de condiciones hídricas, lo que le ha permitido avanzar a buen ritmo en las mejores zonas, aunque en este momento la siembra se encuentra detenida, esperando nuevos registros”, indicaron.

En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario dijo que las últimas lluvias fallaron en la zona núcleo y ahora la producción de trigo en la región se recortó en 500.000 toneladas. “Las lluvias que se esperaban eran clave para salvar al trigo, pero solo alcanzaron al NE [nordeste] de la región. La sequía sigue extendiéndose, ahora al 80% de la región. De los 4,9 millones de toneladas que se esperaban producir de trigo, se estiman 4,4 millones de toneladas”, apuntó.

La entidad se refirió a una probabilidad de lluvias desde este sábado al miércoles 17. “Los pronósticos de mediano plazo muestran un nuevo periodo de inestabilidad para el próximo fin de semana algo que, sumado a las recientes lluvias, podría indicar el tránsito hacia un escenario pluvial más productivo durante el cambio de quincena”, dijo el consultor Alfredo Elorriaga.