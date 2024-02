escuchar

A dos meses de la asunción del Gobierno de Javier Milei y tras la puesta en marcha del Bopreal, un instrumento financiero que intenta resolver el problema de la deuda comercial con proveedores del exterior, en el sector de los insumos agrícolas aseguran que todavía no pueden pagar las facturas anteriores al 12 de diciembre. La deuda con las firmas internacionales asciende a US$2000 millones. Esto comenzó a generar cierto “estrés” entre las importadoras y sus proveedores, ya que no quieren enviar mercadería, por lo que se imposibilita el normal funcionamiento de la industria.

El Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) que oficializó el Gobierno a días de asumir, vino a reemplazar el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que si bien “funciona”, todavía no ha podido solucionar el problema anterior al 10 de diciembre, durante el gobierno de Alberto Fernández. “El SEDI parece estar funcionando adecuadamente, al menos no hay reclamos por esto, además, los plazos de pago de las importaciones una vez nacionalizado los fertilizantes y fitosanitarios se pueden pagar a los 30 días. Esto es muy bueno, antes, los plazos eran superiores a los 180 días”, dijo Armando Allinghi, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa).

Sin embargo, alertó de que uno de los temas pendientes es el pago de la deuda que se tiene con los proveedores que es anterior al 12 de diciembre. Para solucionar el problema, recordó, el Gobierno sacó el Bopreal, un nuevo bono en dólares, cuyo plazo de vencimiento más largo es al 31 de octubre del 2027, y su tasa máxima nominal es del 5%. Esta herramienta del Banco Central (BCRA), que vino a absorber los pesos del mercado, está disponible para las empresas importadoras que acrediten compras en el exterior y que todavía no pudieron pagar. El instrumento permite la extensión de los plazos en la entrega de divisas por parte del BCRA.

No obstante, el director de Ciafa señaló que las empresas tienen dificultades para avanzar con los proveedores que no quieren embarcar si no se cancela la deuda. “Algunas empresas tomaron un porcentaje menor de su deuda con el Bopreal, veremos si las nuevas licitaciones tienen más beneficios como para tomarlos. El inconveniente principalmente está con las pymes y medianas empresas”, precisó. En la serie 1, cuyo vencimiento es en el 2027, se realizaron originalmente dos colocaciones semanales hasta fines de enero del Bopreal.

Armando Allinghi, director ejecutivo de Ciafa Captura ABC Rural TV

Los números que se manejan en la cadena de los insumos es que la deuda vencida es de aproximadamente US$800 millones en fitosanitarios y otros US$1200 millones en fertilizantes. Es decir, la deuda en insumos agrícolas es de US$2000 millones.

Diego Napolitano, prosecretario de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (Cedasaba), coincidió en que el problema pasa por las facturas anteriores a diciembre. “Todavía no se pueden pagar las deudas en el exterior. La mayor cantidad de las compañías, fertilizantes y fitosanitarios todavía no pueden usar el Bopreal, que es la herramienta que dio el Gobierno, que puede ser útiles para las empresas”, especificó.

En la teoría, las operaciones actuales se “normalizaron” a partir del 13 de diciembre, pero como contrapartida están los problemas con el proveedor porque “no se puede pagar la deuda vieja”, lo que ha llevado a algunos a complicar los escenarios. “Esto produce estrés con el proveedor, porque no envía productos hasta que no se cancele la factura anterior”, añadió. Lo que puede pasar en el mercado de los fertilizantes es tener un spread, una diferencia entre el precio de compra y venta, de más de US$100 en el distribuidor argentino y el productor que está recibiendo el fertilizante más caro comparado con el mercado brasileño y europeo. En el caso de los fertilizantes es donde más se observa el impacto del Impuesto País, lo que imposibilita una baja en el precio del producto, es por eso que se paga ese spread.

Diego Napolitano, prosecretario de Cedasaba

En esa línea, Napolitano señaló que después de esta “miniseca” que se reportó en las últimas tres semanas en varios lugares de la zona núcleo, seguramente afectó algunos cultivos, produjo una acumulación de stock en los distribuidores, pero resaltó que habrá que observar qué pasa luego de las lluvias. “La idea es ver cómo reacciona el productor y la oferta en los distribuidores”, precisó. Contó que la falta de precipitaciones generó muy pocos negocios en este último tiempo.

“Hay que prestarle atención al conflicto en el Mar Rojo que disparó en un 200% el costo del flete. Hoy, por una demanda acotada y una oferta en principio cubierta, no se está sintiendo el impacto en el costo del flete, lo que significa que en un futuro se va a sentir”, afirmó. Además, señaló que si bien es prematuro aventurar un análisis, con los precios actuales de los fertilizantes se va a tornar difícil encarar la próxima campaña. Los comercios están con stocks en sus depósitos.

Por otra parte, Federico Landgraf, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), añadió que valoran que desde el Gobierno se haya reencauzado el flujo de las importaciones nuevas y tengan la voluntad de resolver el stock de deuda. No obstante, agregó que hasta el momento el Bopreal es una herramienta que requiere de ajustes para realmente resolver la deuda acumulada.

Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe Casafe

“Es un gran problema que impacta sobre la realidad de pequeñas, medianas y grandes empresas. La principal incertidumbre para las empresas fue la paridad con la que operan en el mercado secundario y la posibilidad de hacer efectivo el pago en dólares a los proveedores en el exterior”, afirmó.

El ejecutivo agregó que el otro de los problemas para ingresar al Bopreal es la liquidez. “Aquellas empresas que suscriben el 50% de su deuda pueden acceder al MULC [Mercado Único Libre de Cambios] tan solo en un 5% de lo que suscribe. Bajo este contexto, algunas de las empresas suscribieron, otras se encuentran analizando, y otras por el momento no tomaron la opción”, precisó.