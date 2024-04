Productores autoconvocados protestaron en Azul contra la suba del impuesto inmobiliario rural bonaerense

Escuchar

AZUL (Enviada especial).- Con llamados a no pagar impuestos, un centenar de productores autoconvocados del centro de la provincia de Buenos Aires realizó hoy un acto en la plaza principal de esta ciudad en rechazo del aumento impuesto inmobiliario rural, las patentes y las tasas viales municipales.

La concentración, que fue promovida por la productora ganadera Cristina Boubee que lidera una red de productores de Azul, recibió el respaldo de ruralistas del norte bonaerense, pero no fue apoyada por las entidades que conforman la Mesa de Enlace nacional. Del arco político, se destacó la presencia del senador Alfredo de Angeli (Entre Ríos-JxC), uno de los líderes de la protesta por la 125 en 2008, y de los legisladores provinciales Florencia Arietto (hoy incorporada a La Libertad Avanza), Guillermo Castello (La Libertad Avanza) y Luciano Bugallo (Coalición Cívica). También hubo otros referentes del agro como Guillermo MacLoughlin y Pablo Torello y candidatos a intendentes por La Libertad Avanza. Pese a que había llamado a la “rebelión fiscal” contra el gobierno de Axel Kicillof y fue invitado al acto, no estuvo el diputado nacional José Luis Espert. Según pudo saber LA NACION no asistió por un tema personal.

Frente a la plaza de esta ciudad bonaerense las sensaciones fueron encontradas, por un lado primaba la indignación por el aumento del inmobiliario rural, las patentes y las tasas viales rurales, por el otro, la orfandad de las entidades madre en un momento que para algunos era determinante.

El sol intenso no impidió que decenas de productores de varios lugares del país se movilizaran en apoyo a sus pares locales. Antes de comenzar a definir los pasos legales a seguir, Boubee arengó a los asistentes con un “viva la patria” que fue devuelto con un enérgico “viva”. Eran pocos, pero las voces se multiplicaban en segundos cada vez que alguno hablaba de la “injusticia” que representa la alta carga fiscal no solo para el campo, sino para el resto de los sectores de la economía. “Vamos a llegar a La Plata, no sé cómo, si con tractores o no, pero vamos a llegar”, advirtió Boubee.

La senadora bonaerense Florencia Arietto fue una de las oradoras del acto en Azul Santiago Filipuzzi - LA NACION

José Perkins, un productor de Pehuajó, se disculpó por hablar de la macroeconomía para poder poner en contexto lo que vive la sociedad en general. Puso como ejemplo al médico, al abogado, incluso, al jubilado que hoy atraviesa este contexto, pero que no se manifiesta. “Hoy tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de todo eso, pero hay que achicar el Estado, es muy grande. Hoy, la propuesta del presidente Javier Milei está en achicar el Pami y la Anses ”, dijo. Cada frase que pusiera en contexto la situación del país era motivo de un descargo de indignación por quienes escuchaban con atención el discurso. “Vergüenza”, gritaban cada vez que podían. El precio de las cubiertas, el gasoil, las patentes o los impuestos que pagan los camiones cada vez que entra a una playa de desacarga fueron un motivo de enojo.

El productor Lionello Sagramoso dijo: “Debemos saber que la determinación y liquidación impositiva que estamos recibiendo es ilegal, ilegítima e inconstitucional. Los montos a pagar este año por el ejercicio 2024 violan la propia ley impositiva anual vigente en forma expresa y ostensible”.

Para el productor, el impuesto de 2024 no puede resultar superior al máximo del 200% establecido por la Legislatura respecto del abonado el año pasado. “Ninguna boleta puede tener un aumento superior al 200% de la última del 2023. Eso es lo que la ley que el gobierno provincial violó; por lo tanto, todos los ciudadanos deben saber que tienen el derecho legítimo de exigirle a nuestros representantes del Poder Legislativo provincial que haga un paréntesis. No es justo que los contribuyentes paguen todo un año algo que es ilegal”, fustigó.

Alberto del Solar Dorrego, productor de Rojas, dijo que en esa localidad la actividad se achicó enormemente. En su caso, contó, pasaría de pagar $220.000 a $760.000 una cuota de impuesto Inmobiliario. “Quiero ver a fin de año con qué porcentaje va a estar la diferencia del 2023 con el 2024; va a estar en el 800 en el 1000% [por encima]”, ejemplificó. Por esto, ratificó que van a llevar adelante acciones judiciales. “No paguen, esperen al 25 de mayo [por el Pacto de Mayo]”, exhortó en referencia a la convocatoria del presidente Milei. En esto coincidió Bugallo, quien también incentivó a la rebelión fiscal, y adelantó que habrá una presentación de amparos en la Justicia.

“No bajemos los brazos”

En medio de ovaciones, el senador nacional Alfredo de Angeli, dijo: “Lamento por los que no pudieron venir, pero más lamento lo que le van a decir a sus hijos cuando se incentivó a una rebelión fiscal”. Según expresó, este tipo de acciones aumentaron la pobreza del campo argentino. “No bajemos los brazos, sino en la asamblea próxima no va a haber más productores”, precisó.

La bronca contenida de Ana Dall‘Aglio, una productora de 77 años, oriunda de Azul era latente. En su caso, contó, no tienen caminos rurales para poder sacar la hacienda del campo y la situación se torna cada vez más difícil.

Un grupo de productores agropecuarios de Azul se congregó para manifestarse en contra del aumento inmobiliario de la provincia de Buenos Aires Santiago Filipuzzi - LA NACION

Antes de cerrar, Boubee le pidió al intendente local, Nelson Sombra, que diera la cara. “¡Da la cara Sombra! porque no te vamos a pagar el impuesto hasta que no des la cara, ni siquiera el impuesto a los caminos. No hay que pagar más impuestos, no les vamos a pagar hasta que veamos las obras. Exactamente lo mismo decimos con Axel Kicillof: no tenemos que pagar los impuestos porque no ha podido demostrar en todos estos años lo que han hecho. Está todo destruido, ni hablar de los caminos rurales”, expresó.

Además, lamentó que la convocatoria no haya sido contundente. “Es muy triste que los productores pongan mil excusas para no venir, porque se lo pierden”. Según reflexionó el motivo por el que no llegaron los dirigentes fue por “celos”. Dijo que fueron invitados todos los ruralistas. “Cuando hacen algo, lo hacen en un cuartito cerrado y no se animan a hacerlo abierto”, lanzó.

Castello, en tanto, sostuvo que el productor agropecuario trabaja más de medio año para sostener el Estado. “En la Argentina, el día de la liberación fiscal, el día que dejás de pagar impuestos para el Estado y pasás a ganar la plata para vos, es el 5 de agosto. En otros países, donde la presión impositiva es menor, ese día es el 5 de junio o el 3 de mayo. El Estado nos tiene que servir a nosotros y no nosotros al Estado”.