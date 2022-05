Ratificaron el rechazo a un fondo estatal de la Secretaría de Comercio Interior

Representantes de la industria molinera le ratificaron al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, su rechazo al fideicomiso creado por el Gobierno para compensar la harina que llega a las panaderías. Indicaron que correrá a cuenta de cada empresa la decisión de participar o no de ese mecanismo. El funcionario, según pudo reconstruir este medio, expresó que el instrumento comenzará con los molinos que lo integren.

Se trata del fondo estatal constituido con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, del 31 a 33%. Se hizo para recaudar 370 a 400 millones de dólares para que la industria molinera pueda llegar con, por ejemplo la bolsa de 25 kilos, a las panaderías a 1200 pesos. En el mecanismo se fijó un precio de 25.815 pesos la tonelada del trigo para esa harina, con lo cual el Estado debe abonar la diferencia entre ese valor y el del mercado. Hoy, por ejemplo, el trigo se pagaba $45.500 la tonelada en el Gran Rosario.

La semana pasada, en sendos comunicados por separado, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina y la Cámara de Industriales Molineros (CIM) objetaron el fideicomiso. En las críticas se deslizó, entre otros planteos, un temor a no cobrar. Vale recordar que durante el Gobierno de Cristina Kirchner se puso en marcha un mecanismo de compensación a diversos actores de la cadena agroindustrial para evitar subas de precios que dejó pagos sin concretar.

“Desde FAIM decidimos rechazar esa herramienta y liberamos a las empresas [para que definan si quieren o no participar en el mecanismo]”, dijo a LA NACION Diego Cifarelli, presidente de FAIM, que calificó a la reunión de “positiva”.

El sector molinero, indicó, ofreció en su momento otras opciones, como que la compensación vaya directo a las panaderías, se conforme una tarjeta PAN o, como otra alternativa, se amplíe la Tarjeta Alimentar.

En un reciente estudio los molineros habían calculado que con la Tarjeta Alimentar “en forma inmediata” se podría llegar a la asistencia de 16 millones de personas. Para asegurarse que el dinero vaya exclusivamente al pan propusieron la Tarjeta PAN. Por otra parte, en el caso de una compensación directa a los panaderos habían proyectado que eso se podía hacer sobre un volumen real auditable de las panaderías.

Los molineros de FAIM le recordaron a Feletti que el sector “la pasó muy mal” cuando en la anterior compensación de Cristina Kirchner hubo empresas que no cobraron. “Hay herramientas más efectivas”, apuntó el directivo. La semana pasada, en A Todo Trigo, evento que se hizo en Mar del Plata, en una disertación Cifarelli dijo que hace 12 años “casi mueren más de 40 empresas por no cobrar”. En este contexto, el presidente de FAIM precisó: “Dejamos liberadas a las empresas la decisión correspondiente de asistir o no al fideicomiso”.

Definiciones

Según pudo saber este medio, en la reunión el secretario de Comercio Interior defendió la herramienta diciendo que era “distinta” respecto de la utilizada en su momento. Señaló que el fideicomiso empezará con las empresas que asistan y que se intentará “seducir” las que tienen objeciones.

En un comunicado, por su parte la Secretaría de Comercio Interior expresó que la herramienta “ya cuenta con las primeras empresas inscriptas para recibir los subsidios correspondientes, las cuales tienen una significativa participación en el mercado”.

“Durante la reunión, las cámaras molineras plantearon la voluntad de participar del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, si se reconocen algunas particularidades productivas del sector y una mejora en el precio final de la bolsa de harina industrial -en función de la volatilidad que ha adquirido el mercado mundial de trigo luego de la reciente retirada de la República de la India-. Además, se plantearon las dificultades que genera la presión de exportadores locales en la compra de trigo destinado al mercado interno”, agregó. En otro tramo del comunicado Comercio Interior señaló que habrá un trabajo individual con cada empresa molinera.