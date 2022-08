Redoblan un control sobre las empresas lácteas y afirman que generará dificultades

Ayer, en una reunión con la industria láctea y supermercados que encabezó el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, se anunció la puesta en marcha de un sistema que apunta a un mayor seguimiento de los lácteos que llegan a la góndola en el marco de Precios Cuidados. El Gobierno busca que se cumplan precios y niveles de abastecimiento.

“A partir de esta mesa de trabajo, se estableció una metodología de seguimiento quincenal con los equipos técnicos de la Secretaría y de las empresas involucradas para sistematizar y cruzar los datos de estos sectores con el fin de ajustar y mejorar el abastecimiento de los volúmenes comprometidos en el último acuerdo firmado”, señaló la cartera de Tombolini.

Luego, agregó: “Como nos pidió el ministro Sergio Massa, tenemos la meta de recuperar la referenciabilidad de precios para que la mesa de los argentinos se ordene un poco más. Precios Cuidados es una herramienta fundamental, pero es necesario que lo acordado se cumpla y para eso instrumentaremos la metodología que sea necesaria para lograr los volúmenes comprometidos en la canasta láctea”.

En concreto, según deslizaron empresas lácteas off the record, en una suerte de plan de seguimiento de la fábrica a la góndola se planteó en el encuentro “que las industrias informen no sólo los volúmenes involucrados en las órdenes de compra (OC) recibidas sino también las entregas realizadas contra esas órdenes de compra”.

La reunión fue con industrias lácteas y supermercados Secretaria de Comercio

Según indicaron fuentes del sector, en la reunión “la industria mencionó la dificultad que entraña a nivel de los sistemas informáticos internos realizar una exacta trazabilidad entre una OC y la factura correspondiente, habida cuenta de que pueden estar involucrados EANs (código de los productos) que no forman parte de Precios Cuidados”.

En ese marco, otra fuente de la actividad evaluó sobre la reunión con Tombolini que “lo más destacable es la implementación de un nuevo control para el seguimiento del abastecimiento de los productos incluidos en el acuerdo”.

“Cada 15 días se va a presentar una planilla donde se registren el volumen de productos entregados a cada supermercado”, agregó.

El 21 de julio pasado, la exministra de Economía, Silvina Batakis, firmó con las empresas lácteas un acuerdo que permitió sumar más de 100 lácteos a Precios Cuidados. En ese momento se informó que el acuerdo regirá hasta el 7 de octubre, se aumentarán los volúmenes mensuales de la leche refrigerada y larga vida, la manteca, la crema de leche y todas las variedades de queso. El total de litros de leche cruda equivalente asciende de 27 a 32 millones en relación al acuerdo 2021.

Según se detalló, se trata de una canasta que incorpora 40 nuevos productos, entre los cuales se encuentran distintas variedades de leche, queso cremoso, manteca, dulce de leche, yogures, queso untable y muzzarella.

En este contexto, desde fuentes de la industria indicaron que se hará una devolución a Comercio Interior sobre la “factibilidad” de llenar planillas a un nivel tan específico de detalle y dos veces por mes.