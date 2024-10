Se dispara la demanda de picado de trigo en el centro-norte santafecino por la falta de lluvias

Escuchar

Las lluvias nunca llegaron y en el centro-norte santafecino, los productores empezaron a picar el trigo. Según indicaron, se disparó la demanda por este servicio la semana pasada ante cultivos que iban a dar magros rendimientos y con cada vez más temor a no poder sembrar maíz por la falta de humedad en el suelo. En este contexto, los productores agrícolas han decidido vender el cereal, ya que, en caso de cosechar, no alcanzarían ni a cubrir los costos. Por su parte, los productores ganaderos y tamberos lo destinan para alimentar a sus animales, ante el temor de quedarse sin reservas.

“La semana pasada había un pronóstico de lluvia, pero falló, y automáticamente al día siguiente nos empezaron a llamar y comenzamos a trabajar”, explicó Sebastián Clausen de AS Agrosilos, empresa que presta servicios de picado en el departamento Las Colonias, en la zona de San Jerónimo Norte, así como en Esperanza y San Carlos. “La semana que viene, nuevamente se prevén lluvias para lunes y martes. Estoy seguro de que, si vuelve a fallar, ocurrirá lo mismo otra vez: muchos lotes se destinarán a silo”, agregó. En rigor, agregó: “Debido a la falta de lluvia, no se están sembrando los maíces y se especula que el trigo tampoco rendirá en grano. Por lo tanto, se ha optado por picar el forraje y almacenarlo en bolsas para su posterior transformación en leche o carne”, explicó.

Anteriormente, existía la esperanza de que una lluvia potencial ayudara a cargar el perfil de humedad, pero a medida que disminuyen las posibilidades, esta se vuelve cada vez más escasa. En este sentido, Clausen indicó que los productores exclusivamente agrícolas están picando el forraje para venderlo a vecinos con tambos o feedlots. “Dado que los trigos no rendirán como se esperaba, los productores buscan recuperar algo de su inversión, ya que pasar la cosechadora dentro de un mes sería antieconómico”, puntualizó.

Picado de trigo en el centro santafecino AS Agrosilos

En rigor, en la zona, los trigos están rindiendo entre 1500 y 2000 kilos, cuando deberían ofrecer entre 3000 y 3500. Relató que los cultivos alcanzan entre 15 y 20 centímetros de altura. Asimismo, mencionó que hay productores que son agrícolas-ganaderos y están picando el forraje debido a la escasez de maíz. También agregó que, en la región, aún no se han podido sembrar los lotes por falta de humedad, a pesar de que el cereal debería haber alcanzado ya un metro de altura. “Además, hay mucho miedo por la chicharrita”, dijo.

Clausen enfatizó que hay productores que deciden picar el forraje para aprovechar el bajo rendimiento que ofrece, dado que no será productivo. Buscan liberar el lote para conservar humedad en caso de que lleguen las lluvias y se presente la oportunidad de sembrar soja.

Esta situación fue advertida por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que a comienzos de semana emitió un alerta sobre el estado de los trigales en sus diversas etapas fenológicas. Según el informe, “las fases de floración e inicio de formación de grano, fundamentales en el desarrollo de los mismos, demandaron un mayor volumen de agua, ausente en los perfiles. Como no se producirían nuevos escenarios o pronósticos que revertirían las condiciones, con el transcurso de los días los productores tomarían algunas decisiones con los cultivares, cambiarían el destino de cosecha a consumo animal, a través de corte y enrollado, o interrumpirían el ciclo del cereal y proyectarían la siembra de otros cultivos”.

Este escenario se da porque, según la entidad, las características ambientales de la semana fueron similares a las anteriores, con mayor cantidad de horas de luz, temperaturas máximas elevadas para la época del año y jornadas ventosas de dirección norte. Esta situación se “acentuó en la zona centro, centro oeste y noroeste del SEA, donde aumentaron los síntomas de déficit hídrico de los sembradíos, como amarillamiento foliar, irregular evolución de las plantas, menor desarrollo en altura de los ejemplares y, como consecuencia, cultivares irregulares, no uniformes”.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) advirtió que la sequía “sigue avanzado” y el área bajo esa condición pasó de un 64 a 72% en la región agrícola núcleo. “Casi la mitad del trigo de la región está entre regular y malo. Se necesitan como mínimo 25 a 30 mm de lluvia para frenar la caída”, dijo al entidad. “Hace 15 días, las expectativas de rinde todavía promediaban 39 qq/ha para la región. Por la falta agua, se calcula que ya se perdió al menos un 10% del potencial”, agregó.

“Estamos picando porque tenemos dos tambos y como venimos de un maíz complicado por la chicharrita, o sea que estamos con déficit de alimento porque de maíz se pudo hacer muy poco y de muy mala calidad”, comentó Damián Peresutti, productor agropecuario de la zona de Nelson que busca llenar cinco bolsones de 75 metros, lo que estima que implica picar unas 90 hectáreas.

“El maíz afectado por este bicho no formó grano, lo poco que formó fue de muy mala calidad. Ahora, con la seca, no sabemos si sembrar maíz o sorgo. Teníamos varias hectáreas de trigo sembrado, pero ahora estamos con todo finalizado. Los silos de maíz no nos quedaron, por eso, por suerte, tuvimos buenos trigos que van a rendir bastante”, agregó.

Peresutti también mencionó que vecinos de otras zonas están picando trigo por el mismo tema. “Incluso nosotros vendimos trigo para un vecino que tiene feedlot y está con el mismo problema. Hicimos un negocio y nos convenía picarlo antes que trillarlo, en este caso, por el tema de lo que paga por hectárea”, agregó.

El productor recordó que hace dos años también picaron trigo, pero por otro motivo. “Hicimos pocas hectáreas de maíz y nos quedamos cortos con la alimentación. Nada que ver, cinco bolsas de 75 metros cúbicos picado y todavía la máquina está andando”, concluyó Peresutti.

Temas TrigoActualidad