Sensores, algoritmos e inteligencia artificial: las cuatro empresas que dan que hablar por sus innovaciones en la Rural

Por primera vez en la historia, la Exposición Rural de Palermo abrió sus puertas a las agtech con un espacio dedicado exclusivamente a estas empresas innovadoras. Desde esta mañana, el Salón AgTech, ubicado en el Salón Rojo del predio, ha sido el escenario donde estas startups presentan avances disruptivos destinados a mejorar la productividad, eficiencia y rentabilidad del sector.

Entre las soluciones que capturan la atención de visitantes y expositores se encuentran el análisis de datos respaldado por inteligencia artificial, plataformas de software, aplicaciones móviles y el análisis de imágenes satelitales georreferenciadas. Estas herramientas buscan revolucionar la manera en que se trabaja en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

“En la Argentina y en el mundo no se mide el pasto, entonces no se sabe cuánto alimento hay para darle de comer a los animales. Es como tener un restaurante y no saber cuántas botellas de vino tenés para tus comensales”, dijo Fernando Genie, quien detalló que solo un 10% de los productores mide el pasto. Este dato fue el motivo por el cual, hace tres años, se unió con los ingenieros agrónomos Juan Insúa y Alejandrina Marino para fundar Pastech una empresa dedicada al desarrollo e implementación de tecnología para la gestión eficiente del pasto en establecimientos ganaderos.

Martín Cordasco y Ariel Ismirlian, fundadores de Wiagro

Para abordar esta problemática, estos tres emprendedores, que hoy están entre los expositores en la exposición, desarrollaron tres instrumentos de medición. Una de estas innovaciones es el “pasturómetro electrónico”, una herramienta que calcula la altura comprimida del pasto a medida que el productor recorre el lote. Este dispositivo, que se apoya en lecturas electrónicas georreferenciadas y algoritmos integrados en una aplicación móvil, es capaz de estimar en tiempo real la cantidad de pasto disponible para el ganado en cada sector del campo.

Por otro lado, los otros dos instrumentos utilizan datos recopilados por sensores remotos ubicados en satélites, los cuales se combinan con modelos biofísicos y tecnologías de inteligencia artificial. Esta integración permite evaluar las variaciones espaciales y temporales en el crecimiento y la disponibilidad de las pasturas, ajustándose a las condiciones edafoclimáticas de cada ubicación. “Mejora la productividad, rentabilidad y sustentabilidad de las empresas ganaderas. Baja el costo de alimentación y aumenta el secuestro de carbono. Facilita la gestión de la empresa ganadera”, afirmó Genie.

También hay tecnologías que buscan hacer un seguimiento de la hacienda para generar información digitalizada en tiempo real, ayudando al productor a tener un control total del proceso anual de preñez. Eso es lo que hace Nandi, una startup que nació durante la pandemia de la unión del potencial del campo argentino con el de ingenieros israelíes, con el fin de generar datos confiables que permitan analizar el comportamiento de los animales durante el periodo anual de reproducción.

Fernando Genie y Juan Insúa

“Colocamos sensores en vacas y toros para estudiar su comportamiento y generar un sistema de seguimiento enfocado en la cría y la ganadería en general, proporcionando datos en tiempo real sobre ubicación y otras cuestiones relevantes para los productores”, indicó Federico Carlos Mouse. Uno de los principales diferenciales es que lograron censar la interacción entre la vaca y el toro, lo que permite obtener una gran cantidad de datos vinculados a la reproducción animal.

También hay respuestas para los productores agrícolas que buscan el cuidado de los granos después de la cosecha. Entre las innovaciones, una startup ofrece tecnología aplicada a la poscosecha, principalmente para monitorear la calidad de los granos con el objetivo principal de reducir la pérdida de los mismos en toda la cadena de valor. “El grano cosechado es lo más valioso para el productor porque es el resultado de mucho esfuerzo durante muchos meses. Por eso, buscamos ofrecer soluciones tecnológicas para monitorear la calidad de los granos y reducir la pérdida en toda la cadena de valor. Nuestra propuesta incluye la digitalización del almacenamiento en silobolsas, silos convencionales y depósitos, así como el acondicionamiento y transporte del grano”, expresó Ariel Ismirlian, quien junto a Martín Cordasco, Ulises Mickelsen y Santiago Badrán fundaron Wiagro.

Wiagro monitorea en tiempo real los granos con dispositivos desarrollados por ellos, junto con una plataforma que muestra la calidad en tiempo real de la temperatura, humedad, dióxido de carbono y detecta cualquier anomalía en los silos convencionales. “Lo que hacemos es dar alertas preventivas al productor para estar atentos a que el grano esté en condiciones o tenga algún problema, para que pueda tomar decisiones”, añadió Ismirlian.

En otro stand se presentó una ayuda para facilitar la gestión de los sistemas agropecuarios. Se trata de Agropro, una startup surgida a partir de una empresa de asesoramiento agropecuario que detectó la necesidad de una plataforma digital para gestionar tanto la producción ganadera como agrícola para asesores, productores y contratistas. “Dentro de la plataforma manejamos todo lo que son los cultivos extensivos y hacemos recomendaciones basadas en inteligencia artificial y machine learning. Entre otras cosas, recomendamos, a partir de los lotes que tienen, qué deberían sembrar en la próxima campaña, los mejores híbridos que se adaptan a esa zona”, detalló Lucía Goicoechea, integrante de la firma.