Un secreto bien guardado: la curiosa historia del dulce de leche de la selección que está en la Copa América

Escuchar

A diferencia de otros torneos, este año el staff de la selección argentina llevó muy pocos alimentos a la Copa América que se realiza por estos días en varias ciudades de Estados Unidos. El dulce de membrillo, dulce de batata, dulce de leche y la yerba mate fueron los productos con insignia nacional que abordaron el vuelo que llevó a la albiceleste a tierras norteamericanas. En el caso del dulce de leche la elección viene de larga data y se da con un particular producto de una empresa familiar nacida en Bartolomé Bavio, provincia de Buenos Aires.

La selección argentina, como en las competencias anteriores, empacó alrededor de 100 kilos de dulce de leche de una reconocida marca nacional. Si bien la elección de los productos la hacen los grandes cocineros de la AFA, se cree en su momento que hubo una sugerencia de un futbolista que habría expresado su preferencia por un dulce de leche. La organización empaca en promedio para cada evento internacional 1 kilo por cada persona del staff. Los futbolistas no consumen el producto como un postre adicional, sino que se utiliza para preparar las tortas con motivo de los festejos de cumpleaños que tienen lugar durante los torneos.

Ernesto Rodríguez, el dueño de Vacalin, recordó que para el mundial de Brasil 2014, Alejandro Sabella se acercó a la fábrica y le planteó el interés en sus productos. Sin embargo, con el paso del tiempo el personal de la entidad del fútbol se ha encargado de conseguir el dulce de leche por su cuenta. “Nosotros a Sabella no le quisimos cobrar, pero él nos dijo: si no nos cobran no lo podemos llevar. Entonces se lo dimos al precio del costo. Yo se lo quería regalar, pero él no quiso”, señaló el empresario. La preferencia por el producto surgió ahí y se convirtió en un infaltable del seleccionado a la hora de armar las valijas.

El dulce de leche no se consume como un postre más, sino que se utiliza para las tortas de cumpleaños de los futbolistas X @pibedefiorito

“Nos pone muy contentos en saber que los jugadores se potencian con nuestros productos”, agregó el empresario. En la familia y el círculo de amigos saben que el equipo nacional se lleva a los torneos el dulce de leche.

La familia Rodríguez está en el negocio del dulce de leche desde 1926. En tanto, la empresa de la localidad de Bartolomé Bavio, provincia de Buenos Aires, que hoy tiene 263 empleados, nació en 1981 y fue fundada por Ernesto Rodríguez (padre) y sus dos hijos: Ernesto y Hugo. Hoy están a cargo de la firma Ernesto, sus hijos Juan Manual y Martín. Sus productos emblemas, además del dulce de leche, son los quesos, helados y leche fluida.

“Para nosotros es un orgullo que el equipo de la selección argentina nos elija para compartir un momento tan clave para ellos como la participación en una Copa del Mundo o una Copa América. Nos llena de orgullo; es un producto tan argentino como la yerba o el alfajor”, dijo Juan Manuel. Esta vez, indicó, no se enteraron cómo fue la decisión de que el equipo siguiera eligiendo el dulce de leche que elaboran en su planta. “Sabíamos que hay un jugador que siempre pedía el dulce de leche nuestro y a raíz de eso lo llevaban. En este caso no sabemos bien cómo llegó, pero está buenísimo que esté allí”, narró.

Una imagen de la planta de Vacalin

Juan Manuel, hoy director general de la empresa, agregó que cada uno de los integrantes de la familia tiene un expertise dentro de la firma, a la que se dedican desde hace muchos años. Martín, en tanto, es el director comercial y Ernesto director industrial. La empresa este 2024 cumple 50 años en el pueblo. La tradición familiar viene desde 1926, cuando su bisabuelo llegó de España e incursionó en el negocio del dulce de leche.

“Todo fue paso a paso. Con mucho esfuerzo se fundó una fábrica, después esa fábrica se cerró. En la década 70 se comenzó a armar esta fábrica en la que estamos hoy. La fábrica arrancó con mucho esfuerzo, muy poca gente, muy pocos litros de leche y hoy somos una empresa importante en el rubro lácteo de la Argentina. Somos el más grande productor de dulce de leche del país. Nosotros tenemos cerca del 30% del mercado de dulce de leche. Somos el tercer exportador y buscamos ser el principal exportador también”, contó.

El dulce de leche es una tradición nacional WS-Studio - Shutterstock

Con el paso del tiempo, dijo, han visto crecer la empresa en medio de los vaivenes económicos del país. “Siempre miramos puertas adentro y no queremos depender de lo que pasa al exterior de nuestras puertas. Siempre vemos para adentro y viendo qué se puede hacer mejor de lo que estamos haciendo. Este es un año que en el cual es muy difícil crecer porque todos sabemos que el mercado está restrictivo. No obstante, nosotros salimos a buscar nuevos clientes, salimos a potenciar a los clientes activos. Nos hemos enfocado un montón en la eficiencia interna de la empresa, estamos encontrando un montón de oportunidades que quizás en momentos de vacas gordas no se miran tanto, y este es un momento de oportunidades”, sintetizó.