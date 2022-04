Tractorazo: el campo, entre el reclamo de “basta de impuestos” y el apoyo de la gente en la marcha

“Basta de impuestos. Necesitamos que nos escuchen, no podemos más”. Esa frase de Noemí Peloff resume el reclamo del campo en el tractorazo en Buenos Aires. La productora recorrió desde El Impenetrable, Chaco, junto a su marido Bernardo Vito, de 73, más de 1300 kilómetros para estar aquí este día.

Tractorazo: el campo se moviliza a Plaza de Mayo con reclamos al Gobierno

Como Peloff, en medio del tractorazo se cuentan de a decenas testimonios similares. En el campo hay un cansancio por la carga impositiva. La gente que vio el paso de los tractores desde Costanera Norte hasta Udaondo y Avenida del Libertador, punto de concentración para marchar a Plaza de Mayo, mostraba su apoyo.

“Vamos el campo”, gritó un ciclista que cruzó un semáforo en un lugar donde una persona, a su vez, vendía banderas argentinas. Muchos sacaban fotos al paso de los tractores. Otro desde sus vehículos tocaban bocina.

Noemí Peloff, de Chaco

Andrés Miles, productor que llegó desde El Trébol, provincia de Santa Fe, explicó sobre su participación. “Lo hago por mí, por mis hijos y mis nietos porque no quiero se vayan del país, ya tengo uno viviendo en los Estados Unidos. Voy a seguir luchando por eso”, señaló.

Hugo Luis Biolcati, exvicepresidente y expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de destacada participación en el conflicto de 2008 por la resolución 125 de retenciones móviles, llegó como uno más entre los productores hasta el lugar de la concentración de los tractores.

“Hoy veo surgir un movimiento que me recuerda mucho a cómo nació el movimiento en el 2008, donde tampoco existía la Comisión de Enlace y fueron los productores quienes empezaron con la protesta que, en alguna medida, obligó a las entidades a unirse a y actuar en la conducción de la protesta”, dijo.

Hugo Biolcati

“Esto es lo que veo hoy de parecido a cómo surge el movimiento de los productores, que piden expresarse. En cambio, veo que está faltando una voluntad de conducir de las entidades actuales. Creo que se equivocan”, agregó.

“Hay una vieja frase que usábamos mucho en 2008 que era con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Me temo que estamos viviendo una situación parecida. Los dirigentes no pueden frenar una ola de protesta que se produce desde las bases, no están cumpliendo con la responsabilidad por la cual fueron elegidos. Estoy acá porque creo que hay que apoyar este movimiento como lo apoyamos en su momento”, precisó Biolcati.

Vale recordar que son más de 200 las asociaciones ligadas al sector agropecuario que apoyaron la marcha.