Un video muestra el momento en el que habrían intentado atentar contra un sindicalista

Luego de que circulara un video en las redes sociales en el que se ve que con un revólver habrían intentado atentar contra Carlos Ochoa, hijo del secretario general de la Asociación del Personal del Mercado de Hacienda, Fabián Ochoa, desde su entorno indicaron a LA NACION que “dejarán todo en manos de la Justicia”. En las últimas horas, se conoció la noticia de que el hijo del titular del gremio habría sufrido así un intento de ataque contra su vida en el barrio de Mataderos.

Según consignó TN, el hecho presuntamente se produjo en la sede del gremio en medio de una discusión que se generó luego de una reunión que mantuvieran con otras personas que le pedían trabajo.

De las imágenes se desprende que un hombre con una capucha discute con otras que están dentro del edificio, entre ellas, Carlos Ochoa. Mientras habla algo se detiene, saca un arma, la carga, se aleja y apunta. Poco a poco el hombre se aleja y segundos después se vuelve a acercar al ingreso del edificio con el arma en la mano en modo amenazante.

El momento en el que un hombre gatilla un arma contra Carlos Ochoa

Minutos antes, presuntamente habrían mantenido una reunión con otras personas que se acercaron a pedirles trabajo para gente de la Villa 15, pero ante la negativa que recibieron de los sindicalistas una de las personas generó el violento episodio.

Según aclaró la familia Ochoa a LA NACION, el hecho sucedió efectivamente el lunes pasado e, indicaron, además, que “todo está en mano de la Justicia”.

Un hombre habría intentado atentar contra Carlos Ochoa, hijo de un sindicalista del mercado de hacienda

Según se reconstruyó por fuentes del sector, en el medio “hay un tema gremial bastante delicado”, por lo que se desconocen los detalles. Otros, en tanto, dijeron que no sabían más allá de lo que salió en los medios, ya que no tenían bien claro qué fue lo que pasó. Mencionaron que no habría sido por un conflicto interno dentro del gremio, pero que “repudian todo acto de violencia”.

Tras la situación, la familia aclaró que fue realizada la denuncia correspondiente en la Fiscalía de la Ciudad - Unidad Fiscal de 1° Instancia CAyT, horas después del hecho, por la misma gente del sindicato. La causa está en manos de la Justicia y en medio de una investigación.

