Una empresa de China invertirá US$1250 millones para producir fertilizantes en la Argentina

En medio de la escasez de dólares que afronta el país y la necesidad de mostrar la llegada de inversiones, el Gobierno se entusiasma con US$1250 millones de una firma china para producir urea, un fertilizante clave para el agro en trigo y en maíz, y amoníaco sintético, entre otros productos, en Tierra del Fuego. Será para abastecer el mercado interno y, a la vez, atender la exportación.

Se trata de Shaanxi Coal Group que, según un acuerdo de entendimiento entre el gobierno de Tierra del Fuego y la provincia china Shaanxi, construirá una planta, aunque no se conoce el lugar exacto, con capacidad de 900.000 toneladas para urea y 600.000 toneladas de amoníaco sintético al año.

“Así se convertiría en la planta con mayor tecnología de Latinoamérica, abastecería al mercado interno y exportaría sus excedentes. Esto representa una extensión natural de la ‘Ruta Marítima de la Seda en el siglo XXI’”, dijo el gobierno de Tierra del Fuego en su página web. “Este Memorándum de Entendimiento entre Tierra del Fuego AeIAS y la provincia china de Shaanxi se da en el marco del convenio firmado por la Nación de cooperación mutua con la República China, rubricado por el presidente Alberto Fernández con Xi Jinping en febrero pasado, en la que se realizaron diferentes acuerdos bilaterales de diverso orden”, agregó. La provincia china con la cual se rubricó el entendimiento tiene 40 millones de habitantes, un PBI de US$404.000 millones y es la de origen de la Ruta de la Seda.

El acuerdo se selló el martes pasado entre el mandatario argentino Gustavo Melella, y su par chino Zhao Yide. Se hizo vía Zoom y también participaron, según se informó a este medio, el secretario de Producción, José Ignacio De Mendiguren, y los embajadores de Argentina, Sabino Vaca Narvaja, y China, Zao Xiaoli. Además del fertilizante, se prevé la producción de herbicidas.

El momento de la rúbrica del acuerdo con funcionarios chinos y argentinos

“Con ese objetivo [por la planta de fertilizantes], también construirá una terminal portuaria multipropósito con recinto interno (que permite el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas) y una central eléctrica de 100MW”, se informó.

“La inversión había sido analizada hace 10 días durante una visita de Vaca Narvaja a la provincia china donde se reunió con el gobernador Zhao Yide y recorrió una planta modelo de la empresa china Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co., junto a su presidente, Yang Zhaoqian donde se produce urea con instalaciones similares a las propuestas”, agregó la comunicación.

En 2011, con Cristina Kirchner como presidenta, en Tierra del Fuego existió un proyecto similar con los capitales chinos para construir una planta de urea granulada, pero la iniciativa se cayó. Pese a que se estaba tratando de avanzar con las inversiones, se terminó de desactivar en medio de la crisis energética en el país. En 2018 trascendió que Mirgor estaba interesada también en facilitar una inversión para la producción de fertilizantes en Tierra del Fuego.

Sorpresa

En la Argentina, el mayor proveedor de urea es Profertil, empresa integrada en partes iguales por YPF y la firma internacional Nutrien. Tiene una planta en la zona de Bahía Blanca. Usa 2,5 millones de metros cúbicos de gas por día para producir 1,3 millones de toneladas para el abastecimiento local. Como la demanda total en el país asciende a 2,1 millones de toneladas, el resto se importa.

Profertil tiene una logística y distribución aceitada para cubrir la demanda en las principales regiones agrícolas. Manda por barcos la urea a Necochea, San Nicolás y Puerto General San Martín, donde tiene nodos para enviar luego en camiones la mercadería.

La misma empresa tiene un proyecto propio en estudio por US$1500 millones para hacer también en Bahía Blanca una segunda planta que le permitiría duplicar la producción. Podría abastecer no solo la mayor demanda interna, sino a la exportación con foco en Brasil, que demanda 5 millones de toneladas. A la empresa ese proyecto le cierra por todos lados, porque está a 700 kilómetros de Vaca Muerta, se hará el gasoducto previsto por el Gobierno y, además, está la chance de atender a Brasil.

En este contexto, ante una consulta en el mercado de fertilizantes, fuentes de la actividad mostraron su sorpresa ante la llegada de la inversión china. Creen que se debe solucionar temas logísticos antes de su concreción.

“Lo charlamos con otras empresas y no tenemos novedades, por ahora es solo un anuncio”, dijo una fuente. Otra fuente recordó lo sucedido en 2011 y amplió: “En esa época no había gasoducto entre la isla y el continente y entonces tenía sentido meter una planta de urea. Ahora hay gasoducto, con lo cual no le vemos mucho sentido”.

En reserva, un experto del sector analizó: “Si bien se importa la diferencia entre el consumo y la producción de Profertil, que haya dos plantas locales le va a ser disruptivo a Profertil, que tiene pensada una ampliación”.