Venció una norma que aumentó el uso de biodiésel en el gasoil y temen que otra vez falte el combustible

Luego de que el Gobierno el 17 de junio pasado decidiera incrementar la participación del biodiésel en el gasoil al 12,5% por 60 días para afrontar la escasez de gasoil, la industria de los biocombustibles mostró su preocupación porque ese plazo obligatorio venció el martes pasado y todavía no hay prórroga de la normativa, cuya facultad recae en la Secretaría de Energía. Alertaron que “podría generarse un recrudecimiento del problema de abastecimiento de gasoil”.

Vale recordar que, por la resolución 438/22, dicho organismo aumentó el corte del 5 al 7,5 % en forma permanente para las pymes que abastecen al mercado interno. En tanto, puso otro 5% de libre competencia donde también pueden participar los exportadores. Esto último es lo que acaba de vencer.

“El régimen cayó y la Secretaría no lo prorrogó”, señaló Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. “En la práctica, los refinadores de petróleo han bajado el contenido de biodiésel en el gasoil y hasta el momento no hay señales de retomar con esa norma”, aseguró.

“En otras palabras, podría generarse un recrudecimiento del problema de abastecimiento de gasoil. Un factor a tener en cuenta es la resistencia de las automotrices argentinas a convalidar el corte de gasoil con biodiésel al 12,5%”, agregó el directivo. Si bien para las pymes hay un 7,5% permanente, por la ley 27.640 el Gobierno, si lo decidiera, en algún momento está facultado para bajar el nivel inclusive a 3%. En rigor, el año pasado lo redujo de 10 a 5% con la nueva ley de biocombustibles y, ante la emergencia, hizo la suba al 12,5%.

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), confirmó que esta disposición acotada de solo dos meses que permitía esa suba adicional del 5% de libre competencia no fue prorrogada aun. En este sentido, dijo que es algo “que preocupa a la industria”. Si bien destacó que existe una interpretación donde “se permitiría un corte discrecional, no es obligatorio”.

“Hasta ahora el corte era 5%, después lo llevaron al corte de 7,5%, con un 5% adicional, que tiene una condición que es que el valor esté por debajo de de la paridad de importación del gasoil y es obligatorio si eso sucede. Ahora no está más ese 5% pero las petroleras podrían adquirirlo discrecionalmente pero no están obligadas a hacerlo, aun cuando el precio esté por debajo de la paridad de importación del gasoil”, dijo a LA NACION.

Fuentes del sector petrolero indicaron a este medio que hoy el mercado está “abastecido” y que no resulta necesaria una extensión de la medida adicional. Agregaron: “El costo de los biocombustibles es mayor al del combustible fósil a pesar de no estar gravados con el impuesto a los combustibles”. Acotaron que sus empresas tienen que afrontar costos de distribución y de comercialización que no enfrentan las firmas de biocombustibles.

En tanto, para Zubizarreta el producto es más barato, tiene todos los beneficios ambientales y, lo más importante, es que se produce en la Argentina, generando fuentes laborales. “No tiene ningún sentido que de alguna manera lo prohíban. Debería ser todo lo contrario. Ni siquiera estamos pensando en que lo fomenten pero, si su valor está más bajo que el del gasoil internacional deberían comprar las petroleras y utilizarlo. Pero la norma no está y sería bueno que esté para que sea más explícito el mandato a las petroleras”, indicó.

En cuanto a que si podría volver a faltar o no gasoil, recordó que luego de que el año pasado la nueva ley de biocombustibles bajara de 10 a 5% la mezcla con biodiésel en el gasoil “comenzó a faltar el combustible”. Señaló: “Sería importante mantener el esquema exitoso de estos últimos tiempos”.

En este contexto, días atrás el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), Juan Facciano, destacó que este salto en el corte de la normativa de junio pasado llevó a que en la provincia “las pymes estén en un uso de su capacidad instalada de entre un 80 y un 85%”, mientras que previo a esta medida la actividad de las plantas estaba en un 50%.

Ayer por la tarde y, en el marco del acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, reiteró un pedido para que el corte del 12,5% sea “un piso a cuidar”.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que la mezcla del 12,5% debe ser "un piso a cuidar” Captura

“Se demoró pero claramente el sector del biodiésel demostró que está en condiciones de producir y de entregar cantidad y calidad. Ese 12,5%, que se expresa en 7,5% de las pymes y en el 5% de las más grandes es un piso a cuidar. Todas nuestras pequeñas y medianas industrias han podido entregar en tiempo y forma y pueden ampliar su capacidad de entrega. Son señales importantes en un momento donde podemos producir ahorrando y cuidando divisas desde el sector también”, indicó en su discurso.

Según describió Víctor Castro, director ejecutivo de Carbio, se está trabajando para que se pueda renovar la norma y esta tarea la hacen tanto las cámaras productoras como los usuarios. “También con las entidades de productores agropecuarios y de los transportistas, estamos pidiendo que esto se pueda mantener para poder tener disponibilidad de gasoil en tiempo y forma. De esta manera también se da trabajo en el país y sustituir importaciones de gasoil a precios competitivos”, afirmó.

Por último, reiteró que todas las experiencias y ensayos, incluso en otros países, demuestran “la factibilidad técnica”, sin ningún problema, de tener un corte del 12,5% y de hasta un 20% también: “Es una medida que tiene que estar permanente ya que no afecta el precio en el surtidor”.