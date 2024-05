“Zona liberada”: temor entre los productores por delitos que asolan los campos en una región de Santa Fe

Escuchar

SANTA FE.- La inseguridad rural en el oeste santafecino, reconocido como el sector más productivo del interior provincial, por el aporte a los mercados nacionales de granos, leche y carne, podría estar reflejando la existencia de una “zona liberada”, donde se suceden delitos como el abigeato, robos de elementos de trabajo de galpones y hasta animales, según se desprende de un comunicado de la Sociedad Rural de Rafaela.

La entidad, con sede en la cabecera del departamento Castellanos, planteó su posición contra las autoridades, tanto políticas como judiciales y policiales, y reclamó atención por las crecientes situaciones de inseguridad que se registran en la región, que “crece y no para”.

“Desde la Sociedad Rural de Rafaela venimos advirtiendo sobre esta situación hace muchos años, pero lamentablemente con más énfasis en tiempos más recientes”, comenzaron el comunicado los ruralistas, al tiempo que hablaron de una “zona liberada” a los delincuentes, remarcó.

“Nos preocupa muchísimo la delincuencia rural. Esta semana, por ejemplo, de un galpón de un productor robaron una camioneta y acoplado. También hubo un caso donde se llevaron un toro puro de pedigree. Lamentablemente, no tenemos respuestas como corresponde. Hay muchos delitos mayores y menores y, además, la legislación nos acompaña. Muchas veces no hay sanciones, y (los delincuentes) quedan en libertad”, sostuvo a LA NACION la expresidenta de la Rural rafaelina, Norma Bessone.

Los productores reclaman acciones a las autoridades Guardia Rural Los Pumas, Bella Italia

La dirigente ruralista añadió que “es preocupante la intervención de la Justicia y también de quienes deben tomar decisiones en la problemática que nos preocupa a todos. Esto de los últimos días no se puede aceptar desde ningún punto de vista”, subrayó.

Para Bessone, todo lo que está ocurriendo en la región “es una situación que preocupa”, pero también “preocupa que la seguidilla de delitos no se denuncia. Esto tienen que entenderlo los damnificados: al no hacerse la denuncia no existe el delito como tal. Hay necesidad de colocar esto como prioridad de agenda porque –lamentablemente- la zona parece una zona liberada”, insistió.

Sin respuestas

En otra parte del comunicado, la Sociedad Rural de Rafaela señaló: “Jamás somos atendidos en nuestra seguridad”. Agregó: “Los delitos dilucidados no son dilucidados y mucho menos los delincuentes condenados”.

“Al momento de pedir a las autoridades policiales, judiciales y también a las ejecutivas la atención de los hechos, no encontramos respuestas”, indicó. Añadió: “Hemos ido normalizado el asesinato de nuestros animales, los robos, pero también la desatención de las guardias rurales a las que nosotros mismos aportamos con nuestros impuestos y con donaciones puntuales para poder tener en algún momento la ilusión de la prevención, o al menos la acción cuando los hechos ya están consumados, situación que no termina dándose”. Vale recordar que la Guardia Rural Los Pumas es la que debe intervenir en estos casos.

La entidad ruralista pidió “de manera urgente la revisión de la estrategia de seguridad utilizada, así como también la necesidad de leyes más estrictas para los delitos rurales”. Dijo: “Queremos justicia y seguridad urgentemente, no podemos seguir esperando que los delincuentes ganen el campo”.

La semana anterior, una formación de 40 policías de la Guardia Rural Los Pumas, a bordo de numerosos vehículos policiales y la apoyatura de drones, allanó varios puntos rurales y secuestró más de 7300 animales de un rodeo total analizado de 11.000 bovinos

Pero la inseguridad rural también lo comprueban productores del sur de esta provincia. En distintas localidades cercanas a Rosario se denunció en una reunión realizada el lunes pasado en Santa Teresa, una “ola de abigeato” que preocupa no solo por la calidad de la carne que luego se comercializa en algunas carnicerías, sino por la falta de respuestas policiales.

“Es un trabajo que hacés con mucho sacrificio y viene una persona y se lo lleva. Da mucha impotencia”, dijo uno de los damnificados en el encuentro antes citado Y agregó algo que refleja el desánimo de los productores: “Nos dicen que los tienen que agarrar en plena faena para hacer algo con los delincuentes”.

De acuerdo con el relato de los productores, detrás de los casos de abigeatos de las últimas semanas habría un mercado ilegal de carne vacuna. “Seguramente haya gente comprando carne que ni saben en qué estado está. Esto es lo más grave”, señalaron.