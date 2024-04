Cepo, seguridad jurídica y dolarización: qué esperan los empresarios españoles del gobierno de Milei

Escuchar

MADRID.- Una sensación de optimismo por lo que sucederá después de unos meses complicados por el fuerte ajuste que impacta sobre la economía real es el ambiente que prevalece entre los empresarios españoles en relación con las perspectivas para la Argentina para este primer año del gobierno de Javier Milei.

“La Argentina, que siempre se encontraba en el pelotón de cola en cuanto a desempeño económico, se sitúa este año en la mitad de la tabla, gracias a las expectativas de cambio que ha generado la nueva administración, aunque el ajuste en camino hará que los próximos trimestres sean muy duros”, resume el informe Panorama de Inversión Española en Iberoamérica realizado por IE University basado en una encuesta realizada a 50 empresas españolas de distintas industrias y presentado este miércoles en la Casa de América en el centro de Madrid.

La Argentina se ubicó en el 13° lugar entre 19 países de la región cuando los ejecutivos eran consultados sobre las perspectivas de la situación económica en la región, mientras el año pasado había quedado anteúltimo, solo delante de Cuba, de un total de 18 naciones (Venezuela no estaba incluido).

En ese sentido, en un panel dedicado a la Argentina durante la presentación, el flamante embajador ante España, el diplomático de carrera Roberto Bosch, remarcó la importancia de las inversiones extranjeras para una recuperación económica en el país.

“Lo primero que hay que hacer es ordenar la economía, ya se nota una desaceleración de la inflación y el fortísimo combate contra el déficit fiscal. El desafío es la reactivación económica. Es clave promover las inversiones para, luego del ordenamiento de la economía, entrar en una etapa de crecimiento”, dijo Bosch, quien mencionó que el Gobierno tiene en carpeta incentivos para atraer “grande inversiones”, como rebajas de impuestos, eliminación de retenciones, libre disponibilidad de divisivas y “asegurar una de las principales preocupaciones de los empresarios, que es la seguridad jurídica”.

El embajador Roberto Bosch, durante el debate

Además, como una de las ventajas competitivas que según el informe posee la Argentina son los acuerdos de libre comercio, también mencionó como prioridad de la política exterior argentina cerrar finalmente el pacto entre el Mercosur y la Unión Europea, frenado especialmente por la resistencia de Francia.

La combinación de una conciencia por las duras condiciones que impone el ajuste y un optimismo a mediano plazo que refleja el informe es la misma que manifestaron tres representantes de las 50 empresas consultadas durante un debate sobre la Argentina: Ana Valero, directora de Políticas Públicas de Telefónica Hispanoamérica; Juan Cerruti, economista jefe de Grupo Santander; y Antonio Rubio Merino, secretario general de Prosegur. La salida del cepo cambiario y la seguridad jurídica figuran entre las principales apuestas que esperan de parte de gobierno de Milei para los próximos meses.

“La paradoja es que, cuando se produce el cepo bancario, te desesperas porque no puedes sacar dinero del país, pero cuando el cepo desaparece no solo no quieres sacar el dinero, sino que vuelves a invertir más en el país porque se da esa seguridad jurídica”, señaló Rubio Merino.

Por su parte, Valero reconoció que “la compleja situación económica” afecta directamente a Telefónica por las decisiones de los consumidores. “Pero cuando estamos mirando qué estamos haciendo en la Argentina y qué queremos hacer, solo podemos pensar en la ilusión en relación a seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria”, dijo en el mismo sentido. Puso como ejemplo la reciente derogación del decreto 690 de Alberto Fernández que regulaba los precios de la televisión por cable e internet, que, si bien estaba en parte frenado por la Justicia, de todas maneras “tuvo un impacto muy negativo” en el sector de las telecomunicaciones.

Signos positivos

El economista argentino Juan Cerruti, del Santander, consideró que, cuando se cumplen cuatro meses del gobierno de Milei, se ven “signos positivos” en la macroeconomía, como la evolución del tipo de cambio, la convergencia fiscal y la desaceleración de la inflación. “Las condiciones iniciales que se recibieron son muy complejas. El camino va a ser largo, pero lo importante es una convicción de que hay que ir a un ordenamiento macroeconómico. Si la Argentina algo se debe como nación es el desarrollo al largo plazo”, dijo.

Juan Cerruti, economista jefe global de Santander

Con relación a las medidas de ajuste, Valero, de Telefónica, destacó el apoyo social que todavía mantiene el gobierno de Milei y, en ese sentido, Cerruti apuntó sobre la necesidad de “minimizar el impacto social a los más vulnerables”, en un concepto similar al que el Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizó para advertirle a la Casa Rosada. “Esto tiene que ver con la calidad del ajuste, que sea lo mejor posible para atender a los sectores más carenciados, pero al mismo tiempo mantener el rumbo de mediano y largo plazo dando señales concretas, porque al final son los inversores de mundo los que van a generar crecimiento sostenible”, expresó.

Desde el sector de la seguridad, Rubio Merino destacó que, según el monitoreo de Prosegur en todo el país, “la conflictividad no ha crecido y no hay una manifestación de inseguridad ciudadana como se temía” frente al ajuste.

Sobre el mercado financiero en la Argentina, Cerruti hizo una apuesta por el crédito en la Argentina. Actualmente, mencionó, el ratio entre crédito y PBI es del 10%, un porcentaje que debería ser cuatro veces superior en relación con otros países de la región. “En la Argentina hay un sistema financiero transaccional, que tiene que ver con los pagos y no con el ahorro a largo plazo. La buena noticia es que el sistema financiero argentino está altamente capitalizado, es muy líquido, cumple todos los estándares internacionales, está listo para prestar, para dar crédito masivamente”, expresó, y apostó por mejorar la calidad del crédito y que esté destinado, por ejemplo, al desarrollo de pymes y préstamos hipotecarios.

Además, opinó sobre el plan de dolarización del Gobierno que no debe mirarse como “un fin en sí mismo”, sino como “un instrumento más”. “Creo que el próximo paso tiene que ser tratar de consolidar las reservas del Banco Central antes de hablar de dolarización. Creo que hay pasos en la dirección correcta en ese sentido y que el próximo paso es liberar las restricciones. Nadie entra a un lugar del que no sabe si puede salir. La Argentina tiene todo para ser un lugar donde las inversiones tengan más interés en entrar que en salir”, dijo Cerruti.

La apuesta por la región

Según el informe realizado por IE University, el 76% de las empresas manifestaron su intención de aumentar sus inversiones en Iberoamérica, mientras que el 22% apuesta por mantenerlas y sólo el 2% por disminuirlas, porcentajes similares a los de 2023.

Por otro lado, el 73% consideró que la situación económica en Iberoamérica en 2024 será similar a la de 2023, que fue “el año que batió todas las expectativas”, según dijo Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía y director del informe, al recordar el crecimiento del 2,5% en la región, mayor al previsto en las proyecciones iniciales del FMI. El 27% restante anticipó una situación buena o muy buena, mientras que ninguna respondió “mala”. El año pasado, un 15% de las empresas había elegido esa opción.

Según lo previsto por las 50 empresas sondeadas, México sería el país con mejor desempeño este año, aún en medio del clima electoral por el recambio presidencial -Andrés Manuel López Obrador terminará su mandato y su partido político es el preferido para seguir en el poder, con la candidata Claudia Sheinbaum-, seguido por Chile, Colombia y República Dominicana.

México sería el país con mejor desempeño este año, aún en medio del clima electoral por el recambio presidencial, ya que Andrés Manuel López Obrador dejará el poder RASHIDE FRIAS - AFP

“A pesar de esa confianza en el futuro a corto plazo, la mitad de las firmas encuestadas manifiestan que las elevadas tasas de inflación y la inestabilidad cambiaria están afectado bastante a la marcha sus negocios”, menciona, sin embargo, el informe.

La principal ventaja competitiva que los ejecutivos ven en la región para este año es la de un mercado interno atractivo (67%), sobre todo en Brasil, México y Colombia. La Argentina figura entre las destacadas para mano de obra calificada, acceso a materias primas y acuerdos de libre comercio con terceros países.

Entre los riesgos o amenazas para las inversiones en la región, la primera es la inestabilidad política, señalada por un 84% de los ejecutivos (es un alza del 30% respecto del año pasado). Colombia, Perú y la Argentina son los países que más preocupan en ese sentido. El país fue el más mencionado en relación al tipo de cambio y el tercero en relación a la inseguridad jurídica.