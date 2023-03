Círculo vicioso: las pymes industriales se quejan de que no pueden aumentar sus exportaciones porque no acceden a más materias primas importadas

escuchar

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, declaró hoy que diversas industrias argentinas que exportan no pueden aumentar sus ventas al exterior debido a que no pueden acceder a un mayor volumen de materias primas importadas a causa de las restricciones que existen en el acceso a los dólares. Sin embargo, si las autoridades los escucharan, podrían generar mayores ingresos de divisas para el país.

“Empezamos el 2023 en crecimiento y, en general, la actividad sigue en alza. Es importante cuidarla, pero ante la disminución en las exportaciones del campo por la sequía, hemos descuidado a las pymes industriales que no pueden exportar más debido a la falta de acceso a materias primas. Si atendemos a estas demandas, podemos ayudar a aumentar el ingreso de divisas al país”, afirmó Rosato durante la presentación del Cuarto Congreso Industrial del Consenso del Trabajo y la Producción, que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto en La Rural de Palermo, junto con la Primera Exposición Nacional e Internacional de Agrupamientos Industriales.

Consultado por el alcance de los problemas para acceder a insumos importados, Rosato dijo que hay varios sectores comprometidos, desde fábricas de fibra óptica, industrias de alimentos que se exportan y textiles. “No es un sector, sino varios que vienen con la intención de aumentar exportaciones, que tienen la posibilidad de exportar, pero tienen la limitante de que vienen importando una cantidad y no acceden a un cupo mayor. Pueden exportar, pero tienen un límite que es lo que venían importando. Eso es lo que está en discusión y lo que tenemos que solucionar para que puedan exportar”, continuó y puntualizó que una cosa es el que no exportaba y otra el que exporta, pero accede a 100 toneladas de un insumo y no puede sumar 100 más.

En este sentido, el director del Área Internacional del Observatorio IPA, Mario Sosa, adelantó que, en el marco del cuarto congreso, se trabajará en un documento de consenso que tendrá como uno de sus ejes la administración del comercio exterior. “No solo tenemos problemas para acceder a divisas para comprar materias primas y maquinaria, sino para encarar modelos de exportación. No podemos vivir del campo porque nos vamos a morder la cola una y otra vez”, aseguró.

De izquierda a derecha: Mario Sosa, director del área internacional del observatorio IPA; Daniel Rosato, presidente de IPA; y Rodolfo Games, presidente de la Asociación Parques Industriales Argentinos

En este punto, también hicieron hincapié en el rol del sistema financiero y las tasas de interés y en propulsar un modelo de desarrollo con base en la industria. “El documento de consenso con propuestas de políticas le será entregado a todos los candidatos presidenciales que asistan. Ya tenemos la confirmación de Daniel Scioli y de José Ignacio de Mendiguren por el Massismo”, completó Rosato.

Por último, el referente industrial dijo que no tuvieron casos de parates en pymes industriales por falta de materias primas, pero sí situaciones que llegaron a un límite y abogó porque se siga escarbando en los casos de subfacturación y distintas irregularidades en el comercio exterior para que “dejen de salir del país dólares ilegales”.

También estuvo en el evento el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), Rodolfo Games.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios