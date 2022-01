Cerca de su licitación, el Puerto Buenos Aires busca una nueva identidad

El Puerto Buenos Aires comenz贸 a funcionar en 1580, con la llegada de Juan de Garay. Hoy, los actores involucrados en las operaciones de comercio exterior quieren barajar y dar de nuevo, apostando a mejorar su funcionamiento, con todos los jugadores sentados a la mesa.

Para que el pa铆s sea competitivo su principal puerto deber谩 ser m谩s 谩gil y adaptarse a las necesidades de la carga actual. Los diez metros libres que mantiene desde su fundaci贸n lo tornan inconsistente para recibir los buques oce谩nicos de alto porte que van in crescendo. Invertir en infraestructura, en digitalizaci贸n y en hacer prevalecer la 鈥渃alidad del servicio a un costo razonable sobre el canon de la explotaci贸n鈥, son prioridades en las que coinciden los referentes del comercio exterior consultados por La Naci贸n, quienes remarcan la necesidad de alinearse con una estrategia mar铆tima conjunta de largo plazo.

驴C贸mo ponerse a tono con el comercio internacional actual? 鈥淐on un sistema log铆stico moderno que ayude en el r谩pido tr谩fico de las mercanc铆as en los puertos. Si se pretende que se cumpla con el Acuerdo de Facilitaci贸n de Comercio, de la OMC, es fundamental ir en forma acelerada hacia estos cambios鈥, apunta Enrique Loizzo, presidente del Centro Despachantes de Aduana (CDA). Asimismo, destaca que la entidad viene reuni茅ndose con representantes del sector para interactuar e impulsar iniciativas 鈥渢razables para todos los operadores, e invitando al sector p煤blico, con propuestas sustentables鈥.

Loizzo estima que debe crearse 鈥渦na comunidad portuaria鈥 y debatir desde las diversas miradas: 鈥渙peradores del comercio exterior, autoridades portuarias, aduaneras, seguridad y empresas de servicios conexos鈥. Con ese fin, a fines de 2021 iniciaron reuniones, junto a c谩maras empresarias -entre otras la de Comercio y Servicios (CAC), la de Exportadores (Cera) y la Uni贸n Industrial Argentina (UIA), en las que tambi茅n participaron autoridades de la Administraci贸n General de Puertos (AGP), para luego plasmar sus preocupaciones en notas dirigidas a 鈥渓os 贸rganos reguladores superiores (Ministerio de Transporte de la Naci贸n y Ministerio de Producci贸n, Ciencia e Innovaci贸n Tecnol贸gica de la provincia de Buenos Aires)鈥.

Las prioridades

En la lista de problemas relevados por las C谩maras, priorizando la situaci贸n en las Terminales de Buenos Aires y Dock Sud, figuran: la asignaci贸n de turnos en importaci贸n, exportaci贸n y vac铆os; excesivas demoras en la operativa dentro de las terminales y tambi茅n fuera de ellas; dificultades en la comunicaci贸n y uso de herramientas web; operaciones en d铆as y horarios impropios; facturaci贸n de cargos, costos incomprensibles y sobrecostos en el high cube (HC) de importaci贸n. Cuestiones sobre las que, en muchos casos, sostienen que pueden resolverse antes de que se concrete una licitaci贸n sobre la que a煤n la fecha es incierta 鈥測 que no involucran necesariamente fuertes sumas de dinero鈥, eval煤a Oscar Fern谩ndez Choco, director Corporativo de Cera.

鈥淐on exclusi贸n de temas de infraestructura futura, los restantes pueden y deber铆an ser analizados en forma inmediata鈥, concuerda Eduardo Rodr铆guez, secretario del Consejo de Cargadores de la UIA y agrega que, si bien el n煤mero de temas a observar es grande, 鈥en la actualidad se ha hecho urgente el tratamiento de todos los conceptos que inciden en los costos de nuestro comercio exterior, dado que el s煤bito y extraordinario aumento de los fletes mar铆timos internacionales que ha impactado muy negativamente en los costos de exportar de las empresas locales鈥.

El gerente General de la C谩mara de Importadores (Cira), Fernando Furci, hace hincapi茅 en la necesidad de 鈥渢ransparentar鈥 la operatividad portuaria y que 鈥渟e refleje en las facturas, porque los cargadores no entienden qu茅 les cobran, e igual tienen que pagar sin poder reclamar por algo que pueden considerar poco claro en determinados conceptos que inciden fuertemente sobre las industrias de la producci贸n, con un efecto final que se traslada a precios y que terminamos pagando todos. No existe la defensor铆a del cargador鈥, subraya. Aunque hay un 谩rea en la AGP donde reciben los reclamos, los importadores aseguran que 鈥渘o avanzan鈥.

Furci especifica que 鈥渓a Cira est谩 tomando medidas para bajar costos en el puerto, en transporte y en servicios, abordando toda la cadena de valor, porque el costo portuario es insostenible鈥. Para hacerlo, mantiene 鈥渄i谩logo con instituciones, empresas y oficinas gubernamentales, acerc谩ndoles propuestas鈥, como la del componente del flete 鈥減ara que se considere eliminar de manera transitoria o bien se ponga tope a m谩ximos hist贸ricos hasta obtener algo razonable, ya que se sigue tributando sobre una base imponible de flete de US$ 15.000. Si tomo US$ 40.0000 pago sobre US$55.000; y esto atenta contra la competitividad鈥, cuestiona.

Entre otros puntos, Jorge Fern谩ndez, miembro de la Comisi贸n de Comercio Exterior de la CAC, observa que 鈥no se puede seguir considerando fuera de medida al contenedor HC, cuando es el m谩s utilizado por los buques; y menos a煤n gravarlo con un 160 por ciento adicional en todos los servicios鈥. En tanto, Loizzo reclama que 鈥渢odas las terminales del Puerto de Buenos Aires est茅n operativas, porque al haber hoy una menos esto genera la complejidad por la capacidad operatoria鈥.

Teniendo en cuenta las nuevas concesiones en proceso, Fern谩ndez Choco advierte que 鈥渆l Puerto Buenos Aires no debiera, por inacci贸n, transformarse en un puerto feeder (alimentador) de las instalaciones portuarias de los pa铆ses vecinos. Esto supondr铆a una fuerte p茅rdida de competitividad para nuestras exportaciones de embarques de valor agregado por contenedor. Y es particularmente transcendente para el interior argentino, siendo que el 65 por ciento de las exportaciones actuales provienen de las provincias鈥.

鈥淟os desaf铆os son m煤ltiples 鈥揳帽ade- comenzando por el calado necesario en los accesos, que tiene estrecha relaci贸n con la Hidrov铆a Paran谩-Paraguay y los canales por los que se llega y se sale del puerto鈥 .

Adem谩s, el directivo de Cera precisa que 鈥la pr贸xima licitaci贸n debe necesariamente contemplar la cadencia de cambios tecnol贸gicos y la r谩pida adaptaci贸n en los esquemas de tarifas. Por ejemplo, hoy un contenedor de 53 pies es algo excepcional, pero en un par de a帽os quiz谩s no. Hoy puede tener un recargo por exceso de medida, pero en un par de a帽os ser谩 un cargo que atentar铆a contra la competitividad en una nueva operatoria normal鈥.

Un servicio p煤blico

Entre las expectativas puestas sobre la pr贸xima licitaci贸n, Jorge Fern谩ndez repara en que 鈥渓as terminales brindan un servicio p煤blico鈥, y subraya que como 鈥渓a inmensa mayor铆a de los operadores peque帽os y medianos no eligen qu茅 terminal utilizar, adem谩s de hacer foco en las condiciones de competencia, debe trabajarse en profundidad sobre la normativa que regula la diaria operatoria y la relaci贸n concesionario-operador鈥.

En cuanto a la conveniencia de conceder el puerto a m谩s de una firma, las coincidencias se condensan en las palabras de Loizzo: 鈥淟a competitividad de m谩s de un operador es fundamental para lograr una mayor eficiencia鈥. En tanto, Fernando Garc铆a Mart铆nez, tambi茅n miembro de la CAC, encuentra 鈥減ositiva la decisi贸n de las autoridades de solicitar opini贸n a organismos como la Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe (Cepal), de toda la comunidad comex y de los usuarios del servicio鈥.

Acerca de los plazos de otorgamiento, Loizzo estima que 鈥渄eber铆an ir en funci贸n de las obras de infraestructura a realizar鈥. No obstante, Fern谩ndez Choco aclara que, como en el tiempo surgen modificaciones de los flujos de comercio, caracter铆sticas de los buques, cambios tecnol贸gicos y dem谩s temas vinculados a la operaci贸n; estos aspectos deber铆an estar en los contratos de concesi贸n鈥, as铆 como 鈥渢iempos adecuados a considerar en las cl谩usulas 鈥減ara gesti贸n, evoluci贸n y control de la operativa portuaria. Los costos portuarios forman parte del costo de un producto y toda la cadena debe ser optimizada. Por eso, es importante como principio que haya competencia de operadores concesionarios鈥.

El transporte que se impone

Garc铆a Mart铆nez parte de que 鈥渉oy cobra enorme importancia en la estrategia de avance de las principales navieras internacionales el multimodalismo, para controlar la circulaci贸n de mercader铆as bajo el concepto puerta a puerta, absorbiendo compa帽铆as de transporte a茅reo y terrestre y los servicios asociados a la operaci贸n internacional de mercader铆as. La concentraci贸n del mercado de la log铆stica global resulta un desaf铆o y sugiere entonces, 鈥渆n el caso argentino, que debe ser preponderante un sistema ferroviario acorde, al que tambi茅n Jorge Fern谩ndez define como la necesaria 鈥渃olumna vertebral de todos los movimientos鈥 del comercio exterior.

Furci enlaza 鈥渆l transporte interno con el mar铆timo鈥, al indicar que debemos 鈥渢rabajar sobre cuestiones t茅cnicas y de costos, mejorando rutas, trenes, transporte fluvial interno, para estar alineados con el transporte mundial que se impone鈥, porque 鈥渃on nuestra ubicaci贸n en el mapa, nuestra posici贸n de poder es m铆nima o inexistente. La posici贸n log铆stica de la Argentina no es buena, es de finalizaci贸n y no de tr谩nsito. Todo lo que llega deber铆a salir cargado para no pagar fletes de m谩s. Tenemos mucho por hacer y es posible鈥, enfatiza.

Fern谩ndez Choco recuerda que 鈥渓a Asociaci贸n Argentina de Log铆stica Empresaria (Arlog) resalt贸 recientemente una serie de puntos cr铆ticos que se encuentran en la cadena de transporte, entre ellas la escasez de estaciones de transferencia鈥 y agrega que 鈥渆l acceso de m煤ltiples sistemas de transporte (mar铆timo, fluvial, ferroviario y vial) al nodo portuario y la capacidad con que 茅stos pueden operar con 茅l, crean las bases para que el puerto, en su calidad de interfase entre sistemas, compita por la captaci贸n de buques y cargas鈥.

Conflictos y m谩s costos

En la b煤squeda de mejoras que faciliten la competitividad del comercio exterior argentino, la Uni贸n Industrial Argentina (UIA) se suma al di谩logo de los involucrados en la problem谩tica portuaria y se enfoca en dos aspectos: la infraestructura y la operatividad. En el primer caso, observa 鈥渓a necesidad de contar con mejores canales de acceso, calados y capacidad operativa de sus terminales鈥, adem谩s de incluir 鈥渓a mejora en la capacidad portuaria para la recepci贸n y salida de las cargas movidas, como parte de su capacidad multimodal para manejarlas鈥, detalla su directivo, Eduardo Rodr铆guez.

En cuanto a la operatividad, pone en relieve sucesos ocurridos durante 2021: 鈥淗emos asistido a innumerables conflictos portuarios y de servicios conexos que han producido grandes demoras y costos a la carga y que han complicado a los usuarios de m煤ltiples maneras. A los ya conocidos costos producidos por aumentos generalizados para fletes conteineros, las demoras o suspensi贸n de operaciones, roleos de cargas, faltantes de contenedores y disminuci贸n de servicios se ha empeorado la competitividad y encarecido el uso portuario para las cargas鈥.

Ante ese panorama, Rodr铆guez remarca 鈥渓a importancia de conocer el armado de los pliegos de licitaci贸n que dar谩n forma al futuro del puerto de Buenos Aires鈥, y asegura que 鈥渢odo el sector privado desea colaborar para lograr el mejor dise帽o posible鈥, en tanto de 茅l 鈥渄epende el inter茅s de posibles oferentes y el futuro costo que la carga deber谩 soportar鈥.

鈥淓s fundamental comprender que un puerto necesita de dos cosas: la carga y el buque; sin carga no habr谩 buques y sin buques no habr谩 carga, por m谩s sofisticado que sea el puerto, y tenemos algunos ejemplos en el pa铆s. La Argentina tiene una masa cr铆tica de 1,5/1,8 mill贸n de TEUS que entran por el R铆o de La Plata; reactiv谩ndose la econom铆a deber铆amos superar en corto plazo los 2 millones de TEUS y esa carga necesita la mejor soluci贸n para poder competir en igualdad de condiciones con nuestros competidores鈥, conjetura.

El secretario del Consejo de Cargadores distingue que 鈥渓a carga es un usuario del Puerto, no su operador, y como tal requiere de costos razonables y competencia entre los prestadores de los servicios. Es responsabilidad de los entes oficiales designados, la supervisi贸n, control y auditor铆a de los servicios, tarifarios y pr谩cticas que puedan ser generadoras de extra costos, falta de competencia o demoras no aceptables鈥.

Adem谩s, otorga relevancia al impacto ambiental, para que sea tratado en las 鈥減ropuestas y decisiones de mejora portuaria que se hagan鈥, ya que los vol煤menes de tr谩nsito de cargas de ingreso y salida del Puerto producen una contaminaci贸n actualmente combatida en todos los puertos globales鈥.

Importancia de los puertos

鈥La log铆stica mar铆tima es la columna vertebral por la que se moviliza alrededor del 84% del volumen comercializado mundialmente (seg煤n las toneladas totales) y casi el 70% del valor. Los puertos juegan un papel crucial para garantizar una amplia distribuci贸n de las cadenas de suministro, incluyendo las esenciales, como alimentos e insumos m茅dicos鈥, indica un informe de Cepal llamado Log铆stica internacional pospandemia. Seg煤n otro estudio de la Cepal para la AGP, Maersk y MSC concentran una posici贸n dominante en el mercado deep sea de cargas contenedorizadas en Buenos Aires, superando entre ambos el 50 por ciento del volumen operado, 鈥渓o cual plantea la necesidad de seguir contando con estas l铆neas que son las mayores del mundo, aunque evitando potenciales da帽os a la competencia鈥.