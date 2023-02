Crece la oferta de formación para el sector de la logística

escuchar

Los avances tecnológicos en logística llevaron a que en los últimos años se profundice la profesionalización de la actividad, con la consiguiente demanda de ámbitos de capacitación. La mayoría de las universidades y muchos institutos de enseñanza tomaron cuenta de esa necesidad de las empresas y apuntaron su oferta de grado y posgrado para el sector.

En ese sentido, desde la Fundación Andreani se creó la Academia que impulsa diferentes propuestas educativas, “con el objetivo de compartir y crear conocimiento relacionado con nuestra actividad, además de gestionar y agregar valor a la supply chain a través de la logística y los servicios relacionados”, informó Alejandro Iglesias, responsable de Educación de la firma.

“En ese marco, tenemos una alianza estratégica con la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, con quienes desarrollamos tres ofertas académicas, hoy todas en modalidad online. Cada una de ellas están pensadas y diseñadas para públicos diferentes”, precisó.

La oferta apuntada a perfiles, en general jóvenes que estén ingresando en la logística, egresados de escuelas secundarías, o con cierto recorrido pero con necesidades de adquirir herramientas que les permitan un desarrollo en su carrera, ofrece la Tecnicatura Universitaria en Logística de dos años y medio, con un título oficial de alcance nacional.

Para quienes tienen recorrido en la gestión, ambas entidades ofrecen la diplomatura en Logística, que desarrolló 21 ediciones, diseñada para brindar herramientas y completar la formación de profesionales que hoy gestionan logísticas en sus compañías.

Con similar perfil de destinatario, el curso superior Visión Estratégica de la Logística y Supply Chain, con siete ediciones y una mirada más amplia, “comparte elementos para la toma de decisiones ligadas más al largo plazo y no tanto a la gestión diaria de una operación logística. Hablamos de inversiones, planificación, estrategia impositiva, gestión de personas, estructura y sustentabilidad entre otros temas, tomando casos locales para su análisis”, agregó.

Iglesias destacó que “de manera complementaria, desde la Academia Fundación Andreani tenemos, en nuestra propia y nueva plataforma, un catálogo de cursos en línea pensados para apoyar una gestión cada día más profesional de las operaciones logísticas”.

Privadas y en el interior

Por su parte, en la Universidad de Belgrano, la carrera de Logística Integral presenta dos ciclos: la Tecnicatura Universitaria, de dos años, y otro complementario como licenciatura, de igual duración, para los egresados de la primera o técnicos de otras instituciones educativas.

El perfil de quienes eligen la tecnicatura es el de quienes trabajan en el área o quieren trabajar en ella. “Por lo general, son mandos medios y mandos operativos dentro de la logística de las empresas. Quienes siguen la licenciatura aspiran a una gerencia en logística”, explicó Damián Múgica, director de la carrera.

“En los últimos años, extendimos los ingresantes a otros países de la región, por lo que este fenómeno muestra una evolución continua”, agregó y observó: “el crecimiento de las carreras fue exponencial. Creemos que el éxito se debe a que tenemos un factor diferencial, con un atractivo plan de estudios y un contacto con la realidad de la profesión”.

Múgica sostuvo que “el valor incremental que tiene el licenciado es el de un profesional con capacidades estratégicas. El plan de estudios está armado por quienes desarrollamos dichas tareas, conocemos las realidades con las que nos enfrentamos y cuáles son las problemáticas para resolver”.

En tanto, el departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur desarrollará en 2023, por tercer año, la diplomatura en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro, integrada a la Escuela Universitaria de Educación Profesional.

Esta propuesta “buscará propiciar capacidades de análisis, formulación e implementación de mejoras en una organización y su cadena de abastecimiento. También integrar equipos de administración de recursos de una empresa y participar en procesos de utilización de metodologías de optimización y diseño de sistemas logísticos”, según explicó su responsable, Ernesto Castagnet.

Precisó que “la implementación de la diplomatura busca brindar una opción formativa a personas que no la encuentren al no contar con el ciclo medio finalizado y no acceden al mundo laboral por carecer de formación específica. O para quienes han ingresado recientemente al mundo laboral y requieren de capacitación para mejorar su desempeño”, añade

Ante la demanda de actualización, la entidad que nuclea a los profesionales del sector, la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog), ofrece durante el año una gama de cursos y actividades.

Para definir sus programas, Arlog tuvo en cuenta que “el perfil de profesional que buscan las empresas es el de alguien que pueda tener una mirada crítica de los procesos, que tenga un entendimiento no solo desde lo técnico, sino también de cómo funciona la tarea, y cómo se evalúa y se tiene en cuenta a las personas”, explicó el responsable de Capacitación y Observatorio de Investigaciones de la institución, Alejandro Leiras. Agregó que “hoy la empresa no solo quiere un especialista en logística que sepa entender los principales drivers de un proceso logístico, sino que tenga una mirada mucho más integral y desarrolle habilidades para poder negociar”.

El especialista sostuvo que “la universidad da a los profesionales un tinte académico. Las casas de estudio vienen trabajando en un proceso de integración, incorporando una mirada de educación y producción, teniendo en cuenta lo que el sector requiere. Pero hace falta lograr ese perfil más integral que necesita el mercado”.

En ese sentido, Leiras explicó: “los programas que diseñamos en Arlog apuntan a integrar tecnología, procesos y personas. Si vamos a hablar de ruteo, vemos las cuestiones técnicas, pero entendiendo qué otros factores lo integran, como la relación con los fleteros, el perfil del negocio, particularidades del proceso de distribución de corta, media o larga distancia”.

“Buscamos una mirada integral desde el docente, viendo las cuestiones técnicas pero sin dejar de lado que en el medio hay un contexto socio cultural. Por eso, los programas con mayor demanda son los de liderazgo y management, los que apuntan a hacer que los procesos funcionen”, concluyó.