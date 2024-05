De las manos de comunidades de la Puna a mercados internacionales, una marca con propósito social

Escuchar

CÓRDOBA.- La antropóloga y diseñadora jujeña Magdalena Sánchez de Bustamante es la creadora de Illari Puna, una marca con la que enlaza su historia personal con las artesanías tradicionales de su provincia y con la que, lentamente, va saliendo al mundo. Trabaja desde hace 20 años con comunidades campesino-indígenas pertenecientes a la cultura andina, aunque la marca nació hace unos 12 años y hoy incluye a unas 200 familias.

Sánchez de Bustamante lleva tiempo viajando a Europa y Estados Unidos para posicionar la marca. Las ventas al exterior, hasta ahora, eran a clientes individuales -a nivel doméstico tienen un espacio en Pilar- pero hace un tiempo “más organizados” empezaron a contactar con estudios de arquitectura y hoteles de diferentes lugares del mundo, en especial del Asia.

Sánchez de Bustamante participó hace poco en el Fuori Salone del Mobile en Milán, donde exhibió la colección de textiles en el Espacio de Mosca Partners “Design Variations 2024″. Llevó todas piezas únicas -alfombras, ponchos, almohadones- hechas a mano.

La creadora de la marca

“El desafío es importante -dice la diseñadora-. Nuestro cliente es muy particular, es el que entiende lo que estamos haciendo, comprende la trazabilidad. No es ir a un local y comprar algo masivo, cada manta tiene un nombre por detrás. Una vez que encontremos más demanda afuera podemos ampliar el abanico de artesanos. Necesitamos un canal fuerte de comercialización”.

De sí misma, Sánchez Bustamante cuenta que, aunque “enamorada” de su tierra, desde joven, viajó “incansablemente absorbiendo para siempre la dinámica imparable de la globalidad”. Al contactarse con los tejedores, tejedoras y bordadoras, decidió trabajar para “lograr posicionar sus productos en los mercados internacionales reconocen la riqueza cultural y que eligen elaboraciones con materia prima natural, que no daña el ambiente”.

Comenta a LA NACION que Illari Puna promueve la “innovación del diseño al recuperar los textiles tradicionales generando un encuentro respetuoso y dinámico entre los saberes de los pueblos andinos y el diseño contemporáneo”.

Saberes ancestrales con reconocimiento internacional

El interés por los tejidos de Sánchez de Bustamante creció en paralelo a que veía la situación de vulnerabilidad económica y los bajos precios de los productos que vendían las comunidades y que terminaban por desalentar a que las nuevas generaciones continuaran con la tradición. Todo lo que se elabora es con lanas, principalmente de llama y oveja merino (aunque también trabajan con cabras), que no pasan por ningún proceso industrial.

Inició sus estudios de Antropología en la UBA y los terminó en la Universidad Nacional de Jujuy. Con su mamá también antropóloga, trabajó mucho tiempo en la ONG Huarmi que lidera Rosario Quispe. En ese contexto conoció y se interiorizó de la cultura, las costumbres y la problemática de las comunidades. “Viaje mucho por la Argentina y por Bolivia y fue cuando me desprendí de la ONG que empecé a concretar mi sueño, convencida de que se puede crecer”, indica.

La marca está constituida por una red de productores, artesanas y diseñadores con el objetivo de lograr una articulación comercial permanente con los mercados internacionales. Hay unas 200 familias de Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero. Sánchez de Bustamante precisa que aunque todos trabajan la misma fibra, lo hacen con técnicas diferentes. “En cada comunidad nacen con una forma de transmitir el tejido. En cada terreno, con cada grupo, vamos trabajando para mejorar la fibra para garantizar la calidad”, apunta.

El “mensaje” que quieren llevar a sus compradores quienes integran la red es que cada uno “sienta que puede colaborar en la disminución de la desigualdad social, la pobreza, la equidad de género, el respeto a la diversidad cultural y el calentamiento global especialmente por la crisis del agua”.

Describe que la geografía jujeña se divide en Puna, quebrada y valles, ella se especializó en la Puna para los hilados y en el valle para los bordados: “No hay intermediarios, me reúno con grupo de mujeres, con familias u organizaciones de mujeres. Me siento con ellas; los precios los ponen ellas y los trabajamos desde ese lugar. Se las capacita para ver las horas que les lleva hilar, hacer un producto. Para que tengan una salida laboral digna en las áreas extremas donde viven. Mi tarea es ir a las comunidades, ver cómo trabajan, ellos tienen sus tiempos, su modalidad. Lo social es lo principal del proyecto”.

Describe que los grupos no solo trabajan con Illari Puna, sino que también lo hacen con otras empresas, por lo que es “importante que estén preparados, que se vayan profesionalizando. Para las mujeres la salida laboral era ser enfermera, policía o gendarme, los propios padres las incentivaban a dejar la comunidad, la tradición. Es lo que empieza a cambiar”. Una manta, un poncho, rondan entre los US$200 y US$300.

Así como cuando se sintió “segura” de conocer y estar trabajando bien con las comunidades jujeñas extendió el trabajo hacia las otras provincias, ahora está en contacto para comenzar con grupos especialistas en alpaca de Bolivia. “Hacen eso, que no lo tenemos en la Argentina y que esperamos sumar”, indica.

El trabajo de Sánchez de Bustamante se divide en tres áreas: la de vinculación con las familias artesanas que viven de manera dispersa en enormes territorios; la del espacio de trabajo en el que se investiga, se estudian las tendencias del mercado y se seleccionan los productos que pueden ofrecerse y una tercera responsable de concretar la vinculación con los clientes que viven en diferentes lugares del mundo. Los productos de Illari “se diferencian por la trazabilidad que garantizan en su producción; por utilizar materia prima de origen natural,no usan químicos industriales; por los diseños; por su alta calidad y porque son confeccionados por artesanos y artesanas indígenas que utilizan técnicas ancestrales”.