Del trabajo no deseado al emprendimiento soñado

Hace 10 años, hablar de e-commerce, de Google Ads o de estrategias de publicidad en medios digitales era casi impensado. Sin embargo, para Luciano Spinelli, ese desafío y esa pasión lo motivaron a renunciar al empleo que tenía en una empresa internacional para crear su propio proyecto: Bloop.

“Un día salí del trabajo que tenía angustiado, triste, a eso de las 10 de la noche. Había faltado a compromisos con mis amigos y me pregunté qué estoy haciendo acá”, cuenta Spinelli.

Hoy buscamos innovar constantemente a nivel cultural, por ejemplo estamos dando bonos salariales en criptomonedas

“En aquel entonces vivía a mil. Mientras trabajaba de 9 a 18 y estudiaba de 18.30 a 22.30, atendía a mis clientes freelance los fines de semana, que me pagaban $200 al mes. Un día me animé a renunciar al trabajo porque no me sentía cómodo y había surgido un proyecto prometedor. Pero a la semana ese proyecto se desvaneció. Tuve que ingeniármelas para salir a buscar clientes y bancarme los primeros meses. Le pedí una mesa de ping-pong a mis padres, puse un mantel encima y esa fue mi primera oficina”, recuerda Spinelli.

Un tiempo después se asoció con un amigo para montar un emprendimiento. y juntos lo llamaron Bloop Marketing Digital.

Sin embargo, no todo salió bien y tuvieron que separarse. “Obviamente, era una muy mala etapa del negocio y después de 5 años de haber aprendido juntos, él quería bajarse. Para mí fue un momento de mucha incertidumbre”, confiesa

“Me preguntaba todo el tiempo si debía buscar un nuevo socio o asociar a alguno de los 2 empleados que tenía y, finalmente, acordamos que le compraría su parte. Con el tiempo entendí que fue lo mejor que pudo pasarme: tenía claro que me apasionaba el negocio, sabía hacia dónde quería ir, y ahora podía ganar velocidad en la toma de decisiones. Si las cosas no se hacían, ahora era mi responsabilidad. Esa sensación de adueñarme de mi destino fue reveladora”, añade.

Su primer desafío fue estructurar el área comercial y de servicio para pasar de un modelo de 15 clientes a más de 50. “Paquetizar los servicios nos dio agilidad comercial, y desarrollar el conocimiento interno y procesos de trabajo nos permitió brindar un servicio de mayor calidad y valor percibido”, asegura.

Este último año el gran desafío fue reclutar y retener al talento. Spinelli explica que “el problema de la industria digital hoy en día es que no existe la suficiente oferta de mano de obra para la demanda del mercado: todas las empresas necesitan especialistas en marketing, y no hay gente con la suficiente experiencia”.

Por eso, desarrollar la marca empleadora y cultivar una buena cultura, logró “algo mágico”, cuenta. “Fue muy importante que los de adentro de la empresa disfruten de pertenecer y los de afuera quieran entrar, eso fue clave en nuestro crecimiento. Hoy buscamos innovar constantemente a nivel cultural, por ejemplo estamos dando bonos salariales en criptomonedas”.

Actualmente, la compañía tiene más de 70 clientes activos y el 25% de los ingresos corresponden a mercados internacionales como México, Uruguay, España e Israel.

A fines de 2021, la empresa se puso como objetivo desarrollar nuevos partners y mercados en el exterior. “Desde el primer momento, nuestro propósito fue ayudar a las marcas a conectar con sus consumidores, generando soluciones creativas e innovadoras que garanticen los mejores resultados”, añade.

Entre sus clientes hay una compañía de seguros internacional a la que ayudan con el manejo de las redes sociales de México y de Latam. También realizan toda la comunicación global de una empresa de software en Israel. En España, se ocupan de todas las campañas de performance marketing de una empresa que realiza e-commerce.

“El objetivo de este año es dar vuelta los resultados: que el 75% de los ingresos vengan de marcas internacionales”, explica. “La Argentina tiene un gran talento reconocido a nivel latinoamericano y global. Nuestro país hoy tiene una ventaja cambiaria, por lo que las propias empresas internacionales están buscando proveedores aquí”. En 2022 quieren seguir invirtiendo en ser referentes en la industria “para generar una mentalidad individual ágil, formar futuros líderes y al mismo tiempo lograr que una empresa reaccione rápido a los cambios de mercado. También ofrecemos conocimiento técnico y las últimas tendencias en Performance Marketing y Social Media, para brindar cada vez mejores prácticas e impulsar casos de éxito a nivel global”, finaliza.