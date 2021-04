Con una intensa misión que cumplir y defensora del género, Delia Flores, presidenta del Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas (GEMA) integrado por empresarias, es fundadora, además, del Grupo Logístico Flores, líder en servicios aduaneros. Comenzó su camino empresarial en 1982 como despachante de aduana en la frontera en Paso de los Libres, Corrientes, en plena Guerra de Malvinas. “Descubrí el mundo en mi primer misión comercial, en Sudáfrica”, expresó a La Nacion, y a partir de allí entendió que su lugar estaba en el plano internacional. Sus oficinas y depósitos se encuentran en las aduanas de frontera.

- ¿Cómo se manejan ante estas nuevas cepas de Covid-19?

-Yo estoy justo “en el candelero”, que es Paso de los Libres, Corrientes, de donde soy oriunda. Allí se encuentra el Puente Internacional por el que transitan 800 camiones diariamente. Los choferes que trabajan en logística terrestre, y cruzan permanentemente a un lado y a otro de las fronteras, no registraron propagación del virus; el porcentaje de choferes infectados durante toda la pandemia fue mínimo.

- ¿Y los que provienen de Brasil?

-La situación sanitaria en Brasil es preocupante, pero los choferes que trabajan en logística terrestre, y cruzan permanentemente las fronteras, viajan solos. Prácticamente están aislados durante toda la travesía; esperan y realizan las cargas y descargas de mercaderías en el área aduanera destinada a esa actividad, sin necesidad de ingresar al país. En este sentido, entiendo que no hay motivos reales para limitar el comercio exterior con Brasil y demás países limítrofes, y menos aún pensar en un potencial cierre de fronteras. Durante estos meses de pandemia nuestros choferes han demostrado que no son foco de contagio: el comercio exterior con Brasil goza de buena salud

- Igualmente hay controles...

-Sí, a raíz de la nueva cepa de coronavirus les están realizando hisopados tanto a los choferes de la provincia de Corrientes como a aquellos que pertenecen a empresas brasileñas, quienes serán vacunados directamente por sus autoridades. Se calcula que, para finales del mes de abril, quienes estén relacionados con el transporte, estarán vacunados.

- Se cumplieron 30 años del Mercosur, ¿cuál es su reflexión sobre el rol argentino durante este tiempo en el bloque?

-Que se podría haber hecho mucho más, y aunque era un proyecto tan lindo, donde sus fundadores pretendían imitar el auge que tenían los acuerdos de la Unión Europea en ese momento, con los años fue quedando todo en el tintero.

- Algunos objetivos se lograron…

-Sí, por ejemplo, el acuerdo denominado “FLEX” para la industria automotriz argentina. Gracias al mismo está en el segundo segmento exportador del país y, es sin lugar a dudas, uno de los sectores más industrializados en este momento. Por otro lado está todo muy enrarecido. Hay muchos proyectos de industrias de empresas privadas, pero lo único que se logra, ante tanta incertidumbre, es desalentar al que tiene un proyecto o quiere seguir invirtiendo.

- ¿Cómo están las industrias yerbateras de Corrientes?

-Están exportando muchísimo a los países de Medio Oriente. Por ejemplo hay yerbateras que tienen récord de exportación a países como Siria además de otros países de esa región. Es impresionante el consumo de yerba para mate de esas culturas, que le agregan valor con distintas hierbas. La yerba se encuentra en el noveno lugar dentro de las bebidas recomendadas del mundo. En este sentido, es importante reconocer el enorme potencial que tiene la Argentina con las economías regionales.

- Participó en la iniciativa especial para el empoderamiento de la mujer del G20, en Italia 2021

-Sí, fui invitada como presidenta del Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas -GEMA- junto a 131 mujeres de empresas líderes de distintos países del mundo. La iniciativa del encuentro está orientada a lograr la mayor participación de las mujeres en puestos de liderazgo dentro de los ámbitos privados.

El año pasado, Arabia Saudita, sede del G20, incorporó como tema transversal el “Women in Business”, cuyo propósito fue que los países entiendan que Arabia quiere cambiar su historia. Siguiendo esa línea, este año en Italia, estuvimos desarrollando un área: el “Women Empowerment” (empoderamiento de la mujer). En definitiva, se trata de que las mujeres puedan acceder a contrataciones públicas, a puestos en las direcciones de empresas. Hay que lograr que haya más mujeres participando en el área dura de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (llamada STEM por sus siglas en inglés) y que las mujeres estén en las mesas de decisión.

- ¿En qué otras áreas participa?

-En “Comercio e Inversiones”, porque es el área del comercio internacional relacionada con mi actividad privada. En esos espacios yo aporto ideas y me enriquezco con todo este know -how de los empresarios privados que participan en el comercio internacional; trabajamos sobre subsidios, proteccionismo, entre otros temas, tratando de reglamentar lo que sería necesario incluir o modificar.

- Se conmemoró el día de la mujer exportadora

-Sí. Desde GEMA contamos con un área de Comercio Internacional para impulsar la internacionalización de las mujeres. Les brindamos las herramientas adecuadas para que puedan participar en ferias y congresos internacionales, para que sepan cómo presentar sus productos de manera que éstos sean exportables.

- ¿Está por lanzar un libro?

-Sí, se llama “Abriendo Caminos”. Allí cuento todas las acciones de GEMA. En el libro relato todo sobre mi intensa actividad para apoyar a la mujer emprendedora y mi trayectoria como una empresaria del interior del país y la manera sobre cómo he ido abriendo caminos comerciales en una época (2001) donde había que intentar salir al mundo.