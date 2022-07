Humberto Breccia: “Las demoras impactan en la productividad del sector”

Los transportistas logísticos están atravesando un momento singular; la caída de la rotación por demoras originadas por piquetes y falta de combustible representa 28% menos en la productividad de cada unidad. Ante este escenario, Humberto Breccia, profesor de la Maestría en Administración de Negocios de la Universidad Nebrija, Madrid y consultor de Breccia, Poverene & Asociados expresó, en diálogo con LA NACIÓN, que: “todo esto es una debacle porque, por ejemplo, un flete de larga distancia a Mendoza, normalmente, hace entre 6 y 7 viajes por mes, y en este contexto, tenemos que pensar que hace 3″, aseveró el especialista.

–¿Qué otros costos impactan en el servicio?

–Los costos fijos, la amortización, la inversión de capital y demás indicadores hacen que el costo del flete se incremente un 39%, con una caída de la productividad de 28%. El efecto de precio del combustible representa un incremento de 29%. Y el otro tema, que a mi criterio es el peor es la falta de un eficiente servicio al cliente por todos estos problemas.

–¿Por qué?

–Si una empresa tiene 4 camiones para brindar servicio a un cliente y con esos camiones tiene que transportar las mercancías como lo hace habitualmente, esa empresa necesita hoy 3 camiones más para poder cumplir con ese cliente por la baja en la rotación de esa unidad por demoras. Se habla de desabastecimiento porque si los camiones están parados, no están transportando, y si no están transportando no hay servicio al cliente.

–Hay falta de combustible en todas las rutas argentinas

–Cuando viajo a mi empresa en Chile, veo sobre la ruta kilómetros de filas de camiones parados esperando gasoil. Asumiendo una caída de la rotación del camión a la mitad, por espera del chofer (que hace tramos y espera) esto impactará en un incremento al servicio de 39% más. Y, por otro lado, suponiendo que el chofer carga combustible a precio oficial, tiene un incremento de 29% más. Ese combinado suma un 67%.

–¿ Cómo se ve afectado el servicio al cliente?

–No se le puede dar un precio final por el servicio debido a que no se sabe si se consigue o no combustible.

– ¿A qué provincias afectó más el problema?

–A las más productivas y las más pobladas, que son las que más consumen y donde hay más camiones.

–¿Qué ocurre con el transporte de mercancías refrigeradas?

–Si el chofer no puede mantener en marcha el motor, no puede generar electricidad o poner en funcionamiento el compresor y, por lo tanto, podría haber una ruptura de la cadena de frío de aquellos productos que requieren frío. Si no hay un control exhaustivo, podrían surgir casos de intoxicaciones.

–¿Cuántos litros de gasoil carga un camión?

–Un camión carga 600 litros de gasoil y consume un rango de 30 a 40 litros por cada 100 kilómetros. En este momento, si el camión llega a cargar 20 litros en una estación de servicio, le sirve para hacer 50 kilómetros. Esto genera un conflicto terrible, sumado a la falta absoluta de neumáticos.

–¿ Cuándo recrudeció la falta de neumáticos?

–En los últimos seis meses. La vida útil de un neumático es entre 120 y 220 mil kilómetros. En los últimos dos años, la mejor inversión que una empresa podía hacer era comprar neumáticos; el precio del neumático aumentó aproximadamente un 80% en el 2020, y entre un 70 y 80% en 2021 porque el neumático siempre estuvo a precio dólar. Históricamente, un neumático para una unidad de larga distancia de un camión usado, costaba U$S 450 (entre 90 y 100.000 pesos) y hoy, presenta un incremento de un ciento por ciento en dólares.

–Este aumento se debe a la restricción de las importaciones

–Tal cual. Pero en estos momentos, hay que tener mucho cuidado con la compra de neumáticos porque el caucho tiene una vida útil limitada (5 años). para esto tienen grabado un código DOT (Department of Transportation) que indica la semana y el año de fabricación. Entonces cuando se compra un neumático de $200.000 con sobreprecio por el desabastecimiento es fundamental fijarse en estos datos porque, se están vendiendo neumáticos viejos que no son de marca, sin garantía y a un precio sideral.

– ¿Qué sucede con la industria automotriz?

–Faltan repuestos, y si se consiguen, se compran a precios altísimos

–¿Qué ocurre con los autoelevadores en los depósitos?

–La falta de repuestos se puede extrapolar a otro eslabón de la logística que es el manejo de inventarios en los depósitos; la mayoría de las maquinarias de movimiento es importada. También, en el caso de los camiones, cada unidad tiene 60% de componentes importados y, generalmente, la producción de un vehículo no se puede terminar porque falta tal vez, algún componente que no se consigue, por ejemplo, el volante…

–¿Por qué vendió su empresa de transporte?

–Porque la Argentina es una fábrica de destrucción de pymes en este momento. Las leyes laborales no promueven que uno sea el empleador, sino el padre de la gente que trabaja en la empresa. Si uno tiene que tomar medidas con una persona por una performance inadecuada en el trabajo, el Sindicato de Camioneros dice:”miré señor, si usted sanciona a este empleado le hacemos paro”. Para sancionar a alguien hay que documentarlo y si la persona se niega a firmar, no se pueden tomar medidas y si se hace por medio de una carta documento, no la recibe…

–¿Por qué decidió instalar una empresa logística en Chile?

–Porque es un país más normal. En la Argentina las condiciones económicas son verdaderamente absurdas. El Estado cobra impuestos hasta la asfixia, las pymes no tienen financiación, no se puede manejar al personal.

–¿Cómo están las condiciones en Chile?

–Es que es un país que tiene el 2% anual de inflación, aunque ahora están todos preocupados porque pueden llegar al 9% . Además existe el crédito. Por otro lado, las leyes laborales les dan derechos a los empleadores. Otra de las cosas que existe en Chile es la formalidad, lo que se vende se puede financiar y también, el cliente paga en término.

– Chile invierte mucho en infraestructura

–A nivel logístico hay más inversiones que en la Argentina, tal vez porque Chile copia a Estados Unidos, por ejemplo. La gente cuenta con fondos de pensión que son equivalentes a lo que eran nuestras AFJP; ese dinero se reinvierte (para hacerlo más productivo) en obras privadas; y aunque también la pobreza, la diferencia con la Argentina es que Chile ha tomado las cosas más en serio. Históricamente en política, Chile ha pasado de derecha a izquierda y de izquierda a derecha . Sin embargo, esté quien esté gobernando, la política de gobierno no cambia, porque tienen un proyecto común de país. Los mayores ingresos de dólares del país provienen del cobre, y a nadie se le va a ocurrir tocarlos.

–¿Considera que Chile está en logística un paso delante de la Argentina?

–Sí, pero principalmente porque las empresas logísticas en Chile tienen la facilidad de obtener créditos para realizar inversiones en infraestructura, sistemas y equipamientos. Si bien la Argentina, tiene un altísimo know-how, que tal vez no exista en Chile, no cuenta actualmente con la posibilidad de acceder a la tecnología a precios lógicos, por poner un ejemplo.