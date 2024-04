La fábrica que, a pesar de todo, logró exportar

Escuchar

CÓRDOBA.- En Córdoba está la única fábrica de pastas de la Argentina que exporta en volúmenes considerables. Nació hace más de un siglo de la mano de una familia italiana que había llegado al país con sus recetas; en el 2001 -en plena crisis económica- la compró otro grupo familiar, que la sigue gestionando. Pastas Bettini llega con sus productos a todo el Mercosur (menos Bolivia y Venezuela) y a África. También hace envíos puntuales a Colombia.

Los Bettini dejaron su Italia natal a fines de 1800 pero con ellos trajeron sus recetas familiares. Además de una pequeña fábrica de pastas que a lo largo de los años solo vendió en la ciudad de Córdoba, en 1943 abrieron un restaurante que se convirtió en un clásico, por el que pasaron incluso varios presidentes del país. En febrero de 2019 cerró.

En el 2001 un empresario cordobés, dedicado a la construcción y a la moda, le ofreció a su hijo mayor radicado en Barcelona que regresara y que con sus tres hermanos se hicieran cargo de una empresa que quería comprar. Omar Yapur regresó de España; es el actual director de la fábrica.

Los primeros pasos cuando se hicieron cargo de la empresa fue extender la distribución a todo el país: “Era el 2001 y cuando se empezó a superar la crisis, para las empresas chicas era una obligación salir a vender. Llegamos a locales, a cadenas de supermercados. Alcanzamos presencia en las 24 provincias”.

Instalados en el mercado interno, en 2003 decidieron empezar a investigar la posibilidad de exportar. Usaron dos herramientas, la asistencia del ProCórdoba -la agencia provincial público privada- y los grupos asociativos de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. “Esas fueron nuestras primeras armas; el primer destino fue Chile. Empezamos a aprender; tropezamos con todas las piedras. No es que salimos y listo, llevo tiempo y mucho trabajo”, precisa Yapur en diálogo con LA NACION.

Las ventas al exterior -tanto con marca blanca como propia- alcanzaron a representar hasta el 75% de la producción, pero el año pasado cayeron hasta el 30% por los problemas con el tipo de cambio. Este año, con el reacomodamiento post devaluación, comenzó “a repuntar”, señala el empresario. En Paraguay, con la marca Bettini, tienen 45% del share y a Colombia, hacen envíos de tapas de empanadas para “El Gaucho”, que es una fábrica de empanadas tipo argentinas que produce congeladas y envasadas al vacío.

Yapur detalla que además del tipo de cambio, que tiene un rol crucial en la ecuación del negocio de exportación, impacta mucho el costo de la logística que es “muy alto” desde la Argentina. El otro punto que enfatiza es el de las barreras para arancelarias: “La Argentina es siempre muy permeable; no funciona así en otros países”.

Respecto de la estrategia de la empresa para ganar mercados, indica que no exportan el mismo producto que venden en la Argentina: “Se adapta al país a donde vamos; hacemos investigación. Con las pastas se choca mucho con la cultura. Por ejemplo, en Centroamérica no las conocen o en Chile, no eligen productos que lleven mucha cocción por el precio del gas, que es muy caro. Todo eso hay que conocerlo, analizarlo”.

Los productos más vendidos son ñoquis y ravioles. Son las “más conocidas”, señala. La fábrica cordobesa es la tercera más grande de la región; al podio lo encabezan otra de bandera celeste y blanca y una brasilera.

“Exportamos valor agregado a la tierra argentina (procesamos harina, carne, pollo, huevos), mano de obra e impuestos -subraya-. También vendemos packaging; exportamos marca, lo que implica inversión. Y eso tiene que estar previsto en los costos porque hay Pymes que no lo cuentan”.

En esa línea abunda que “aunque algunos no lo toman en cuenta al iniciar” las operaciones de ventas afuera no hay que olvidar que se está a “3.000 kilómetros de la planta; hay que pagar hoteles, publicidad”. Añadió que el riesgo de “no internalizarlos” es que “a los seis meses empiezan a negociar listas de precios y en otros países no se negocian”. Para graficar apunta que en Chile los alimentos, en dólares, aumentaron 1% en 2023 y en Paraguay, 4% o 5%.

Yapur recuerda que, hace muchos años, escuchó a Fulvio Pagani (NR: el fundador de Arcor) en una reunión de la Fundación Mediterránea, donde dijo que “a veces perdía” al exportar. “Para mis adentros pensé ‘mirá si va a ser así’ -añade-. Pero con el tiempo aprendí que era verdad. En el 2022 y 2023, por ejemplo, seguimos con la estrategia de comercio exterior bancar los mercados, aun llegando a algunos con pérdidas. Lo hicimos porque cuesta mucho volver a entrar. Las políticas a corto plazo del país nos cuestan mucho porque exportar es a largo plazo. Ese bache cuesta mucho”.

En 2016 la empresa incorporó tecnología italiana, la que Yapur define como “fundamental” para ganar productividad a la vez que destaca que trabajar con grupos internacionales en otros países les permitió aprender procesos. “Lo que no teníamos nos lo enseñaron; aprendemos de nuestros clientes”, indica.

Además de exportar, la empresa fue innovando en materia comercial en el mercado interno. Ingresó en el comercio electrónico en una alianza estratégica con Gofriz, una plataforma impulsada por Helacor (Grido) y donde participan marcas alimenticias muy importantes. Además, sumaron una suerte de “micro franquicias” que en realidad implican vender packs al costo en el marco del programa de RSE de la compañía; lo hacen con escuelas u ONG que pueden revender para su beneficio.