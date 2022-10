Logística: referentes del sector se reúnen en un próximo encuentro

escuchar

La pandemia afectó a la mayoría de las actividades y la logística fue una de las que más cambios vio en su desempeño. La razón se debe a que junto a la aplicación de nuevas tecnologías se modificó lo que apunta hacia el servicio, porque se generalizó una fuerte demanda de parte del cliente, respecto de su vínculo con las empresas.

En ese marco, la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog) desarrollará el 15 de noviembre venidero su XXIX Encuentro Nacional de Logística Empresaria, cuyo tema será “Impacto 360 en la red global de abastecimiento, efectos en el desarrollo de los negocios”.

El eje está puesto en “entender desde un punto de vista integral todos los factores que componen la red de abastecimiento”, explicó Alejandro Leiras, presidente del encuentro.

Leiras, quien se desempeña como director de Capacitación de Arlog, aseguró que “el sector está muy movido hacia la capacitación, quizá no tan ávido por las nuevas tecnologías, sino con el espíritu de pensar diferente. La pandemia nos puso frente a nuevos desafíos en todos los aspectos de las organizaciones”.

“De esta manera, quedó abierta la pregunta sobre cuánto estamos abiertos a los cambios y aceptar estas nuevas normas. Preguntarnos qué cosas se deben modificar. Cómo enfrentar el hecho de que la gente no vaya a trabajar ciento por ciento en las oficinas y haga home office. Entonces, quienes quieren volver a la situación anterior no pueden”, añadió.

El especialista consideró que “sin perder de vista los conceptos de la logística, como el manejo del inventario, el desarrollo del depósito, es importante que la gente pueda entender por qué y para qué se necesita esto. La línea que más hemos trabajado en el último tiempo, en Arlog, está entre lo técnico y el liderazgo, cómo cambiar la cabeza desde el punto de vista del manejo de la gente con la tecnología”.

A su vez, especificó que “el profesional del sector no solo acepta esta propuesta sino que la pide. El problema es que la gente entiende esto, pero le cuesta aplicarlo”, y agregó: “Lo que más ha cambiado es lo que apunta hacia el servicio, porque la pandemia dejó una fuerte demanda del cliente, lo cual nos obliga a trabajar los conceptos de forma integrada. No se puede hablar de la experiencia cliente si no se explica primero cómo trabajar aspectos que tienen que ver con el liderazgo”.

Impacto 360

Al referirse a la definición del tema para el Encuentro por parte del equipo de la Asociación de los profesionales de la logística, consignó: “Denominamos impacto 360 a la red global de abastecimiento, que es una de las cosas que buscamos para este año, que estuvo marcado por el regreso al contacto personal después de la pandemia, en un hito que, aunque parezca trillado, es inevitable mencionar”.

“Pensamos a la supply chain, que es un concepto un poco más completo que la logística, en una esfera en la que se ve cómo impacta en todos los negocios, porque en todos los procesos, como bienes, servicios, consumo, recreación, alimentación, entra en juego la cadena de abastecimiento, que fue clave a partir de la pandemia para sostener el desempeño en el aislamiento”, añadió.

El directivo de Arlog lamentó que “la supply chain se toma en cuenta cuando se generan problemas, como cuando se atraviesa un buque en el Canal de Suez, cuando no llegan alimentos a supermercados, o cuando se necesitan ocultar otros factores que impiden que los productos lleguen a las personas. Cuando no está, la logística es noticia, porque no hay combustible o neumáticos. Así, entendiendo este rol protagónico de la logística pensamos este Encuentro” sentenció.

“Cuál es el impacto que produce una cadena de abastecimiento que, cuando todo funciona, pasa desapercibido, pero cuando algo falla queda bien en evidencia y eso se nota hasta el extremo de tener que preguntarse cómo pudo ser que fallase eso y que ese producto no esté o ese servicio no lo podamos tener”, agregó.

“En el último encuentro de este año que tendremos todos los profesionales de la logística replantearemos y repensaremos estos temas para revisar la actividad y pasar en blanco todo lo que es hoy esta actividad. Fue así que definimos los ejes que trabajaremos durante toda la jornada”, aclaró.

Los ejes de la jornada

El presidente del Encuentro Arlog detalló que durante el mismo se desarrollará un eje temático apuntando a las personas. “¿Cómo cambió el mercado laboral? ¿Cómo cambió el cliente y el próximo paso, el consumidor? ¿Cómo cambió esa demanda y cómo obliga transitar nuevos métodos para modificar lo que está?, añadió.

Además, especificó que en esa línea se planteará “cómo son las nuevas corrientes laborales, cuáles son los desafíos en las empresas, sobre todo en logística que es un área con fuerte demanda de personas, donde hay cosas que se automatizaron, porque la tecnología fue un gran impulsor de nuevas cosas y procesos, pero se sigue necesitando de la participación humana”, reconoció.

El especialista indicó que en el segmento de comercio internacional se buscará “entender nuestro rol dentro de un escenario global. Qué pasa cuando una empresa quiere exportar, cómo funciona la logística al globalizar, porqué una guerra en otro hemisferio nos deja sin combustible; el tipo de cambio nos expulsa de la competencia y nos quedamos sin neumáticos. El concepto de estabilidad se hace más complejo. Daremos una mirada regional, pero se verá qué pasa con los movimientos de la logística internacional”.

Durante uno de los módulos del debate se apuntará a la sustentabilidad y las energías renovables que, según destacó Leiras, “es algo que está en los ejes del desarrollo logístico. Cómo entender lo qué pasa en el reemplazo de los combustibles líquidos por el gas, teniendo en cuenta lo que representa Vaca Muerta. Cómo impacta en la operación el recambio de la motorización de los vehículos”.

“El concepto del encuentro es generar un espacio de intercambio y sociabilización. Por eso otro elemento será la integración de sistemas. Es muy fuerte en la logística la tecnología, pero también lo es la información para relacionar servicios y productos y ver el comportamiento de conceptos diferentes para dar una solución a lo que busca el cliente desde el otro lado”, concluyó el presidente del encuentro.

