Los desafíos que enfrentará el comercio exterior el próximo año

No hace falta estar muy informado para anticipar que la principal dificultad que tendrá el país en los próximos 12 meses pasará por continuar regulando la economía sin dañar más la actividad, manteniendo la generación de inversión en los pocos sectores que aún subsisten como la minería y el petróleo y esperando que no comiencen a retirarse las filiales de empresas extranjeras que no alcanzan a visualizar las condiciones de riesgo necesarias para continuar comerciando en la Argentina. Todo esto sin mencionar la bajísima o nula aparición de nuevos operadores que este contexto implica, agravándose la cada vez mayor concentración que ya caracteriza a nuestros complejos productivos vinculados al comercio internacional.

Los crecientes cambios en las regulaciones cambiarias que se vienen registrando desde hace ya un par de años sumadas a los más recientes referidos a las importaciones de bienes y servicios sólo han traído más incertidumbre al escenario donde deben desenvolverse las empresas de todo tipo para ejercer sus actividades internacionales.

El panorama es muy sombrío, toda vez que los operadores no encuentran criterios claros ni canales de comunicación para conocer cuándo serán aprobadas sus importaciones o serán autorizados los pagos de servicios contratados al exterior. Incluso se advierte una mayor actividad aduanera en la persecución de temas relacionados al valor declarado tanto en exportaciones como importaciones, buscando evitar subfacturación de las primeras y lo contrario en las últimas.

La única vía que surge como más efectiva para realizar reclamos concretos y tener comunicación con las autoridades son las cámaras empresariales, las que a su vez usualmente se agrupan en confederaciones o coordinadoras, como la Copal, que ha llegado a desarrollar una plataforma web sólo para gestionar los casos relacionados con demoras en su aprobación o con necesidad de gestión frente a los plazos de pago asignados. Es decir, prácticamente se ha privatizado la burocracia, un extraño caso que quizás sólo se haya dado en nuestro país.

Producto de los grandes desequilibrios en las cuentas públicas, también es esperable que la depreciación de nuestra moneda medida a través del tipo de cambio oficial no siga el mismo ritmo que los precios de los bienes y servicios reales medidos por el Indec, con lo cual la famosa “brecha cambiaria” seguirá siendo alta y por lo tanto habrá una mayor presión en mantener el nivel de productividad de las empresas lo más alto posible. Esto, en materia de comercio exterior y en general, significará buscar más y mejores herramientas de gestión para optimizar los recursos de todo tipo. En ese sentido, la tercerización de servicios logísticos, la contratación de sistemas para la gestión de información, buscar asesoramiento especializado y el desarrollo de equipos de alto rendimiento sin dudas serán temas que deberán ser encarados con prioridad y énfasis.

En definitiva, los próximos meses estarán caracterizados por un escenario de marcada cautela y adaptación a las cambiantes reglas de juego, a la espera de un posible nuevo gobierno, en cuyo caso se renovará aquella necesidad de análisis y adecuación a las políticas que éste proponga.

Habrá que ver si los argentinos podemos encontrar, quizás inspirados en la reciente obtención del campeonato mundial de fútbol, alguna coincidencia que nos permita tener reglas más estables y claras para enfocarnos en lograr el verdadero desarrollo y en conseguir objetivos comunes como sociedad.

