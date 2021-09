Pablo Lera: “El 95% de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires son del sector servicios”

Los efectos propios de la pandemia alteraron el día a día del mundo en su conjunto, pero no todo fueron malas noticias, algunos supieron detectar aspectos positivos que se volvieron oportunidades. En la ciudad de Buenos Aires, donde pequeñas y medianas empresas y profesionales, vinculados a servicios IT, componen la matriz productiva, más de 3000 personas se capacitaron en 30 temáticas vinculadas al comercio exterior a través de investBA, la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad. Por otro lado, un sistema de formación en línea sin cargo en los últimos años instruyó a más de 200.000 pymes y emprendimientos de la Ciudad. Desde su creación, en 2017, la agencia impulsó a más de 1250 empresas porteñas a otros mercados en el exterior.

“Desde que comenzó la pandemia llevamos a cabo una serie de capacitaciones de manera virtual, además de una gran cantidad de asistencias técnicas personalizadas y programas de vinculación para impulsar la internacionalización del talento local”, dijo Pablo Lera, subsecretario de Desarrollo Económico del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Desde julio de 2020 es titular de la Unidad de Proyectos Especiales Parque de Innovación.

El funcionario porteño ponderó la ubicación “estratégica” de la capital de la Argentina para hacer negocios, su huso horario alineado con Estados Unidos y el alto nivel inglés respecto a América latina. “Buenos Aires es considerada la segunda ciudad latinoamericana con mayor talento emprendedor”, señaló y aseguró que estos aspectos “transforman su oferta exportable en un producto sumamente competitivo”, ya que pueden brindar asistencia remota a cualquier parte del mundo.

Entre los desafíos, Lera opinó que en el sector público los ejes deben estar enfocados en disminuir la falta de conocimiento y acceso a la información sobre mercados internacionales; las limitaciones financieras de las empresas; la falta de personal calificado; las dificultades para el diseño de un plan que facilite la identificación de oportunidades de negocios en el exterior; y, sobre todo, la falta de acuerdos comerciales con otros países, para evitar la doble imposición del impuesto a las ganancias y garantizar el acceso a un sistema de pagos en monedas locales.

- ¿Cuáles fueron los principales cambios en los procesos de internacionalización con la pandemia?

- Uno de los primeros cambios que notamos fue la aceleración en la digitalización: una cuestión que anteriormente era vista como una estrategia, al inicio de la pandemia se transformó en una necesidad. Contar con presencia digital permite tener mayor visibilidad por parte de potenciales clientes locales y también internacionales, lo que significó una gran oportunidad para empresas y profesionales de distintas disciplinas que no tenían en sus planes la expansión global. La digitalización es el recurso clave para la expansión hacia otros límites geográficos.

Por otra parte, el tipo de cambio actual es claramente un beneficio para los clientes extranjeros, quienes tienen la oportunidad de acceder a un servicio de gran calidad por un valor no tan elevado si se lo compara con ciudades con el mismo nivel de talento y creatividad como el que tenemos en Buenos Aires.

- ¿Hacia dónde avanzan los negocios con el resto del mundo?

- Avanzan rumbo a la construcción de una nueva matriz económica sustentada, que incluya la exportación de servicios, principalmente, los relacionados con el área tecnológica, los cuales hoy son sumamente demandados en el exterior. Cada vez más industrias de productos tangibles incorporan servicios para mejorar su producción o para diferenciarse de la competencia, y ese valor agregado resulta una oportunidad para países tan distantes geográficamente como la Argentina.

- ¿Cómo interviene investBA en la promoción de empresas en el exterior?

-Buscamos ser un socio clave para las empresas. En nuestro eje de comercio exterior, contamos con programas específicos para acompañarlas en cada etapa del camino de internacionalización en la que se encuentran: desde asistencias técnicas personalizadas, consultorías y capacitaciones virtuales, hasta actividades de inserción internacional.

De esta manera, guiamos a las empresas que no exportan a través de propuestas de formación y asistencias técnicas personalizadas, y a las empresas exportadoras con misiones comerciales, inversas, virtuales y al exterior para maximizar sus posibilidades de expandirse en nuevos mercados.

- ¿Quiénes pueden participar?

- Todas aquellas empresas y emprendimientos de la Ciudad de Buenos Aires que busquen llevar sus productos y servicios al mundo por primera vez, y aquellas que pretendan continuar expandiendo su presencia en el exterior, de forma gratuita.

-¿Hay un rasgo que los defina?

- El 95% de las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires corresponden al sector servicios y son estas empresas las que se acercan principalmente a investBA. Si hay una característica que las identifica es, sin dudas, su capacidad de resiliencia. Desde que comenzó la pandemia hasta ahora, quedó demostrado cómo el ecosistema emprendedor porteño logró adaptarse, crecer e incluso expandirse internacionalmente con un marcado ADN innovador.

Por lo general, exportar no es una acción reactiva frente a eventos inesperados sino una meta desde el inicio de la concepción de un negocio. Hoy, cada vez más empresas nacen con la visión de expandirse internacionalmente y, en muchos casos, la pandemia permitió acelerar ese proceso. Por eso, readaptamos nuestras actividades para que las empresas, emprendimientos, y profesionales independientes de la ciudad puedan continuar formándose a distancia y adquiriendo herramientas para fortalecer su potencial exportador.

- Desde su experiencia, ¿cuál es el ABC para lograr la primera exportación?

- El primer consejo es no improvisar. Es fundamental comprender que exportar es el resultado de un largo proceso que implica una inversión a mediano-largo plazo, no solo de recursos financieros, sino también de horas y de recursos humanos dedicados a la investigación y preparación, sumamente necesarias para tener una propuesta de valor consistente. Lo más recomendable siempre es hacerlo con la asistencia de un profesional para obtener resultados más concretos en el menor tiempo posible. En ese sentido, aconsejamos hacer un diagnóstico de la empresa, desde donde parte la decisión de exportar, evaluando si la misma está en condiciones de afrontar el proceso, si cuenta con la capacidad productiva y financiera para hacerlo, pero, sobre todo, si el producto/servicio que ofrece es apto para ser exportado. Asimismo, es importante que tengan la decisión y los objetivos bien definidos, porque podría transformarse en un ir y venir bastante costoso si no se tiene clara la meta que quieren alcanzar.

- ¿Y en el caso de estar en condiciones de exportar?

- Se debe estudiar el mercado a desembarcar y detectar las oportunidades disponibles para los productos/servicios, y evaluar costos. También la elección correcta de un canal de distribución para llegar a futuros clientes o consumidores.

- ¿Cuáles son las principales barreras hoy para el desarrollo de negocios en el exterior?

- La principal es la falta de competitividad en general. Muchas veces, está relacionada a cuestiones propias de la empresa pero también es producto de cierta incertidumbre y falta de previsibilidad en la Argentina.

