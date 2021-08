Rodrigo Acebal: “Los choferes tuvieron que quedarse en sus camiones 14 días”

El mal estado de la ruta 117 a lo largo de los 7 kilómetros previos al cruce de frontera con Brasil, Paso de los Libres-Uruguayana; las demoras en el Complejo Terminal de Cargas -Cotecar- y las largas filas de camiones sobre el puente internacional Agustín P. Justo - Getulio Vargas generan inconvenientes logísticos entre los choferes responsables del traslado de los productos destinados al intercambio bilateral. “Todos estos aspectos dificultan el acceso de los camiones a la zona primaria de aduana. La falta de gente en migraciones ralentiza todo lo que se refiere al ingreso y egreso de los transportistas en tiempo y forma”, comenta Rodrigo Acebal, presidente de la Cámara del Transporte de Carga y Afines de Paso de Los Libres (Calibre) en la provincia de Corrientes.

- ¿Cuánto hace que tienen estos problemas?

-Hace un año y medio aproximadamente que los choferes de los camiones del lado argentino están padeciendo las consecuencias de la falta de mantenimiento de la ruta y el puente. No se tiene en cuenta que camiones que pesan 45 toneladas y que se encuentran detenidos sobre la banquina durante varias horas destruyen el asfalto por su propio peso y en días lluviosos sucede lo mismo, pero sobre el asfalto. También, los choferes son víctimas de la inseguridad porque a esa altura de la ruta 117 (7 kilómetros previos al cruce de frontera) no hay luminarias y el hecho de que los camiones permanezcan en la oscuridad durante muchas horas los convierte en víctimas de robos. En varias ocasiones, por ejemplo, se han acercado a los choferes unos “trapitos” pero de camiones, que transitan por la ruta en un autito y con una baliza trucha de noche y les han pedido a los choferes dinero a cambio de cuidar el camión. El costo de este “servicio” es entre $300 y $500. Esto ocurre porque hay ausencia policial, y la gendarmería no tiene la responsabilidad de cuidar el costado de una ruta porque está dentro de Cotecar.

- ¿Qué días hay más demora?

-El horario reducido de migraciones los fines de semana genera acumulación de camiones en la ruta y es por este motivo que se supera ampliamente el cupo máximo de recepción e ingreso en el Complejo Terminal de Cargas. Se demora por el trámite de migraciones. Solo tiene dos barreras para ingresar.

- ¿Cómo es un día de trabajo para los choferes?

-Un camionero se ubica en la fila, por ejemplo, a las 12 de la noche. A las 4 de la mañana comienza lentamente a moverse la fila pero, para esto, es importante siempre tener el camión con el motor encendido para que no se afecte el burro de arranque del vehículo. Así, permanece entre 8 y 9 horas gastando gasoil . Luego cruza el puente internacional e ingresa a Uruguayana recién a las 14 de ese mismo día. Allí, en el Control BR 290 se realiza la primera verificación documental. Los camiones vacíos o que transportan mercadería puerta a puerta son liberados en poco tiempo y pueden seguir su viaje por el país sin necesidad de ingresar al complejo Multilog, que es el puerto seco de Brasil.

- ¿Qué sucede con el resto de los transportistas?

-Aquellos camiones que hacen importación o exportación tienen un plazo de 20 minutos para ingresar a Multilog y se monitorean durante todo el recorrido. Las demoras aproximadas son de 45 minutos para las importaciones y 2.30 horas para las exportaciones.

- ¿Cuáles son los requisitos para ingresar en la Argentina?

-Un PCR negativo, que tiene un valor de 200 reales. Hace unos meses, cuando la Argentina comenzó a exigir este test, se generó un conflicto que ocasionó que el puente permaneciera cerrado durante cuatro días porque exigía que el PCR se realice en Uruguayana (Brasil) debido a que la frontera de Paso de los Libres no cuenta con laboratorios ni infraestructura para hacer este tipo de estudios, en un promedio de 700 PCR diarios; así, los brasileños acercaron sus laboratorios, vieron cómo implementarlo y los resultados están entre las 24 y 48 horas. La modalidad es que un chofer tiene que cruzar primero a Brasil, hacer su PCR y según su resultado podrá retornar a la Argentina; esto genera algunos inconvenientes en cuanto a la demora, y fundamentalmente, en los costos.

- ¿Qué sucede en el puente internacional?

-El Puente Internacional Agustín P. Justo -Getulio Vargas, que une a la localidad argentina de Paso de los Libres y Uruguayana (Brasil), se encuentra actualmente cerrado para los automóviles particulares pero en temporada de verano transitan entre 4000 y 4500 vehículos por día. El problema yace en el cuello de botella que se produce tanto en la entrada como en la salida, y en la etapa de trámites, sumado a las declaraciones juradas por el tema covid.

-¿ Por qué?

-Brasil tiene el puerto seco lejos del puente, está más o menos a 10 kilómetros y con buen acceso en la frontera hacia el puente, pero como nosotros pedimos el PCR, un trámite de declaración jurada, ingreso al país y hacer migraciones, y todos estos estos controles están en la cabecera del puente del lado argentino, la Multilog (Brasil) manda los camiones para acá. Los paran en Migraciones y se forman largas filas con camiones de 45 toneladas sobre un puente construido en 1947. Ante esta situación tenemos que pedirles que no envíen más camiones y así queda todo bloqueado.

- ¿Cómo se encuentra la infraestructura del puente?

- El estado del puente es muy malo . Si bien su estructura no corre ningún riesgo porque de hecho se hicieron estudios para comprobar esto, hay falta de mantenimiento por donde circulan los camiones. Esta es una frontera estratégica, la segunda frontera seca del país en cuanto a su importancia, por donde cruzan entre 500 y 1000 camiones diarios dependiendo de la época. Es una frontera muy especial, no solo por la cantidad de vehículos que circulan y por el volumen de cargas. No es solo una frontera de cruces como por ejemplo Santo Tomé Sao- Borja, Iguazú, o Bernardo de Irigoyen. Es una frontera donde hay logística tanto del lado brasilero como del argentino, hay depósitos donde se almacena mercadería y se hace distribución a partir de los pedidos de los importadores o exportadores, se trabaja con carga y descarga de mercadería. Por eso es particular y distinta a todas las mencionadas. Antes de la pandemia la exportación Argentina se hacía del lado brasilero. Los camiones argentinos pasaban por el Cotecar y se iban a Multilog, pero cuando empezó la pandemia, como no podían ir los argentinos a Brasil, comenzaron a hacerse las exportaciones desde Cotecar, y ahí colapsó todo.

- Hay un tema de diferencia horaria también

- Cuando son las 6 de la mañana en Brasil, en la Argentina son las 7 de la mañana. Al no haber coincidencia con los horarios se producen más problemas logísticos.

- ¿Cuáles son los horarios de atención?

-Los horarios operativos son de lunes a sábados de 8 a 22. Se está intentando extender este horario hasta las 23. Los domingos los horarios son de 8 a 12 únicamente para el cruce de camiones vacíos tanto de importación como de exportación.

- ¿Qué sucede si un chofer argentino tiene resultado positivo en el PCR?

-Hace unos tres meses hubieron algunos casos que dieron positivo en Uruguayana. Los primeros casos sobre todo fueron un inconveniente importante porque no había montado un sistema para que los choferes puedan permanecer en determinados lugares para cumplir con la cuarentena. Entonces esos choferes argentinos que dieron positivo tuvieron que permanecer en sus camiones en Brasil por 14 días.

- ¿ Y pudieron solucionarlo?

-Sí, algunos pudieron permanecer en cuarentena en casas contratadas por las empresas donde ellos trabajaban. Desde el Estado no hemos tenido ningún tipo de apoyo. Esperamos que en el corto plazo, los choferes que cuenten con las dos dosis de vacunas sean eximidos del PCR. El problema es coordinar los organismos entre sí: Senasa, Dirección General de Aduanas, Migraciones, Gendarmería Nacional, porque cada uno tiene su librito .