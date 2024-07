Como amortiguar tu pérdida de poder adquisitivo

Escuchar

En el torbellino económico argentino, donde la inflación parece ser una constante inquebrantable, dos grupos de trabajadores se ven particularmente afectados: los asalariados y los trabajadores informales. Estos sectores, los más numerosos y vulnerables, suelen “correr de atrás” en la carrera contra la suba de precios. Sus ingresos, actualizados con menor frecuencia y en menor proporción que el aumento de los precios de la economía, resultan en una pérdida de poder adquisitivo tangible y persistente. Este impacto no se siente solo al intentar llenar el changuito del supermercado, destinando el mismo porcentaje de ingresos que el año pasado (una misión que se ha vuelto imposible), sino también al pagar servicios, impuestos, o disfrutar de una salida recreativa al cine, teatro, o una comida fuera de casa. La pérdida de poder adquisitivo se infiltra en cada aspecto de la vida cotidiana, restringiendo opciones y generando estrés financiero. En la columna de hoy, vamos a explorar juntos distintos mecanismos para amortiguar esta pérdida y, en el mejor de los casos, recuperarla completamente. Nos enfocaremos en lo referente a los gastos, proponiendo métodos realistas y aplicables según la situación actual de cada uno, simplificando en dos grandes grupos: gastos aceptables y gastos eludibles. Con estrategias claras y efectivas, es posible mitigar los efectos de la inflación y mejorar nuestra capacidad para mantener un nivel de vida digno. ¡Comencemos!

1) Gastos Aceptables

Necesarios : Estos son los gastos que son imprescindibles y no dañan nuestras finanzas personales. Incluyen vivienda, salud, comida, transporte y vestimenta. Sin embargo, es crucial evitar el autoengaño, dado que no todos los productos que compramos son realmente necesarios. Ejemplo: Si usás taxis o aplicaciones de transporte frecuentemente para ganar comodidad, estos gastos no deberían clasificarse como necesarios. Identificá y separá los artículos de primera necesidad de los caprichos y gustos.

Inteligentes por disfrute: La vida no puede componerse solo de gastos necesarios; también es importante darse algunos gustos. Pero antes de realizar estos gastos, evaluá su impacto financiero en tu presupuesto de gastos totales mediante estos tres mecanismos: i) Evaluá si superan el 10% de tu presupuesto mensual: Si tu presupuesto mensual es de 250 mil pesos y querés gastar 38 mil pesos en unas “escapadita” de fin de semana, este gasto representa el 15% de tus posibilidades mensuales totales. Dado que supera el 10%, deberías reconsiderar la magnitud del gasto o buscar alternativas más económicas. ii) Financiación: Si querés comprar una bicicleta nueva para salir a pasear y cuesta 200 mil pesos, pero planeás financiarla en 6 cuotas con la tarjeta de crédito, esto podría reducir tus flujos futuros de fondos mensuales. Evaluá si los intereses y la reducción de tu capacidad de ahorro en los próximos meses justifican la compra. Si la financiación pone en riesgo tu estabilidad financiera, sería mejor esperar o ahorrar hasta poder comprarla sin cuotas. iii) Espera consciente: Si de repente te dan ganas de comprar un televisor de última generación que viste en una tienda online, esperá 72 horas antes de hacer la compra. Durante este tiempo, reflexioná sobre si realmente necesitás el televisor o si es un impulso pasajero. Podés descubrir que, después de tres días, la urgencia de la compra desaparece y preferís destinar ese dinero a algo más útil o necesario.

Inteligentes por ahorro futuro : Un gasto inteligente no solo se evalúa por su costo inicial, sino por los beneficios a largo plazo que puede ofrecer. Algunos ejemplos de esto son: i) Electrodomésticos de bajo consumo: Invertir en una heladera con eficiencia energética A+++ puede costar más inicialmente, pero reducirá significativamente tu factura de electricidad a lo largo del tiempo. Un modelo de bajo consumo puede ahorrar hasta un 30% en comparación con una heladera estándar, lo que se traduce en una reducción considerable de los costos de energía en el largo plazo. ii) Gimnasio y educación: Pagar una cuota mensual en un gimnasio puede parecer un gasto adicional, pero si lo utilizás regularmente, mejora tu salud y reduce gastos médicos futuros. Asimismo, invertir en cursos de idiomas o especializaciones profesionales aumenta tus habilidades y puede mejorar tus oportunidades laborales y salariales a largo plazo. iii) Adelanto de consumo corriente: Comprar alimentos no perecederos en grandes cantidades durante una promoción puede ahorrarte dinero a lo largo del año. Por ejemplo, si comprás paquetes de arroz o fideos cuando están en oferta, podés abastecerte para varios meses a un precio reducido, lo que resulta en un ahorro significativo comparado con comprar estos productos a precio regular.

2) Gastos Eludibles

Hormiga: Las comisiones por uso de cajeros automáticos de bancos donde no tenés cuenta pueden parecer insignificantes, pero se acumulan rápidamente. Si retirás efectivo tres veces al mes y cada transacción tiene una comisión de 200 pesos, eso suma 600 pesos, o 7.200 pesos anuales. Estos pequeños gastos invisibles, como cafés al paso, snacks y golosinas, pueden llegar a representar hasta el 25% de tu presupuesto mensual. Monitorear y eliminar estos gastos hormiga te permitirá ahorrar significativamente.

Derivados : Comprar o adoptar una mascota puede parecer un gasto manejable, pero los costos derivados, como alimentos, visitas al veterinario y otros cuidados, pueden acumularse rápidamente. Por ejemplo, el mantenimiento mensual de un perro de tamaño mediano puede costar alrededor de 50 mil pesos, sumando 600 mil al año. Del mismo modo, adquirir un vehículo no solo implica el costo inicial de compra, sino también seguros, combustible, mantenimiento y reparaciones, que pueden superar los 1.200.000 de pesos anuales. Evaluar todos los costos asociados antes de realizar una compra primaria es crucial para evitar sobrecargar tus finanzas.

Diferidos : Comprar una televisión de última generación en 12 cuotas con la tarjeta de crédito puede parecer tentador, pero puede llevarte a la “trampa de la deuda”. Disfrutás del bien ahora, pero las cuotas mensuales, que pueden incluir intereses altos, pueden convertirse en una carga financiera a largo plazo. Por ejemplo, si comprás una TV de 720 mil pesos en 12 cuotas con un interés del 50%, terminarás pagando 1.08 millones pesos en total, lo que representa un sobrecosto significativo. Evitá diferir pagos para no convertirte en “cuotero” endeudado y mantené tus finanzas bajo control.

Conclusión

La diferenciación entre gastos aceptables y eludibles no solo nos ayuda a gestionar mejor nuestros recursos, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. En este contexto, desarrollar una mentalidad financiera consciente y disciplinada puede marcar la diferencia entre sobrevivir y prosperar en un entorno económico desafiante. No se trata solo de cortar gastos innecesarios, sino de revalorizar cada peso gastado, asegurándonos de que cada decisión financiera nos acerque a nuestros objetivos a largo plazo. En última instancia, la clave para una salud financiera robusta reside en la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes y en la voluntad de aprender y aplicar principios financieros sólidos. La inflación puede ser una constante inquebrantable en Argentina, pero con estrategias inteligentes y una mentalidad proactiva, es posible mitigar sus efectos y asegurar un futuro financiero más estable y próspero. ¡La seguimos la semana que viene con más consejos de finanzas personales e inversiones!

