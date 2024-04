Cómo anotarse al subsidio de $30.000 para colegios privados en CABA

Escuchar

El Gobierno porteño abrió la inscripción para anotarse al subsidio de $30.000 para colegios privados de la ciudad de Buenos Aires (CABA). A partir de este martes 16 de abril los interesados en recibir la ayuda escolar podrán anotarse de forma online si cumplen con los requisitos establecidos.

La llamada Ayuda Cuota Escolar, que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comprende un tope de $30.000 y está destinado a las escuelas y no a las familias. Se trata de una transferencia directa al establecimiento, que se extenderá por tres meses.

Esta herramienta está destinada a 212.000 niños y 853 unidades educativas, según anunció el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en conferencia de prensa este martes junto a parte de su gabinete.

La ayuda escolar, a diferencia del voucher distribuido por el Gobierno nacional, no cuenta con un límite de ingresos para el grupo familiar.

“Estamos enfrentando uno de los momentos más críticos para la clase media, la inflación viene golpeando en los últimos años de manera sostenida. Por eso hemos tomado la decisión de asistir a las familias, pero también a las escuelas de gestión privada subvencionada, pagando el 50% de la cuota de cada niño, con un tope de hasta $30.000 por mes, de todos los chicos que asisten al sistema de gestión privada subvencionada en la Ciudad de Buenos Aires”, anunció el mandatario porteño.

Jorge Macri explicó el origen de los fondos para solventar esta medida y señaló: “La inversión total mínima de la Ciudad destinada a este objetivo ronda de $11.000 a $12.000 millones. Estos recursos surgen de una política que tomamos desde que sumimos, pedirle a nuestro equipo austeridad, reducción de gastos y de partidas no imprescindibles en este contexto. Hicimos la reducción sostenida del gasto, de alrededor de 5500 contratos que no fueron renovados, disminución de flotas de autos y alquiler de autos y la disminución de eventos. Esto no es una expansión del gasto, sino que surge de revisar la gestión con mucha austeridad y seriedad”, afirmó el jefe comunal.

Quiénes pueden pedir el subsidio de ayuda escolar para colegios porteños

Para acceder a la ayuda cuota escolar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Que el estudiante asista a una escuela de gestión privada que reciba aporte estatal. Si el estudiante asiste a una escuela privada de Educación Especial sin prestación por discapacidad, se puede inscribir en el sitio oficial.

Que asista a alguno de los niveles de educación obligatoria (sala de 4 y 5 años de nivel inicial, primario y secundario).

Que cumpla con la condición de alumno regular.

Que el responsable que realiza la inscripción tenga cuenta en miBA. Si aún no se encuentra registrado, cuenta con un instructivo específico.

Cómo anotarse al subsidio de $30.000 para colegios privados en CABA

Buscar la escuela en el listado de establecimientos.

Si se encuentra en el listado, seleccionar la opción “Inscribite”.

Completar el formulario. Para ello, el usuario deberá estar logueado en miBA e ingresar el número de documento del estudiante, el nivel educativo y el domicilio del establecimiento educativo. Es importante incluir a todos los menores a cargo en un único formulario.

Revisar que los datos ingresados sean correctos, ya que una vez enviada la solicitud, no se podrá editar.

Revisar el correo electrónico, ya que se enviará un mail para confirmar el inicio del trámite. Luego, el postulante recibirá otro correo para informar el estado de su solicitud.

Cuánto dura el programa

La Ayuda Cuota Escolar tendrá una duración de tres meses: será ejecutado en mayo, junio y julio.

Cuál es el monto de la prestación escolar

El monto del beneficio será de hasta $30.000 por mes por estudiante.

Cómo se acredita el beneficio

La bonificación será otorgada por el Gobierno de la ciudad y se verá reflejada en las facturas emitidas por la institución educativa correspondientes a las tres cuotas.

¿Se completa un formulario por cada estudiante?

No. Se debe ingresar al formulario una única vez. Una vez que se completen los datos, el usuario podrá cargar la información de cada estudiante. Esta opción estará disponible haciendo clic en el botón “Agregar estudiante”.

¿El subsidio de $30.000 es compatible con voucher nacional?

Sí, son compatibles ambas prestaciones.

