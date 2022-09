Cómo quedan desde el actual mes de septiembre las jubilaciones de la Anses y las asignaciones por hijo

A partir de este mes rigen nuevos valores para las jubilaciones, pensiones, prestaciones no contributivas, asignaciones familiares y asistenciales y aportes a la seguridad social de autónomos y asalariados de mayores ingresos. En todos los casos, se aplica una suba nominal de 15,53% a los montos vigentes hasta agosto, porque ese es el resultado que arrojó la fórmula de movilidad previsional.

Además de aplicarse ese reajuste, se otorgarán bonos para un grupo de jubilados y pensionados. Y habrá un refuerzo en la asignación por hijo que cobran los asalariados registrados de ingresos más bajos. Con esas medidas, se busca otorgar una compensación, ante la insuficiencia de los índices definidos por la fórmula de movilidad frente a la inflación, que provoca que, mes a mes, los ingresos de trabajadores y jubilados pierdan poder adquisitivo.

La recomposición de 15,53% es la tercera otorgada este año en función del mecanismo automático de actualizaciones dispuesto por ley. En marzo el índice fue de 12,28% y en junio, de 15%. Desde el inicio del año y hasta septiembre, el reajuste resulta de 49,17%. El índice de precios al consumidor, en tanto, tuvo una variación de 46,2% solo hasta julio, en tanto que se proyecta que acumule entre 64% y 65% al noveno mes del año. Para ese momento, entonces, los ingresos de quienes no reciben bonos serán, en términos reales, alrededor de 10% más bajos que los de comienzos de este año. En algunos meses la pérdida fue superior; en agosto, puntualmente, se estima que trepó a cerca de 17%.

Jubilaciones y pensiones

Todas las prestaciones del sistema general que gestiona la Anses tendrán la recomposición del 15,53%. Así, el haber mínimo es ahora de $43.352,59 y el máximo, de $291.721,85, según lo establecido por la resolución 201 del organismo de la seguridad social. Ambas cifras son en bruto, es decir, antes de cualquier descuento. Y los valores regirán hasta noviembre, porque en diciembre habrá otro reajuste.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez pasan a ser de $30.346,81 y la pensión para madres de 7 o más hijos, de $43.352,59, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica desde este mes en $34.682,07.

Los jubilados y pensionados del régimen contributivo son 5,7 millones y cobran cerca de 6,9 millones de prestaciones, según datos de la Secretaría de Seguridad Social al mes de junio de este año.

Un grupo de ellos y también quienes cobran prestaciones no contributivas percibirán, entre este mes y noviembre, un monto adicional de hasta $7000, según lo establecido por el decreto 532. Se trata de un “refuerzo de ingresos” que no tiene descuentos ni quedará incorporado al haber. El bono se liquida por titular y no por beneficio, lo que significa que, en el caso de una persona que tiene dos prestaciones, la suma de los haberes definirá si cobra y, en todo caso, qué cifra cobra.

Si el haber mensual es de hasta $43.352,59, el bono adicional será de $7000. Las personas con un ingreso de entre $43.352,59 y $46.352,59 recibirán, en tanto, lo que haga falta para llegar a $50.352,59. Por ejemplo, un jubilado con un haber de $44.500 tendrá un refuerzo de $5852,59, y otro con un haber de $46.000 percibirá $4352,59.

Con un ingreso mensual (siempre bruto) mayor a $46.352,59 y menor a $86.705,18, se cobrará un extra de $4000. Y, si el haber se ubica entre los $86.705,18 y los $90.705,18, el bono será de tal cuantía que se llegue a los $90.705,18. Por ejemplo, con un ingreso de $87.500 se percibirá un extra de $3205,18. Y con un haber de $90.000 la cifra será de $705,18.

Para quienes perciben más de $90.705,18 no habrá refuerzo.

Pagos por hijos

Tanto la Asignación Universal por Hijo, ahora de $8471, como los montos del sistema de asignaciones familiares que alcanzan a los empleados formales y a los monotributistas de ciertos niveles de ingresos, se reajustan en un 15,53%.

Más allá de esa recomposición, desde el Gobierno se anunció una medida particular que alcanzará a los asalariados registrados de hogares en los cuales el dinero percibido ya sea de fuente laboral, previsional, o de planes sociales, no supere los $131.208 (son 1,1 millones de familias, según se especificó). Esa cifra es la que marca, desde este mes, el umbral para ubicarse en el primer tramo de la escala que, según rangos de ingresos, define cuánto se percibe por hijo en el sector formal de la economía. En esos casos, se cobrará un monto de $20.000 por cada chico menor de 18 años en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Hasta agosto último y desde octubre de 2021, en ese primer tramo (cuyo umbral se va actualizando) se percibió una prestación de $10.126.

¿Por qué el valor no se incrementaba desde hacía casi un año? En 2021, entre las PASO y las elecciones legislativas generales, el Gobierno dispuso que, para los trabajadores del grupo de ingresos más bajos, a la asignación por hijo propiamente dicha se le agregara un complemento, hasta alcanzar los $10.126. Y, también, que se siguiera el mismo mecanismo para que los ubicados en el segundo escalón de los cuatro que tiene la tabla (es decir, quienes tuvieran ingresos un poco más altos), cobraran $6830 por hijo.

En aquel momento la medida implicaba una duplicación de lo percibido hasta el mes previo. Para los períodos posteriores, se dispuso que siguieran rigiendo las cifras mencionadas hasta el momento en que, por los reajustes según la movilidad, los montos de la asignación en sí misma (sin el complemento) se equiparen a los importes garantizados establecidos.

Desde este mes, entonces, se percibirán los siguientes montos, dependiendo del nivel de ingresos de los hogares y según el anuncio oficial: hasta $131.208: $20.000; entre $131.208,01 y $192.432: $6830; entre $192.432,01 y $222.170: $3454; entre $222.170,01 y $316.731: $1780.

La cifra de $316.731 es el ingreso máximo que puede tener un hogar para cobrar asignación por hijo. Además, si en una familia uno de los integrantes cobra más de $158.366, también se la excluye del sistema.

Si bien aún no fue oficializada la medida referida al nuevo refuerzo, el anuncio hecho por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de la Anses, Fernanda Raverta, no incluyó a los monotributistas. Si el adicional no se aplica para ellos, los montos desde este mes serán, dependiendo de la categoría, de entre y $1780 y $10.126.

Actualización de aportes a la seguridad social

El índice de movilidad determina también los reajustes periódicos de los aportes previsionales a cargo de los autónomos, que pasan a $7787,23 (categoría I), $10.901,95 (II), $15.574,32 (III), $24.918,92 (categoría IV) y $34.263,37 (V).

También se incrementan las remuneraciones mínima y máxima que rigen a la hora de hacer el cálculo de los descuentos salariales para derivar recursos al financiamiento del sistema jubilatorio, de las obras sociales y del PAMI. Desde este mes y hasta noviembre, esos límites serán de $14.601,14 y de $ 474.530,27, respectivamente. De esa manera, el aporte total de los empleados bajo relación de dependencia, sumados los tres conceptos mencionados, será, como mínimo, de $2482,19 y, como máximo, de $80.670,15.