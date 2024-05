Como reinventar tu relación con el dinero

Escuchar

Presos de una economía ciclotímica y peligrosa como lo es la economía local, mucha gente hoy en día siente que su relación con el dinero está “rota” y que necesita reinventarse. Esta sensación de constante inestabilidad no solo genera angustia, sino que también nos obliga a repensar cómo manejamos nuestros ingresos y ahorros. Estos pilares fundamentales de las finanzas personales se ven continuamente desafiados por un entorno económico que cambia abruptamente, dejándonos a menudo desorientados y sin una estrategia clara. La volatilidad económica en nuestro país no es un fenómeno nuevo, pero parece que cada crisis nos golpea con una intensidad renovada. Las fluctuaciones en el mercado laboral, la inflación descontrolada y la incertidumbre política contribuyen a esta sensación de que la estabilidad económica es una zanahoria móvil que nunca se alcanza. Sin embargo, en medio de este panorama desalentador, es crucial recordar que siempre hay espacio para la adaptación y la mejora. En la columna de hoy, discutiremos cómo podemos aumentar nuestros ingresos y desarrollar hábitos de ahorro más efectivos. Para ello, compartiremos algunos tips prácticos que pueden ayudar a fomentar esa reinvención tan necesaria para navegar con éxito en un entorno económico tan desafiante. La reinvención no solo es una respuesta a la crisis, sino también una oportunidad para construir una relación más saludable y sostenible con el dinero, que nos prepara para enfrentar las inevitables fluctuaciones futuras.

Cómo reinventar la relación con tus ingresos

Si trabajás en relación de dependencia, lo más probable es que cuentes con una sola fuente de ingresos: tu salario. Eso es lo primero que debés modificar si querés iniciar el camino hacia la independencia económica. El beneficio de la diversificación está claro: cuando una fuente de ingresos sufre un percance, las otras pueden compensar. ¿Y si ninguna se ve afectada? Entonces el camino hacia tu objetivo se acelera y podés alcanzarlo antes de lo planificado. Es importante aclarar que no se trata de cambiar tu trabajo full-time por varios trabajos part-time. La generación de múltiples fuentes de ingresos debe darse en dos ejes distintos: inversiones (ingresos pasivos financieros) y nuevos emprendimientos (ingresos pasivos monitoreados). i)Fuente de ingresos pasivos financieros. Con la inflación y las tasas de interés a la baja, la inversión en pesos no está pasando por un buen momento, pero siempre se pueden encontrar oportunidades potables. Esto puede crear una fuente de ingresos adicional, reduciendo el riesgo de depender de una sola fuente y aumentando tus ingresos totales. ¿En qué invertir? Algunas opciones interesantes incluyen fondos comunes de inversión de renta fija, cauciones bursátiles o plazos fijos que ajusten por UVA. Si no conocés estos instrumentos, te recomiendo investigar sus características y riesgos. Encontrarás mucha información útil en la web. También, la semana pasada hemos analizado instrumentos de generación de ingresos pasivos en “moneda dura” que pueden serte de utilidad. ii)Fuente de ingresos pasivos monitoreados Internet ha facilitado el acceso a nuevas oportunidades, eliminando muchas barreras de entrada y permitiendo una estrategia de prueba y error más accesible. Si trabajás en relación de dependencia, el primer paso para conseguir este tipo de ingresos consiste en identificar un producto o servicio relacionado con tus conocimientos y actividades. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Cuál es tu momento favorito del día? ¿Cuál es tu habilidad más destacada? ¿Hay tareas específicas en tu trabajo actual que disfrutes? ¿Qué soñabas ser cuando eras chico? Una vez definido el producto o servicio, podés seguir los nueve pasos que propone Jeff Haden en su artículo Start a Business: 9 Steps to Validate a Business Idea While Keeping Your Full-Time Job. Sus ideas son realmente excelentes. Si trabajás por tu cuenta, en lugar de diversificar inmediatamente en negocios diferentes, podés “escalar” tu fuente de ingresos actual incorporando ideas que te permitan cobrar más de una vez por el mismo trabajo.

Reinventando tu relación con el ahorro

Primer paso: aplicá la regla de “Pagate a vos primero”

El camino financiero común es bastante sencillo: cobrás tu sueldo, pagás los gastos y, si sobra algo, ahorrás. Sin embargo, este enfoque usualmente lleva a que los ingresos se “derritan” rápidamente entre gastos fijos, variables y algún que otro gustito. El concepto de “pagate a vos primero” propone un enfoque diferente: separar al menos un 10% de tu ingreso mensual apenas lo recibís, y luego ocuparte de los gastos con el resto. Con ese 10% podés comprar divisas fuertes como el dólar o el euro, o colocarlo automáticamente en un plazo fijo mensual para resistir las tentaciones de gasto. ¿Cómo afrontar las erogaciones mensuales luego de apartar ese 10%? Tu primer objetivo será reducir gastos para adaptarte a vivir con el 90% del ingreso que solías tener. En esta nota te propondré algunos mecanismos para economizar. Una vez que adquieras el hábito de pagarte a vos primero durante unos meses, verás cómo tu realidad se adapta a esta nueva metodología financiera y no al revés.

Segundo paso: trabajá sobre tu estímulo de ahorro

El estímulo adecuado es crucial para mantener el esfuerzo de ahorro. Definí un objetivo claro para tu ahorro mensual; sin un propósito concreto, es fácil abandonar el hábito. Si estás empezando en este campo, te recomiendo que tu primer objetivo sea construir un fondo de emergencia. Este fondo debe equivaler a seis meses de tus ingresos mensuales y ser de fácil acceso (lo que se denomina “líquido” en finanzas). En esta nota te explicaré en detalle cómo lograrlo. Una vez que cumplas esta primera meta, tu siguiente tarea será ahorrar para incrementar tus ingresos totales a través de la inversión. ¿Cómo se relacionan el ahorro y los ingresos totales? Al ahorrar para invertir, estarás creando una nueva fuente de ingresos pasivos financieros. Utilizá vehículos de inversión como los vistos en el punto anterior para lograrlo. El crecimiento lento pero constante de tus ingresos te motivará a seguir ahorrando e incluso aumentar tu hábito de ahorro.

Tercer paso: conocé y aplicá la supremacía de la tasa de ahorro sobre la tasa de inversión

Podrías pensar: “¿Para qué voy a invertir si tengo poco dinero y los rendimientos reales hoy en día son bajos?”. Sin embargo, este es un error común. Diversos estudios muestran que la tasa de ahorro es más importante que la tasa de rentabilidad de las inversiones. En su artículo Here is why your savings rate is more important than your investments’ returns (en español: Aquí está la razón de porqué tu tasa de ahorro es más importante que el rendimiento de tus inversiones), Anora Mahmudova explica que si ahorrás el 5,5% de tu ingreso mensual y lo invertís al 1% anual durante 30 años, tendrás una riqueza mayor que ahorrando solo el 1% e invirtiéndolo al 10% anual. La conclusión es clara: si adquirís el hábito de ahorrar e invertir regularmente, aunque las tasas de rentabilidad no sean muy altas, en el largo plazo tu esfuerzo será recompensado. Por eso, enfocarse en aumentar tu tasa de ahorro es fundamental para asegurar un futuro financiero sólido y próspero.

Conclusión

Reinventar nuestra relación con los ingresos y el ahorro es un paso fundamental hacia una estabilidad financiera sólida y duradera. La importancia de estos conceptos no puede ser subestimada. Al aplicar estas estrategias, no solo estamos protegiendo nuestro presente, sino también construyendo un futuro financiero más seguro y prometedor. La clave está en la constancia y en mantenernos motivados por nuestros objetivos, sabiendo que cada pequeño esfuerzo cuenta y que, con el tiempo, seremos recompensados. La seguimos la próxima semana con más material de finanzas personales e inversiones.

