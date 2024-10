Con la economía en su mejor momento, Milei aprovecha para ir a fondo

Indice de Riesgo País, a la baja. Crédito privado, arriba 9,5% en los últimos 30 días. Brecha cambiaria en apenas 17%. Blanqueo, con un ingreso de dólares billete de US$18.000 millones. Recaudación más arriba de lo esperado. Actividad, tibia, pero ya repuntando. Inflación, posiblemente por debajo de 3% mensual. El Gobierno cerró en octubre su mejor mes hasta ahora. Con las variables económicas que acompañan, la apuesta es avanzar en los próximos meses con nuevas medidas de impacto para terminar de consolidar su proyecto político de cara a 2025.

Lo que queda hasta fin de diciembre se planifica minuciosamente. En materia fiscal, hay grandes esfuerzos por mostrar que el superávit primario y financiero no sólo se sostendrá en octubre, sino también en noviembre. En la ahora ARCA (exAFIP) se sorprendieron con los números de recaudación de octubre. Ayudó el blanqueo, pero también hubo mayores ingresos por importaciones; la mejor señal de que hay una mejora de la actividad. El índice de actividad ICA-Arg que elaboran las bolsas de comercio de Rosario y de Santa Fe, arrojó en septiembre una suba de 0,5%, por lo que, dice, la recesión ya habría quedado formalmente atrás.

De ahí que la orden de Hacienda fue adelantar en los últimos días de octubre pagos que estaban calendarizados en noviembre. Gracias a ello, el mes que viene también luce más que auspicioso en materia fiscal. Algo más desafiante será diciembre, pero no se descarta que el blanqueo y algo de contabilidad creativa terminen por hacer la magia.

La elección presidencial de los Estados Unidos es seguida de cerca por el gabinete de Milei. Más allá de que se espera saber si gana Donald Trump o Kamala Harris para terminar de determinar quién será el reemplazante de Gerardo Werthein en la embajada en los Estados Unidos (el empresario, aunque cumplía ya las funciones de canciller en muchos viajes, estaba cómodo en DC: hace unos pocos meses había terminado de cerrar la compra de una casa en el barrio de Foxhall, algo así como un Palermo Chico), la posibilidad de que haya una victoria republicana ilusiona al equipo económico. Con el secretario de Política Económica, José Luis Daza, a la cabeza de las negociaciones, el Ministro de Economía, Luis Caputo, cosechó elogios de los burócratas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último encuentro en Washington. “Daza es una adición muy positiva”, reconocieron fuentes diplomáticas que siguen de cerca las negociaciones. “Van en buen camino las conversaciones sobre el plan para el futuro, aunque seguimos con dudas respecto al plan de crecimiento de mediano plazo, sobre todo, de la cuestión cambiaria”, explican.

Nadie espera de todas maneras un acuerdo hasta 2025. “Hay menos presión ahora por cerrar un acuerdo ya. No hay necesidad inmediata de dinero fresco”, aseguran las fuentes. Ese fue el mensaje que quiso dejar Caputo por su paso en Washington y que repitió en el encuentro privado con inversores organizado en el marco de la Asamblea del FMI por el banco Santander. “Toto dijo que el ajuste estaba hecho, y que no necesitaban new money del Fondo”, relató uno de los asistentes. El anuncio esta semana de que se adelantará la compra de dólares para el pago de US$2700 millones que vencen en enero apuntó en la misma línea. Aunque la realidad es que todavía la compra de los dólares no se hizo operativa, y que quienes tienen experiencia en este tipo de operaciones descuentan que es probable que lleve varias semanas. En este caso, cuanto más tiempo pase, mejor: hay más chances de que el Banco Central acumule dólares y de que los billetes depositados del blanqueo terminen en las reservas de la entidad. También para terminar de cerrar el repo -préstamo- que el BCRA negocia con Santander y JP Morgan para engrosar sus reservas en moneda extranjera. En paralelo, siguen las negociaciones con el gobierno chino para la continuación del swap (préstamo) que el Banco de China otorgó al BCRA. Aunque mejora la posición de reservas del BCRA, no le sobra nada. Según cálculos de Facimex, las reservas netas son todavía negativas en poco más de US$ 6000 millones. Y, este mes, el Tesoro deberá desembolsar U$S1375 millones entre vencimientos de Bopreal, organismos financieros, y del FMI.

YPF, de hecho, está hace ya días trabajando en un esquema con el BCRA para sortear las restricciones cambiarías que le impiden hacerse de entre US$250 millones y US$300 millones para comprar el área de Sierra Chata, que está operado por Móbil, y quedó fuera del paquete de activos que Exxon acaba de venderle a la argentina Pluspetrol por US$1700 millones. Según confiaron las fuentes, la operación entre YPF y Móbil está casi cerrada, sólo resta encontrarle la vuelta al cepo. La petrolera estatal está pronta a anunciar además un acuerdo con Shell por el desarrollo de la planta de gas natural licuado (LNG, en la jerga), que antes pensaba poner en marcha con Petronas. Y negocia con otras grandes más, que podrían llegar a incorporarse.

En la Secretaría de Energía, en tanto, avanzan con varios cambios en el negocio eléctrico que darán qué hablar. Se estudia por estos días terminar por establecer un esquema de plan de pagos para saldar la deuda que las distribuidoras de electricidad tienen con Cammesa, la empresa estatal encargada de comprar y despachar la energía para todo el país. Son cerca de US$1000 millones que se fueron acumulando en los años en los que la tarifa estuvo planchada artificialmente. Ahora, la propuesta de Energía sería ofrecer un plan de cuotas con un periodo de gracia. “Pero no habrá condonación de deudas”, aseveran. El Gobierno necesita terminar de limpiar los balances de las distribuidoras si quiere poner en marcha, tarde o temprano, el plan para que las empresas contraten directamente de las generadoras, sin la intervención de Cammesa, la energía que luego distribuyen a los usuarios.

En el interín prepara planes de contingencia para el verano. Algunas empresas, como Central Puerto, tienen previsto hacer sus propios anuncios de planes también de cara a una temporada estival que se anticipa más calurosa de lo usual. Nadie quiere quedar expuesto. El Gobierno podrá ser liberal libertario pero ha logrado generar entre los empresarios una sumisión sólo comparable con la del kirchnerismo.

Algo de esto ven algunos de los exiliados en Uruguay. El 15 de noviembre, en el coqueto Aguaverde Wine Lodge, en La Barra, la Asociación de Argentinos Residentes de Uruguay (AARU) tiene previsto realizar su encuentro anual, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou. Pese a que muchos de ellos son por estos días activos militantes en redes de La Libertad Avanza, la realidad es que por ahora ninguno anticipó su repatriación. “Si gana el Frente Amplio en Uruguay y se hacen algunas macanas, y por otro lado, si se ve que Milei hace arrancar a la Argentina, yo creo que muchos volverían -reconoció un empresario del selecto grupo de multimillonarios exiliados-. Hay entusiasmo, pero yo todavía veo la situación endeble. Milei no genera diálogos ni consensos, no sé si es sostenible en el tiempo así”, opinó. Por ahora, más sencilla es la militancia en redes.

De todas maneras, el Gobierno no deja cabos sueltos de cara a 2025. No hay empresario grande que no haya recibido ya por estas horas el llamado de Francisco Caputo, el hermano de Santiago, para pedirles una colaboración para la Fundación El Faro, la entidad que armó LLA para formalizar la recaudación de cara a la campaña. Todo partido grande tiene su fundación. Y LLA ya no es la excepción. El lanzamiento de la fundación, que será presidida por Agustín Laje, será el 13 de noviembre.

Caputo también sigue incorporando cuadros con expertise, a medida que suma áreas de influencia en la gestión. La última fue el exPro Mariano Vidal, primo hermano de Tomás Vidal, socio de Caputo en la consultora Move Group. Vidal, que tiene un largo recorrido en el Pro, ahora colabora con el asesor presidencial en la construcción de canales de diálogo con la política, como en el caso de las universidades o de la CGT. Se suma a otros ex jóvenes Pro que también están activamente colaborando con LLA, como Noelia Ruiz, ahora directora de Arsat y a cargo del fondo de Tierra del Fuego, y Guido Giana, exintendente del partido de Presidente Perón. Ninguno de ellos llegó de la mano de Mauricio Macri. Todo lo contrario, sino más bien desencantados con la dirección del Pro. Una pequeña muestra de lo que, creería Caputo, terminará sucediendo con todo el espacio del ingeniero. Tiempos que cambian.

Florencia Donovan Por