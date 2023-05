Confusión por una norma que afectó al comercio durante algunos días

escuchar

El 20 de abril, el Banco Central (BCRA) difundió una comunicación oficial que confundió al sector del comercio exterior. A través de la C7746, informó que los fletes tendrían una restricción para la liberación de las divisas no inferior a tres meses. Los operadores lo interpretaron como una nueva traba y empezaron a advertir complicaciones para incluso la mercadería que egresa del país y permite el ingreso de dólares.

De acuerdo con diversas fuentes, durante un par de días los agentes quisieron pagar el flete de mercaderías autorizadas para la importación o exportación y se encontraron con que los bancos no lo permitían. Aludían a que la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) restringía la operación debido a que debían generar un SIRASE (el permiso de importación que rige para los servicios), pero que aún no estaba la normativa.

Lo curioso es que esta nueva traba comenzó a obstaculizar algunas exportaciones también, ya que las empresas que envían mercadería desde la Argentina deben contratar fletes para realizar la venta. La única opción con la que se encontraban era financiar el pago o pedirle al transportista que acepte recibir el pago a los 90 días.

“En el caso de que los pagos correspondan a los conceptos “S02. Servicios de fletes” o “S04. Otros servicios de transportes”, será necesario que el pago se concrete a partir de los 90 (noventa) días corridos desde la fecha de efectiva prestación del servicio”, indicó la medida oficial.

“Lo que implicaba es que, primero, se brindaba el servicio y recién en 90 días se podía pagar. Complicaba a las navieras porque no saben nunca en 90 días a cuánto va a estar el tipo de cambio. Más allá de eso, hace unos días en el micrositio de la AFIP comenzó a aparecer el código S02. Este código que aparecía en la página de la AFIP era para flete, es decir, apareció este código dentro de los conceptos/códigos obligados para generar un SIRASE. Esto significa que vos tenías que solicitar un SIRASE para el flete. Esto era una realidad porque aparecía en la página de la AFIP y también te lo decían los bancos, pero cuando preguntabas por la normativa te decían que no había salido”, explicó un asesor de empresas.

Según fuentes de AFIP, los fletes fueron incluidos en el micrositio como un concepto que requiere SIRASE por la resolución general conjunta con la Secretaría de Comercio 5351/2023.

En tanto, fuentes de un banco explicaron que vieron el cambio en el micrositio de AFIP el miércoles pasado y ahí “pararon todo”. “Si el cliente no tenía SIRASE no se podía pagar el flete. Simultáneamente, desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) le hicimos la consulta al Banco Central y el viernes a la tarde nos dijeron que siguiéramos operando igual”, aseguraron.

El freno no solo habría afectado a exportadores e importadores, sino que durante uno o dos días también distintas compañías aéreas tuvieron paralizadas las remesas al exterior porque los bancos no sabían si estaban alcanzadas.

“Con las aéreas el problema era peor porque el concepto S03 no estaba en ninguno de los conceptos del micrositio de AFIP. Es decir, no figuraban ni en requerir SIRASE ni en no requerir. En este sentido, también las incluimos en la consulta al Central y nos dijeron que podíamos pagar, así que la operatoria se normalizó. Todo igual es temporario porque el Central está esperando a la AFIP para sacar una normativa complementaria y algunos fletes tendrían SIRASE y no sabemos si los aéreos también. No está claro. Hay conceptos que podrían tener SIRASE, aunque no se requiera”, agregaron.

El caso de las líneas aéreas escaló bastante, según fuentes del sector. Se reunieron con autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la ANAC tuvo luego una reunión con el Ministro de Economía, Sergio Massa.

