“La disparada de precios no paró”, dice un representante de cadenas de supermercados del interior. Es decir, que esta semana más empresas siguieron aumentando los valores de los productos de consumo masivo entre un 30 y un 35% lejos de la pauta de Precios Justos, mientras que algunas marcas aún aguardan por el lunes para cuando se descuenta una corrección del tipo de cambio oficial con el inicio del gobierno del presidente electo Javier Milei.

“Sigue la misma tendencia, pero generalizada”, agregó otro referente del supermercadismo que la semana pasada había dicho que desde las declaraciones de Milei sobre el fin de los controles de precios más empresas se estaban adelantando a los ajustes que se esperaban para diciembre, de entre 35 y 40 puntos, que es la diferencia que había entre el canal supermercadista y el canal tradicional (pequeños autoservicios, almacenes, negocios de barrio) sin Precios Justos. “Hay de todo y para todos los gustos. Aumentos en todos los rubros del orden de entre el 30 y el 35%″, continuó.

En tanto, Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, coincidió en el nivel de las remarcaciones. “La yerba aumentó 35%, la harina lo mismo, 35 a 40%, o sea una barbaridad. En galletitas, una empresa nos envió un 15% y para la semana que viene ya nos avisó que es otro 12%. Otra empresa nos manda un aumento de un 50%. Obviamente, no compré, ni le cambié el precio a los productos, pero no me interesa seguirla trabajando porque yo después tengo que poner la cara frente al cliente”, afirmó.

Por otro lado, dijo que hay faltantes de aceites, productos de limpieza e higiene personal. “Productos de primeras marcas se encuentran muy pocos. El tema es que si uno no tiene el norte del precio cuando va al mayorista, ¿a cuánto hay que venderlo? Yo dejé todo igual, pero sé que voy a perder. Mal”, opinó.

En tanto, fuentes de una de las principales marcas de consumo masivo dijeron que ellos solo aumentaron las pautas que se acordaron con la Secretaría del Comercio (5% de tope de aumento para los productos básicos y 12% para los no básicos en noviembre, mientras que todos podían aumentar un 8% en diciembre) y que, a partir del lunes, van a rever los precios en función de lo que suceda con el tipo de cambio oficial. “Si vimos que muchas empresas estuvieron mandando listas de precios y corrigiendo retrasos. En algunos casos fueron listas con pequeñas subas, otras fueron razonables, otras tuvieron aumentos importantes y otros aumentos muy importantes en general. Pero sí hubo un movimiento de aumentos de precios estas últimas dos semanas, por encima de lo que la Secretaría de Comercio pidió”, sostuvieron.

Esto coincidió con que desde la semana pasada dicen que no hay interlocución con la Secretaría de Comercio y tampoco hay una conversación funcionando con los nuevos funcionarios de la secretaría o del Ministerio de Economía vinculados al tema precios. “Me parece que entonces lo que hicieron las empresas fue revisar los retrasos”, cerraron.

