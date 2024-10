Criptomonedas y la estafa de San Pedro: cuando el fraude se disfraza de innovación

Escuchar

Durante las últimas semanas, la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en el epicentro de un escándalo financiero que dejó a miles de personas sin sus ahorros. La estafa, basada en criptomonedas de origen dudoso, prometía retornos exorbitantes y rápidos, lo que atrapó a muchos vecinos en una trama que terminó siendo un esquema Ponzi clásico disfrazado de oportunidad de inversión moderna. La plataforma que orquestó el fraude, conocida como Rainbowex, ofrecía retornos diarios del 2% en dólares, lo que parecía una oferta irresistible para quienes buscaban multiplicar sus ahorros en poco tiempo y sin mucho esfuerzo. Este esquema fue liderado por una figura apodada “La China”, quien, a través de grupos de Telegram, proporcionaba señales diarias a los inversores, indicándoles cuándo comprar y cuándo vender criptomonedas. Sin embargo, lo que muchos creyeron que era una oportunidad única para mejorar su situación financiera, resultó ser una de las estafas más grandes que ha golpeado a la ciudad en su historia reciente. En esta columna, vamos a desmenuzar cómo funcionaba esta estafa, los mecanismos que usaron los estafadores para mantener el engaño, y qué lecciones podemos aprender de este caso.

Cómo funcionaba el esquema Ponzi de Rainbowex

Los esquemas Ponzi son conocidos por su estructura básica: el dinero que ingresan los nuevos inversores se utiliza para pagar a los inversores anteriores, creando la ilusión de que las ganancias son reales y sostenibles. Eventualmente, este ciclo colapsa cuando ya no hay suficientes inversores nuevos para cubrir las ganancias prometidas o cuando algún factor exógeno (como la amenaza de una crisis financiera) hace que muchos inversores quieran retirar su dinero al mismo tiempo. En el caso de Rainbowex, aunque el esquema utilizaba criptomonedas, su principio operativo era el mismo: una burbuja que tarde o temprano estallaría. Veamos las cuatro características clave de cómo los estafadores lograron engañar a los inversores en este caso:

1. Plataforma controlada

Uno de los pilares fundamentales de este fraude fue el control absoluto que los estafadores ejercían sobre la plataforma de inversión. A diferencia de otras estafas donde se utilizan plataformas reconocidas, Rainbowex obligaba a los usuarios a descargar una aplicación específica (APK), que funcionaba como un exchange cerrado. Este control les permitía manipular todos los aspectos de las operaciones, desde los precios hasta el volumen de las transacciones, ya que era más bien lo que se conoce como una plataforma de “simulacro de trading”, es decir, que no operaba dinero real sino ficticio. En ningún momento los inversores estaban operando en mercados legítimos como Binance o Coinbase, donde podrían haber verificado los precios reales de las criptomonedas. Todo sucedía dentro del entorno controlado por los estafadores, lo que les permitía crear la ilusión de éxito financiero. Sin embargo, este “éxito” era completamente ficticio, ya que no reflejaba el valor real de las inversiones.

2. Criptomonedas de dudosa procedencia

Otro aspecto clave del esquema fue el uso de distintas criptomonedas poco conocidas o incluso en algunos casos inventada por los estafadores mismos, lo que dificultaba que los inversores pudieran comprobar su valor en mercados legítimos. Estas criptomonedas no estaban listadas en los grandes exchanges globales, lo que dejaba a los inversores sin una fuente confiable para verificar su precio real. Dentro de la plataforma Rainbowex, los precios de la criptomoneda eran inflados artificialmente para mostrar grandes ganancias. Los inversores veían cómo el valor de su inversión crecía día a día, pero esta ganancia no era más que una ilusión: un número en una pantalla que no tenía relación con el valor real de la criptomoneda fuera del ecosistema de Rainbowex. En realidad, la criptomoneda ni siquiera existía fuera de la plataforma.

3. Transacciones simuladas

Aunque los inversores creían que estaban comprando y vendiendo criptomonedas en tiempo real, las transacciones no eran genuinas. Dentro de la plataforma, se simulaban los precios y los movimientos de mercado, generando la ilusión de que las órdenes se ejecutaban con éxito. Sin embargo, estas operaciones no interactuaban con el mercado real; todo sucedía dentro del sistema controlado por los estafadores. Esto significa que no había un intercambio real de criptomonedas, ni entradas o salidas de capital en los mercados globales. El dinero nuevo que ingresaba a la plataforma solo servía para pagar las supuestas ganancias de los primeros inversores, en una clásica estructura piramidal. La falta de transparencia en las operaciones era total, y los inversores no tenían forma de verificar la legitimidad de las transacciones.

4. Barreras para retirar fondos

Como en todo esquema Ponzi, uno de los signos más claros de que algo no estaba bien era la dificultad para retirar fondos. Los inversores eran incentivados a mantener su dinero dentro de la plataforma mediante promesas de mayores rendimientos si reinvertían sus ganancias. Sin embargo, aquellos que intentaban retirar dinero encontraban barreras, como demoras injustificadas o requisitos adicionales para poder acceder a sus fondos. Estas dificultades para retirar dinero servían para dos propósitos: por un lado, evitar que el esquema colapsara demasiado pronto, y por otro, mantener a los inversores dentro del sistema, haciendo que reinvirtieran una y otra vez, sin nunca ver realmente el retorno de su inversión.

El desenlace: un fraude descubierto

Con el tiempo, las inconsistencias comenzaron a emerger. Algunos inversores más experimentados intentaron verificar el precio de la criptomoneda en exchanges reconocidos, solo para darse cuenta de que el activo no estaba listado o su valor era completamente diferente al mostrado en Rainbowex. Otros comenzaron a sospechar cuando intentaron retirar su dinero y encontraron barreras imposibles de superar. A medida que las denuncias comenzaron a acumularse, las autoridades locales y nacionales tomaron cartas en el asunto. La investigación reveló lo que muchos ya temían: Rainbowex no era más que una fachada para una estafa piramidal. Como suele suceder en estos casos se formó una suerte de “puerta 12″, en donde la mayoría de los inversores concurrieron a retirar los fondos antes de que se produzca la caída, lo cual provocó que los estafadores congelaran los fondos ante la imposibilidad de facilitar los mismos.

Conclusión

El caso de San Pedro nos recuerda que, aunque las estafas evolucionen y se adapten a las nuevas tecnologías, los principios básicos detrás de ellas no cambian. En este caso, los estafadores utilizaron criptomonedas y plataformas descentralizadas como un nuevo gancho para atraer a inversores incautos, pero el mecanismo subyacente seguía siendo el de un clásico esquema Ponzi: pagar a los inversores anteriores con el dinero de los nuevos, hasta que todo colapsa. Este tipo de fraude no solo deja a miles de personas sin sus ahorros, sino que también demuestra la importancia de operar en exchanges legítimos y regulados. Las promesas de retornos rápidos y elevados son, casi siempre, un indicio de un posible fraude. En el mundo financiero, y especialmente en el entorno cripto, la educación y la precaución son las mejores herramientas para evitar caer en estafas como la de Rainbowex. La seguimos la semana que viene con más contenido de finanzas personales e inversiones.