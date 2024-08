Crisis financiera internacional: un golpe inesperado a la recuperación económica argentina

Escuchar

La crisis financiera global, desatada por las señales de una posible recesión en Estados Unidos y por la sorpresiva suba de la tasa de interés en Japón, impacta de lleno en la Argentina por varios frentes y le suma una dosis de incertidumbre a una economía frágil, que no tiene reservas en el Banco Central (BCRA) para amortiguar los efectos.

Por lo tanto, se espera una mayor ralentización de la recuperación económica, ya que aumentará el costo del financiamiento para hacer inversiones, y porque bajarán los precios de las principales exportaciones argentinas (granos y petróleo).

La mayor incertidumbre a nivel global generó automáticamente un aumento de las tasas de interés, que se ve reflejado en la Argentina en un incremento del riesgo país, que escaló nuevamente por arriba de los 1700 puntos básicos. Esto significa que, si el Estado argentino quiere pedir un crédito internacional, se le cobrará por lo menos una tasa de interés de 20% en dólares.

Para el sector privado la situación es similar. Si bien hubo varias empresas que pudieron salir al mercado en los últimos meses a colocar deuda en dólares (sobre todo las que están ligadas a la exportación), una suba de tasas internacionales impactará en los costos de financiamiento, haciendo menos rentable los proyectos de inversión.

El encarecimiento del crédito, a su vez, sucede luego de que el Poder Ejecutivo aprobara el régimen de incentivo de grandes inversiones (RIGI), el instrumento con el cual busca impulsar la actividad económica y aumentar la llegada de dólares.

El impacto más directo de la crisis, sin embargo, es la caída de la cotización de la soja, que con un valor por debajo de US$380 la tonelada llegó a los niveles que tenía en los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri.

En los nueve meses de gobierno de Javier Milei, el precio de la soja cayó más de US$100 por tonelada, lo que equivale a US$5000 millones menos de exportaciones anuales en un año normal, como explicó la consultora 1816.

Los menores valores de las commodities que la Argentina exporta (además de soja, trigo, maíz y petróleo) afectan de manera directa a las reservas del Banco Central, que se calculan negativas en US$3000 millones.

La falta de dólares, a su vez, le coloca presión a la política monetaria que aplica el Banco Central, que se mantiene inflexible al devaluar a un ritmo de 2% mensual desde diciembre, pese a que la inflación fue mayor y a que Brasil se vio forzado a devaluar su moneda, al igual que otros países emergentes (México, Colombia, Sudáfrica, Turquía y Chile).

El equipo económico se mantiene firme en aplicar una devaluación controlada del tipo de cambio, en un contexto en el cual todas las monedas de países emergentes se devaluaron: Brasil, México, Colombia, Sudáfrica, Turquía y Chile. Rodrigo Nespolo

Si bien en la Argentina hay un riguroso control de cambios, que imposibilita la salida de capitales y amortigua el impacto financiero internacional en el dólar, la apreciación de la moneda frente a la región vuelve al país menos competitivo, en un contexto en el cual no hay reservas en el Banco Central.

Para este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía argentina caerá 3,5% del PBI, luego de revisar los cálculos el mes pasado, ya que en abril estimaba una retracción menor de 2,8% (una diferencia de 0,7 puntos porcentuales).

A su vez, los pronósticos del Fondo no tenían en cuenta la posibilidad de una crisis financiera internacional, por lo cual las estimaciones podrían volver a empeorar en las próximas semanas.

“No soy economista, soy trader, pero mi experiencia me dice que cada vez que los japoneses suben la tasa, se derrite el carry trade (siempre fondeado en yen), los mercados se ponen muy defensivos (risk off) y los mercados emergentes [como la Argentina] no la pasan bien”, había vaticinado Javier Timerman, director de Adcap.

