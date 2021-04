Crisis. La economía cayó 2,6% en febrero y puso un freno a su recuperación

La economía no alcanzó su nivel prepandemia –o, más bien, precuarentena– y se encamina posiblemente a nuevas restricciones para enfrentar la segunda ola del Covid que, para muchos especialistas, puede ser peor que la primera.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) cayó 2,6% en la medida interanual, según el Indec; mientras que la medida mensual desestacionalizada tuvo una baja de 1%, la primera en ocho meses. En el primer bimestre del año, el PBI acumuló una contracción de 2,4% interanual.

La retracción contra 2020 implica que la economía no está aún al mismo nivel de actividad de febrero de 2020. Un mes después, ese año, comenzó la cuarentena más rígida y extensa. La decisión se tomó entonces con pocos casos. El PBI cayó el año pasado un 9,9%, el mayor retroceso desde 2002.

Por otra parte, la medida mensual cortó un avance de nueve meses consecutivos. Los analistas consultados afirmaron que muchas industrias aprovecharon ese mes para hacer paradas técnicas.

La actividad económica se acerca al nivel prepandemia en momentos en que el Gobierno comenzó a tomar medidas que restringen la circulación y que pueden afectar a los sectores que se vieron mayormente golpeados, estos son, los servicios. El rubro de hoteles y gastronomía cayó casi 50% el año pasado.

Sin embargo, economistas consultados por LA NACION estiman que, por el arrastre estadístico del año pasado (al comparar con un año tan negativo como 2020), la expansión está garantizada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que estaría en torno a 5,5% en el presupuesto 2021. Luego indicó que podría llegar hasta 7%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue más austero y proyectó 5,8%.

“Las mayores contracciones se dieron en Hoteles y Restaurantes y Otras actividades de servicios, actividades afectadas por la pandemia. De los sectores que cayeron, cinco desaceleraron su tasa de caída”, remarcaron en el Palacio de Hacienda, apenas conocida la información del organismo estadístico. “En algunos sectores como la industria hubo desaceleración de crecimiento por paradas de planta programadas en el mes”, agregaron en la cartera que conduce Guzmán, ya arribado a la Argentina desde Moscú.

“Estás llegando casi al mismo momento del año pasado, a las puertas de la pandemia, cuando acá aún no estaba impactando”, dijo Guido Lorenzo, director de LCG. “Ahora, con nuevas restricciones, es esperable que la actividad tenga un declive”, afirmó el economista que ya no ve una recuperación en forma de V sino más bien de W, dibujando un serrucho por las idas y vueltas de las restricciones para circular.

“De todas formas, a pesar de que nos agarre la segunda ola de la pandemia, la actividad debería mejorar por el efecto estadístico. Te estás comparando con un año malísimo. La variación va a ser cero solamente si este año es igual a 2020, aclaró.

En Palermo, por la zona de Plaza Serrano, los bares y restaurantes comenzaron cerrar entre las 19 y 20 horas Julián Bongiovanni

“Estamos llegando a los niveles prepandemia y nos encontramos con restricciones de política económica, como tener que sumar reservas o restringir importaciones, y se viene la segunda ola”, dijo Gabriel Caamaño Gómez, economista jefe de la consultora Ledesma. “La Argentina tiene tres años de caída: 2018, 2019, y el año de la pandemia (2020). Hoy recién estaríamos recuperando la caída de la pandemia. Hay que recuperar los dos años previos y superar 2017. Ahí recién podemos hablar, de crecimiento”, alertó.

“La actividad seguía avanzando bien el mes pasado. Creo que este mes se pueden ver algunas señales”, dijo el director de Ecolatina, Matías Rajnerman. “Todavía no hay un gran impacto del Covid en la actividad, salgo en turismo, hoteles y restaurantes, pero a nivel agregado es acotado. Si se disparan los contagios puede ser peor”, estimó.

Con el arrastre estadístico, el año pasado había terminado en 5%, en enero pasó a 8% y en febrero, a 7,5%. “El propio Gobierno plantea un avance de 7%, por lo que está esperando un retroceso de la recuperación. Es probable que dentro de un par semanas se endurezcan algunas restricciones”, proyectó Rajnerman, que señaló que Ecolatina está proyectando un avance de la economía de 6% para 2021.

“Lo importante es entender que la Argentina no va a crecer este año, más allá de la propia estadística. El nivel de actividad no va a mejorar. Marzo va a dar mejor y va a mostrar un interanual alto por la comparación con el mes del comienzo de las restricciones en 2020. No creo que la segunda ola tenga el mismo impacto que la primera. No veo que todavía se profundicen las restricciones, aunque si va a frenar un poco la recuperación”, dijo a este medio Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria.